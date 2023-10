Note de l’éditeur: Le Nouvelles quotidiennes de Yale— « le plus ancien quotidien universitaire » — est l’un des journaux de premier cycle les plus prestigieux, et son rédacteur en chef l’un des postes les plus recherchés et les plus influents qu’un étudiant puisse occuper. Le Balise libre de Washington tendu la main à Nouvelles quotidiennes de Yale la rédactrice en chef Anika Seth avec une série de questions sur la décision du journal. Seth, qui s’identifie comme l’une des « premières coprésidentes de la diversité, de l’équité et de l’inclusion » du journal, n’a pas répondu à une demande de commentaires concernant les preuves que le Nouvelles quotidiennes de Yale exige de justifier l’affirmation selon laquelle le Hamas a violé et décapité des Israéliens ou, le cas échéant, les atrocités perpétrées par le Hamas que le journal considère comme un point de fait. Elle n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires sur la question de savoir si le journal avait pour politique de consulter les écrivains et les journalistes au sujet des corrections, ou de les conseiller lorsque des corrections sont publiées dans leurs rapports ou articles d’opinion.

J’ai fui l’université de Yale ce week-end pour célébrer le sabbat juif à Brooklyn avec une communauté hassidique profondément pieuse, le quartier tapissé d’affiches « KIDNAPPED » représentant les visages d’Israéliens pris en otage par le Hamas.

“la résistance est justifiée.” Lors d’une manifestation le 25 octobre, les étudiants de Yale ont publiquement réprimandé un Article d’opinion du 12 octobre J’ai écrit pour le Nouvelles quotidiennes de Yale. J’y notais que le groupe étudiant Yalies4Palestine avait imputé la responsabilité de leur sort aux victimes, arguant que « le régime sioniste israélien [is] responsable du développement de la violence », et a appelé la communauté de Yale « à célébrer le succès de la résistance ».

J’étais à Brooklyn quand j’ai appris que le Nouvelles quotidiennes de Yale avait fait sa part pour aider la « résistance », en supprimant quatre phrases de mon article. Ils ont évoqué les atrocités du Hamas. “Oui ils violé femmes. Oui ils kidnappé enfants. Oui ils décapité Hommes. Oui ils acclamé tout le temps.”

Annexé à l’article voici maintenant la correction suivante, faite à mon insu : « Note de l’éditeur, correction du 25 octobre : cette chronique a été modifiée pour supprimer les allégations non fondées selon lesquelles le Hamas aurait violé des femmes et décapité des hommes.

À la fin du sabbat samedi soir, j’ai contacté le rédacteur en chef du journal. J’étais dans une synagogue hassidique en attendant sa réponse. Là-bas, j’ai rencontré un juif dont un ami de lycée a été tué par des terroristes du Hamas le 7 octobre. La semaine dernière, un groupe de tutorat d’anglais à but non lucratif pour lequel je travaille m’a informé que certains de nos élèves figuraient parmi les victimes du massacre. Et la semaine précédente, mon amie proche m’a dit que le corps de son amie de la famille avait été retrouvé lors du concert de Nova. Je pourrais continuer.

Le Nouvelles quotidiennes de Yale Le rédacteur en chef m’a dit qu’au moment où mon article avait été publié – cinq jours après que le Hamas ait perpétré un pogrom rappelant les atrocités les plus sanglantes du XIXe siècle – « il y avait un tourbillon d’injustifications » [sic] des allégations de viol et de décapitation.

Contrairement aux nazis, qui prenaient soin de cacher leurs actes, le Hamas les a diffusés au monde entier. Des vidéos en direct des horreurs circulaient sur Internet – et à la télévision – le jour de l’attaque. Pour ceux qui avaient des doutes persistants, ou qui étaient enclins à se demander si les victimes avaient été décapitées ou simplement retrouvées avec la tête coupée, des journalistes internationaux étaient sur le terrain en Israël dans les 48 heures pour la chronique le atrocités.

“Nous avons vu des garçons et des filles attachés, qui ont reçu une balle dans la tête. Des hommes et des femmes brûlés vifs. Des jeunes femmes violées et massacrées. Des soldats décapités”, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. dit au monde le 11 octobre.

La correction ajoutée à mon article n’était pas un cas isolé, un hasard, un cas de mauvais jugement d’un éditeur voyou. Le 13 octobre de mon amie Ariane de Gennaro article d’opinion inclut désormais la correction suivante : “Cette colonne a été modifiée pour supprimer les allégations de viol non fondées.” Elle m’a dit que, comme moi, elle n’avait pas été consultée sur la correction.

Nouvelles quotidiennes de Yale les rédacteurs ne sont pas très pointilleux lorsqu’il s’agit de lancer des accusations contre l’État juif. Un éditorial du 17 octobre accuse Israël de “ciblage aveugle des hôpitaux”, sans mentionner le fait qu’Israël en fait cible les membres du Hamas et les infrastructures que le groupe terroriste cache parmi les civils, comme les réserves de roquettes trouvé dans une école financée par l’ONU. Un autre déclare catégoriquement que les sociétés de médias sociaux interdisent les publications anti-israéliennes sur la seule base du fait que ces publications ont connu une baisse de vues.

J’attire l’attention sur la froide minimisation de la souffrance juive par mes pairs, en partie parce que j’y ai un lien personnel. Il y a quatre-vingts ans, la mère, la sœur et le frère de mon grand-père ont été assassinés par un peloton d’exécution nazi. Aujourd’hui, je vois l’histoire se répéter.

J’aimerais pouvoir qualifier les faiblesses de mes camarades de classe de stupidité juvénile, mais je vois des journalistes professionnels commettre les mêmes erreurs. Ce n’est pas un accident : le Nouvelles quotidiennes de Yale est leur vivier, et dans quelques années, les rédacteurs qui ont écrit et approuvé cette correction feront carrière dans la presse grand public, qui regorge de Nouvelles quotidiennes de Yale rédacteurs et journalistes. Prendre la New York Timesoù l’auteur du bulletin quotidien phare, les correspondants diplomatiques et de la Cour suprême du journal, ainsi que l’animateur du podcast à succès du journal Le Quotidien sont tous Nouvelles quotidiennes de Yale anciens élèves.

Ce pipeline est rempli d’eaux usées, et ça se voit. Le Nouvelles quotidiennes de Yale est aujourd’hui le foyer du négationnisme moderne, où la brutalité des Juifs n’a pas besoin d’être justifiée. C’est juste catégoriquement nié.

Sahar Tartak est étudiante en deuxième année à l’Université de Yale.