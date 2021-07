« J’ai dit oui »: la beauté du basket-ball russe Anastasiia Logunova accepte d’épouser son petit ami après qu’il lui ait proposé son retour olympique

La championne de la Coupe du monde et d’Europe Logunova a semblé avoir été surprise par son amant quelques minutes après avoir atterri en Russie, revenant en héros après avoir raté de peu l’or via une défaite 18-15 contre l’équipe des États-Unis en finale qui comprenait une étoile montrant de la puissance en avant.

Son nouveau fiancé épris, qui est un acteur de comédie et a servi dans l’armée russe, a précédemment décrit leur relation comme le « match parfait ».

« Nous semblons appartenir à des galaxies différentes », a-t-il écrit un jour, les décrivant comme « une lumière vive et une obscurité totale » et « deux âmes et une tête ».

« Peu importe comment le destin interfère avec nous, je ne survivrai pas à côté d’un autre. »

Logunova a eu 31 ans alors qu’elle faisait partie de l’équipe russe héroïque – en compétition en tant que Comité olympique russe en raison d’une décision de dopage – qui a frôlé la gloire aux Jeux.

La star de Nadezhda Orenburg a décrit sa présence à Tokyo comme son « plus grand cadeau », posant à côté du logo olympique la nuit sur Toyomi Wharf.

Sa campagne soutenue à des milliers de kilomètres de chez elle l’a empêchée de partager certains des clichés romantiques pour lesquels elle est connue sur les réseaux sociaux, posant avec son partenaire dans des tenues glamour et devant des monuments tout en partageant des baisers.

Au lieu de cela, Logunova a passé son temps à aider son équipe à monter un défi olympique mémorable, terminant deuxième derrière les États-Unis dans la poule A, dans laquelle ils ont devancé la Chine et le Japon avec cinq victoires initiales sur sept.

Un triomphe 21-18 sur le pays hôte comprenait six points de Logunova, qui a également marqué deux fois lors d’une victoire 21-14 contre la Chine.

L’ancienne joueuse du Dynamo Koursk et du MBA Moscou a réalisé sa performance la plus productive lors d’une victoire 21-12 contre la Roumanie, marquant huit points dans un décompte égalé par Olga Frolkina.

Elle a également marqué cinq points lors de la victoire 17-9 contre l’Italie et deux lors du blitz 21-5 contre la Mongolie.

La seule autre défaite des Russes est survenue contre l’équipe des États-Unis en phase de groupes, s’inclinant 20-16 malgré trois points de Logunova et huit points de la principale championne Yulia Kozik.