J’ai dit à Lisandro Martinez d’être prêt pour le redémarrage malgré la victoire en Coupe du monde

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a dit à Lisandro Martinez d’être prêt pour le redémarrage de la Premier League malgré ses célébrations de la Coupe du monde.

Martinez est retourné en Argentine avec le reste de l’équipe après sa victoire contre la France au Qatar, mais Ten Hag a rappelé au défenseur central qu’il sera nécessaire contre Nottingham Forest le 27 décembre.

“Je peux comprendre que c’est très émouvant”, a déclaré Ten Hag.

“Gagner la Coupe du monde pour votre pays est le plus haut possible. Mais Martinez doit également accepter que le 27, la Premier League revienne.”

United évaluera également Raphael Varane avant la visite de Forest à Old Trafford. Varane a également bénéficié d’une pause après la finale de la Coupe du monde, où la France a perdu lors d’une fusillade après un match nul 3-3 au stade Lusail.

“Varane est bien sûr déçu mais peut aussi être fier d’être en finale et tout ce qu’il a accompli dans sa carrière est déjà énorme, en tant qu’équipe et joueur”, a ajouté Ten Hag.

“Gagner autant de trophées. Il peut encore être fier. Atteindre la finale est un exploit énorme. Sa nation était si proche.”

Ten Hag a pu choisir cinq de ses joueurs de la Coupe du monde pour le match nul du quatrième tour de la Coupe Carabao contre Burnley mercredi avec quatre autres sur le banc.

Harry Maguire a été exclu pour cause de maladie tandis que Jadon Sancho ne reviendra probablement pas contre Forest après s’être vu accorder du temps loin du club.

“Nous savons tous que le redémarrage a eu lieu cinq ou six jours après la finale de la Coupe du monde”, a déclaré Ten Hag.

“Tout le monde doit être prêt et l’accepter. Le manager et le personnel d’entraîneurs bien sûr, mais aussi les joueurs – ils doivent l’accepter. Ils veulent des trophées.

“Nous avons parlé de la concurrence difficile et nous devons être prêts et y faire face, le faire intelligemment et, espérons-le, obtenir les bonnes performances et les bons résultats.”

Pendant ce temps, Ten Hag a déclaré qu’il était conscient que les dépenses excessives de son club dans la fenêtre de transfert de fin de saison signifient qu’il y a une pression pour obtenir une place parmi les quatre premiers ce trimestre.

United a dépensé plus de 200 millions de livres sterling pour faire venir respectivement Antony et Casemiro de l’Ajax Amsterdam et du Real Madrid, ainsi que Martinez et l’arrière latéral Tyrell Malacia.

“J’accepte ce que c’est, j’accepte cette pression”, a déclaré Ten Hag. “Mais aussi pour le manager de Chelsea et de Newcastle United, ces clubs qui ont beaucoup investi dans leur effectif.

“C’est une grosse pression pour nous tous d’entrer dans le top quatre. Nous voulons être dans le top quatre et nous battre pour des trophées, c’est notre objectif.”