Un triple tueur SUSPECT est filmé en train d’essayer de s’introduire par effraction dans une auberge de jeunesse – quelques instants après que deux étudiants ont été poignardés à mort.

Le triple tueur présumé de Nottingham est filmé en train d’essayer de s’introduire dans une auberge

Les images de vidéosurveillance montrent l’homme grimpant à l’extérieur de l’abri, son sac à dos calé contre le devant de la propriété

Il est parti et quelques minutes plus tard – à environ 100 mètres – on pense qu’il a mortellement poignardé un gardien d’école.

Les images – de CCTV obtenues exclusivement par The Sun – ont été les premières à émerger de l’homme soupçonné d’un horrible saccage à Nottingham mardi.

Les images le montrent essayant apparemment de grimper à travers une fenêtre avant de Seely Hirst House à 4h08 du matin.

Trevor Proverb, 59 ans, un résident du refuge, a raconté hier comment il avait combattu le suspect.

Le chauffeur de chariot élévateur à la retraite a déclaré qu’il regardait la télévision parce qu’il ne pouvait pas dormir lorsqu’il a repéré l’homme à travers la vitre.

Il a dit : « Il y avait un gars tout en noir qui regardait par la fenêtre. Je pensais que c’était un cambrioleur au début, alors je lui ai crié de foutre le camp.

« Mais il a en fait sauté sur le rebord et a ouvert la fenêtre du haut comme s’il allait essayer d’entrer.

«Je me suis levé de ma chaise et je l’ai juste frappé au visage avec un crochet droit, ce qui l’a forcé à descendre du rebord.

«Il a levé les yeux et s’est promené un peu mais est parti.

« La sécurité a frappé à ma porte pour vérifier si je connaissais l’homme. Je ne l’ai jamais vu de ma vie. »

Trevor a déclaré qu’il avait fait une déclaration de témoin à la police.

Un autre témoin a déclaré au Sun que l’homme « semblait confus et faisait des bêtises ».

Ils ont ajouté : « Il criait : ‘Laissez-moi entrer, je veux voir un médecin, laissez-moi entrer’.

« Évidemment, à l’époque, les résidents ne savaient pas qui il était.

« C’est assez effrayant de penser à ce qui aurait pu se passer s’il avait réussi à entrer.

« Heureusement, l’homme dont c’était la fenêtre l’a frappé – il a probablement sauvé la vie de tout le monde. »

Les images de vidéosurveillance montrent l’homme – vêtu d’un sweat-shirt noir, d’un bas de jogging et d’un bonnet – faisant les cent pas à l’extérieur de l’abri, son sac à dos calé contre le devant de la propriété.

Il semble agité. Plus tard, il s’éloigne de la propriété de trois étages de Mapperley Road en direction de Magdala Road.

C’est là qu’il a traîné Ian Coates, 65 ans, hors de sa camionnette et l’a mortellement poignardé avant de partir dans le véhicule.

Vers 5 h 30, la camionnette volée a été utilisée pour écraser trois personnes alors qu’elles attendaient à un arrêt de bus dans le quartier de Milton Street.

Un homme heurté par le véhicule reste dans un état critique à l’hôpital tandis que les autres auraient subi des blessures mineures.

À 5 h 40, un homme de 31 ans a été tasé par des flics, traîné du siège du conducteur de la camionnette et arrêté.

Hier, il est apparu que le suspect du triple meurtre était un migrant d’Afrique de l’Ouest, soupçonné d’avoir des antécédents de problèmes de santé mentale, qui se trouvait légalement au Royaume-Uni.

Il serait arrivé dans le pays à l’adolescence sans casier judiciaire.

Hier soir, des sources ont affirmé qu’il ne coopérait pas avec la police et refusait de répondre aux questions.

Un porte-parole de la police du Nottinghamshire a déclaré: « Un homme correspondant à la description du suspect a tenté d’entrer dans un complexe d’habitation assistée à Mapperley Road. »

Les agents cherchent à savoir si l’offre d’effraction apparente était liée aux attaques d’horreur à proximité.

Il est entendu que le suspect barbu était en train de trouver un logement protégé, ce qui pourrait expliquer pourquoi il était attiré par celui-ci.

Alex Pridmore, administrateur de l’association caritative All-Saints Homeless Shelter, qui gère l’établissement, a déclaré que le suspect n’était pas un résident et n’y avait jamais séjourné auparavant.

Il a ajouté : « Nous n’avons aucune idée de la raison pour laquelle il est venu ici, mais personne n’a été blessé.

« Comme vous pouvez l’imaginer, tout le monde est un peu ébranlé par ce qui s’est passé. Nous nous occupons des personnes vulnérables, nous sommes donc simplement soulagés qu’il n’ait pas pu entrer. »

Hier, une partie du refuge, qui offre une vie assistée aux sans-abri et aux personnes vulnérables, a été bouclée avec du ruban adhésif de police.

De l’autre côté de la route, une VW Polo argentée – ses plaques d’immatriculation enlevées – était garée avec du ruban adhésif de police drapé sur le pare-brise.

Les flics tentent de reconstituer les mouvements complets du tueur présumé entre les premiers coups de couteau et l’arrestation environ 90 minutes plus tard.

Un appel au 999 a été passé à 4 h 04 après que les étudiants Barnaby Webber et Grace O’Malley-Kumar, tous deux âgés de 19 ans, aient été mortellement attaqués à Ilkeston Road.

La police s’est rapidement rendue sur les lieux mais a trouvé le couple dans la rue sans réaction.

Le suspect s’est présenté à l’auberge quatre minutes plus tard.

Les voisins d’une propriété sur Ilkeston Road qui a été perquisitionnée par des flics anti-terroristes lourdement armés mardi ont déclaré avoir reconnu la photo du suspect mais ont déclaré qu’il était un « gars tranquille ».

Des images de vidéosurveillance sont également apparues au moment où l’homme a été arrêté peu de temps après l’incident de l’arrêt de bus.

Il montre des officiers frénétiques le traînant hors de la camionnette blanche avant de le clouer au sol. Il est menotté et emmené par deux flics.

La constable en chef Kate Meynell a déclaré: «Tout d’abord, mes pensées vont à toutes les familles touchées par cette série d’événements choquants.

« Il est inimaginable de comprendre ce qu’ils vivent.

«Je suis déterminé à travailler avec les membres de la communauté, les étudiants des deux universités et les autres personnes touchées pour les rassurer et les soutenir. Il est important qu’en tant que ville, nous soyons solidaires.

