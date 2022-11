J’ai dit à Liz Truss de ralentir avec des plans économiques « condamnés » et elle était folle de me virer, révèle Kwasi Kwarteng

KWASI Kwarteng affirme que Liz Truss a ignoré ses avertissements de “ralentir” leurs plans économiques voués à l’échec – et qu’elle était “folle” de le renvoyer.

Dans sa première interview depuis son licenciement, l’ancien chancelier a regretté d’avoir tenté d’en faire “trop, trop vite” après avoir lancé un mini-budget de réduction d’impôts qui a provoqué l’effondrement des marchés.

Kwasi Kwarteng, 47 ans, a été licencié par l’ancienne Premier ministre Liz Truss après un effondrement du marché en octobre Crédit : Reuters

Il a admis sur TalkTV hier soir qu’il n’y avait eu “pas de véritable plan tactique” et qu’ils auraient dû adopter “une approche beaucoup plus mesurée”.

Mais M. Kwarteng a insisté sur le fait qu’il avait essayé de régner dans la course à la croissance de l’ex-Premier ministre, mais qu’il avait été rejeté.

Il a déclaré au programme de la première édition: “J’ai dit en fait après le budget que parce que nous allions très vite – même après le mini budget, nous allions à une vitesse vertigineuse – et j’ai dit:” Vous savez, nous devrions ralentir, ralentir ” .

“Elle a dit : ‘Eh bien, je n’ai que deux ans’ et j’ai dit : ‘Tu auras deux mois si tu continues comme ça’. Et c’est que j’ai peur que ce soit ce qui s’est passé ».

En septembre, Mme Truss et M. Kwarteng ont annoncé le plus grand ensemble de réductions d’impôts depuis 50 ans, mais il a été presque entièrement abandonné des semaines plus tard à la suite du chaos économique.

La livre a chuté à des niveaux record, le secteur des retraites a failli s’effondrer et les coûts d’emprunt ont bondi.

Tout en refusant de s’excuser, M. Kwarteng accepte désormais la “responsabilité” et a déclaré: “Je suis vraiment désolé pour les personnes qui traversent cette période difficile en termes de réhypothèque.”

Mais l’ancien chancelier a affirmé qu’il avait pris la «chute» pour la propre vision économique de Mme Truss.

Il a décrit avoir découvert sur Twitter comment le Premier ministre de l’époque – son ami proche et âme sœur politique – prévoyait de le limoger et la confrontation «émotionnelle» au n ° 10 qui a suivi.

M. Kwarteng, qui n’a servi que 38 jours en tant que chancelier, a révélé qu’il avait dit à Mme Truss: «C’est fou. Les premiers ministres ne se débarrassent pas des chanceliers.

“Je crois que je lui ai dit à l’époque, ça va durer trois ou quatre semaines. Je ne savais pas que cela n’allait durer que six jours.

M. Kwarteng, maintenant juste un député conservateur d’arrière-ban, lui a dit que “tout le monde sait” que c’était son idée d’inverser la hausse de l’impôt sur les sociétés qu’elle a été forcée d’abandonner.

Mais il a dit catégoriquement que Mme Truss – la plus courte Premier ministre de l’histoire britannique – croyait qu’elle survivrait si elle le renvoyait.

Bien qu’elle l’ait brutalement poignardé pour sauver sa propre peau, M. Kwarteng insiste sur le fait que le couple est toujours ami.

Il a également basculé derrière Rishi Sunak en tant que Premier ministre “très crédible”, mais a tout de même appelé à la prudence en matière d’augmentation des impôts lors de la déclaration d’automne de la semaine prochaine.