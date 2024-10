J’ai dit à mon équipe : « Je suis un être humain méprisable »

Érik Melvin

Kylie Minogue adore les puzzles. En attendant le début d’un concert, elle utilisera des mots croisés, des grilles de sudoku et le Spelling Bee du New York Times pour garder ses nerfs à distance. Son amie, l’auteur Kathy Lette, a un jour affirmé que la pop star était une adepte du Scrabble, en disant : « Elle sait comment marquer gros et ne plaisante pas. » (Par coïncidence, le nom de Kylie est un mot valide au Scrabble, obtenant un respectable 12.) points.) Mais lorsqu’elle joue à Wordle, le jeu quotidien de devinettes de mots, elle a une stratégie inhabituelle : se tromper délibérément. « C’est ennuyeux si vous l’obtenez en deux lignes », dit-elle. « Je veux que ce soit davantage un défi. « J’aime aller jusqu’au bout, là où tout est en jeu. » On pourrait appeler cela une métaphore de sa carrière. Kylie aime les défis, et elle en a affronté plusieurs au cours des 37 dernières années – des critiques malveillantes aux ratés créatifs en passant par une rencontre qui a changé sa vie avec le cancer du sein. En ce moment, elle est au top grâce à son tube mondial Padam Padam. Sorti juste à temps pour le mois de la fierté en 2023, l’hymne du club, slinky et sinueux, est devenu un succès viral inattendu. Son titre onomatopée, censé représenter un battement de cœur, a été rapidement adopté comme argot gay pour tout et n’importe quoi. Au Royaume-Uni, Padam Padam a offert à Kylie son premier succès dans le top 10 depuis plus d’une décennie. En février, elle a décerné à Padam son premier Grammy Award en 20 ans. En mars, elle a été désignée Padam comme une « icône mondiale » aux Brit Awards.

Getty Images L’un des costumes de scène les plus élaborés de Kylie – de la tournée Showgirl 2005

Sur le marché fluctuant de la célébrité pop, le titre de Kylie n’a jamais été aussi élevé. « C’est tellement bizarre, parce que je n’arrête jamais de travailler », dit-elle, « mais il y a aussi ces pics. « Je vois ça comme le surf – non pas que je sois surfeur, mais j’ai attrapé une vague une fois dans ma vie, donc je comprends le principe. « Nous pagayons, pagayons, pagayons, et parfois nous attrapons une vague. Alors j’ai vraiment envie de surfer sur celle-ci et de profiter de la vue – parce que je sais à quel point il est épuisant de pagayer et de rater la vague. » C’est pourquoi l’album parent de Padam Padam, Tension, reçoit une suite – un extensions’il vous plaît. Treize nouveaux morceaux qui plongent plus profondément dans l’esthétique électro raffinée de l’original. « Je suppose que je m’étire vraiment! » Kylie rit. À l’ère d’Eras, il est inhabituel pour une pop star de se répéter, mais dans ce cas, le succès engendre le succès. Après que Tension soit arrivé en tête des charts, des écrivains du monde entier ont commencé à présenter leur meilleur nouveau matériel à l’équipe Kylie. « Je ne pouvais pas dire non », dit-elle. « La liste n’a cessé de s’allonger et j’ai dit : ‘Peut-être que c’est en train de devenir… enfin, pas le prochain album, parce que le prochain album sera quelque chose de différent, mais bien plus qu’un petit peu plus’ « .

Cinquante nuances de confort

L’album présente des collaborations avec Sia, The Blessed Madonna, Tove Lo, Diplo et Orville Peck. Mais le premier single, Lights, Camera, Action, réunit Kylie avec la co-scénariste de Padam Padam, Ina Wroldsen. Rempli de rythmes palpitants, il s’agit de servir les regards les plus féroces. Karl Lagerfeld et John Paul Gaultier sont nommés dans les paroles. Dans la vidéo, Kylie porte une robe réalisée à partir d’une cassette de scène de crime. Est-ce qu’elle éprouve toujours du plaisir à assembler la tenue parfaite ? « Euh, l’idée des essayages me fait faire ça », dit-elle en roulant des yeux avec une fausse exaspération. « Mais quand vous trouvez la tenue qui vous convient, il y a un véritable high. Ensuite, le prochain high est de tout enlever : le visage, les cheveux, la tenue, les chaussures, tout cela, et de se sentir à nouveau confortable. « J’appelle ça la démystification », dit-elle. « Je vais enfiler un pantalon de survêtement très usé et ce T-shirt qui est en vogue depuis six mois. « Cinquante nuances de confort, c’est mon buzz. »

Kylie Minogue / EMI Dans les coulisses de la tournée Aphrodite : Les Folies 2011, Kylie a transformé ses propres produits en un turban de fortune.

Lorsqu’elle est en tournée, elle doit changer de tenue au milieu du spectacle sept ou huit fois par nuit, se frayant un chemin vers des corsets, des paillettes et des coiffes à plumes au fur et à mesure que l’horloge passe à la chanson suivante. « C’est frénétique, c’est vraiment stressant », avoue-t-elle. « Je pourrais jurer beaucoup. « Il suffit d’une chose pour que tout se passe mal, et vous paniquez tous. » Elle ajoute : « Je suis effectivement passée devant l’armoire [department] lors d’un concert que j’ai fait récemment, et j’ai dit : « Je suis un être humain méprisable. Je suis vraiment désolé. « Ils disaient : ‘Non, ce qui se produit lors d’un changement rapide reste dans un changement rapide’. »

Kylie Minogue sur son habitude d’huîtres dans les coulisses

L’idée que la chanteuse s’emporte est intrigante. Bien sûr, elle flippe parfois – nous le faisons tous – mais « Kylie en colère » est tellement antithétique par rapport à sa personnalité publique qu’il est difficile de l’imaginer. Elle est l’une des stars les plus posées de la pop, choisissant ses mots avec soin et éliminant les questions personnelles avec une affabilité exercée. Dans la conversation, elle offre des aperçus d’intimité et de vulnérabilité, mais les clôt généralement par une affirmation positive, ramenant soigneusement la discussion vers sa carrière.

La valve Fofer

Les seules personnes qui connaissent ses véritables sentiments sont sa famille. « Quand ça ne va pas bien, c’est vers eux que je me tourne : maman, papa, mon frère et ma sœur », dit-elle. Son jeune frère Brendan, caméraman, lui a même appris une technique pour se débarrasser du stress, qu’elle appelle « la valve foofer ». « Quand l’émotion doit sortir, ou que vous devez pousser un grand cri ou un gémissement, vous laissez échapper un bruit, tssssshcomme une bouilloire qui se défoule, et tu te dis : ‘Oh, je me sens tellement mieux’. »

Kylie Minogue Kylie (au premier plan) a grandi à Melbourne, en Australie, avec ses jeunes frères et sœurs Dannii et Brendan.

La valve foofer a été cruciale au début de la carrière pop de Kylie. Les premières critiques ont qualifié sa musique de « éculée », « légère » et « sans émotion ». Après avoir regardé sa première tournée australienne en 1990, le Sydney Morning Herald a déclaré : « C’est incroyable à quel point la médiocrité peut réussir. » « Ce n’était pas cool que les gens soient aussi méchants qu’ils l’étaient », dit-elle maintenant, « et ce n’était pas une personne invisible derrière un clavier. « C’étaient des adultes qui auraient dû être plus avisés. »

Kylie Minogue se souvient des commentaires « méchants » des journaux

Comment a-t-elle fait face ? « Pour être honnête, je ne sais pas ce qui m’a poussé à continuer », répond-elle. « Mais l’une des bénédictions, c’est que j’avais un travail et que je devais me présenter au travail. « Il y a certainement eu des moments où j’aurais aimé me cacher dans une grotte, donc c’est bien si tu as cette responsabilité [of acting]. Vous devez vous présenter, puis vous êtes distrait par d’autres choses. » Les critiques ne l’ont peut-être pas appréciée, mais le public a toujours été du côté de Kylie. Même pendant ses malheureuses « années indépendantes », les fans se sont emparés de chansons expérimentales et capricieuses comme Confide In Me et le duo de Nick Cave, Where The Wild Roses Grow. « Je suis très fière des fois où j’ai nagé à contre-courant quand j’avais l’impression que les choses allaient contre moi », dit-elle. « C’est un sentiment gratifiant. »

Getty Images Assiégée par les fans et les paparazzi, Kylie photographiée devant les studios de Capital Radio à Londres, 1989

Getty Images Le mariage de Kylie avec Jason Donovan en 1987 – dans le rôle de leurs personnages de feuilleton Scott et Charlene – a été regardé par 20 millions de personnes au Royaume-Uni.

Getty Images La star dit que sa relation avec le leader d’INXS, Michael Hutchence, l’a encouragée à prendre des décisions créatives plus audacieuses.

Le nouveau millénaire a apporté une réinitialisation majeure. Spinning Around, sorti en 2000, était un single de retour classique, et elle l’a suivi avec le cool et hypnotisant Can’t Get You Out Of My Head – toujours le single le plus vendu de sa carrière. Puis, en 2005, lors de la tournée britannique de ses plus grands succès, Kylie a commencé à avoir une vision floue sur scène. Mis sur le compte de l’épuisement, elle a persévéré, surtout après qu’un bilan de santé lui ait donné le feu vert. « Quand ils disent : ‘Ne vous inquiétez pas’, c’est ce que vous voulez entendre, alors vous y croyez », se souvient-elle. Mais un deuxième test a révélé que Kylie souffrait d’un cancer du sein à un stade précoce. Sa carrière a été suspendue car elle a subi une chimiothérapie et une tumorectomie. Le public a répondu par un élan d’amour qu’elle qualifie de « vraiment émouvant ». À ce jour, elle a conservé toutes les lettres, dessins et cartes que ses fans lui ont envoyés.

Getty Images Les fans ont remis en main propre des cartes et des messages de soutien au domicile de Kylie à Melbourne après son diagnostic de cancer

« Il y avait des enveloppes qui disaient simplement ‘Kylie Minogue, Australie’, et le service postal a pris la peine de [deliver] eux », dit-elle. « J’ai juste senti qu’il y avait une trace d’amour et de soutien. Cela a vraiment fait une telle différence pour moi. »

Kylie a obtenu le feu vert en 2006 et a repris la route presque immédiatement. La détermination et la persévérance ont été les clés de sa longévité, et aujourd’hui, c’est la recherche du prochain Padam Padam qui la motive. Tout cela est lié à son amour des jeux de mots. « La musique est aussi un peu un casse-tête, il faut essayer de tout comprendre. »

Érik Melvin La pop star dit qu’elle est impatiente de prendre la route pour sa première tournée mondiale depuis 2019