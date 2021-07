Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’était « pas sûr » que le gouvernement russe soit à l’origine d’une récente attaque de ransomware contre les fournisseurs de services gérés, mais a promis une « réponse » s’ils le sont.

Lors de la visite d’un magasin de cerises dans le Michigan samedi, Biden a été interrogé sur la récente cyberattaque et si elle pouvait avoir des origines russes.

« Nous ne sommes pas sûrs que ce soient les Russes », Biden a déclaré, ajoutant qu’il venait d’être informé du plan. Après avoir trébuché pendant un moment, Biden a fouillé dans la poche de sa veste et en a sorti un morceau de papier qui semblait être des notes qu’on lui avait données.

« Je vais vous dire ce qu’ils m’ont envoyé » a déclaré le président, soulignant qu’ils ne sont pas « certain » qui est derrière l’attaque.

« J’ai demandé à la communauté du renseignement de me donner une plongée profonde sur ce qui s’est passé, et je saurai mieux demain, et s’il s’agit d’une connaissance et/ou des conséquences de la Russie, j’ai dit à Poutine que nous répondrons », Biden a déclaré, précisant par la suite qu’il n’avait pas parlé directement au président russe Vladimir Poutine des derniers problèmes informatiques.

L’Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA) a annoncé vendredi qu’elle travaillait avec le FBI et « prendre des mesures pour comprendre et résoudre la récente attaque de ransomware de la chaîne d’approvisionnement contre Kaseya », une plateforme de gestion informatique. Cela faisait suite à une attaque de ransomware qui a touché des centaines d’entreprises.

Lors d’un récent sommet avec Poutine, Biden aurait menacé de répercussions s’il y avait des cyberattaques sur une infrastructure américaine.

Le groupe de piratage basé en Russie REvil – qui a été blâmé par le FBI pour l’attaque de ransomware contre JBS, un conglomérat brésilien de conditionnement de viande qui a payé des millions aux pirates – a été signalé par des experts en sécurité comme étant probablement à l’origine du récent ransomware attaque.





