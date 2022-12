J’ai disparu pendant quatre jours, déclenchant une chasse à l’homme massive – les flics n’avaient aucune idée de l’endroit où j’étais, mais c’était pour la meilleure raison

Un BRIT qui a déclenché une chasse à l’homme massive après avoir disparu à Nairobi a été retrouvé dans un pub quatre jours plus tard en train de boire des pintes avec des copains.

Des policiers des unités criminelles d’élite du Kenya ont été déployés pour retrouver Nelson Newberry, 22 ans, après sa disparition mardi.

Des flics des unités criminelles d’élite du Kenya ont été déployés pour retrouver Nelson Newbery Crédit : Direction des enquêtes criminelles

Le jeune homme de 22 ans a ensuite retrouvé son père après avoir été retrouvé en sécurité dans un pub Crédit : Direction des enquêtes criminelles

Le Britannique n’avait pas été vu depuis qu’il s’était rendu dans un centre commercial pour faire remplacer sa carte SIM.

Mais les détectives ont “pris d’assaut” un pub à la périphérie de Nairobi quatre jours plus tard – et ont trouvé Nelson sain et sauf en train de partager des chopes d’une bière locale avec de nouveaux amis.

Le jeune homme de 22 ans a retrouvé son père après sa période de quatre jours.

Il s’était envolé pour le Kenya après l’annonce de la disparition soudaine de son fils.

Les photos partagées par les flics montraient Nelson l’air échevelé et les yeux gonflés assis à côté de son père rayonnant.

“Un citoyen britannique porté disparu depuis le mardi 6 décembre a finalement été retrouvé par des détectives”, a annoncé la Direction des enquêtes criminelles du Kenya.

“L’homme de 22 ans identifié comme étant Nelson Newberry.

“[He] a été retrouvé dans un pub local à Uthiru, dans le comté de Kiambu, où il buvait avec de nouveaux amis et semblait être sous l’influence de la drogue.

Le communiqué ajoute: “Le jeune homme a depuis retrouvé son père qui vient d’arriver du Royaume-Uni à la bonne nouvelle que son fils a été retrouvé.”

La police a déclaré qu’il avait été emmené dans un hôpital local pour y être soigné après avoir été retrouvé.

Des images de Nelson le jour de sa disparition le montrent dans le centre commercial Sarit de Nairobi, vêtu d’un T-shirt noir et portant un sac.

Il est entendu que Nelson vit et travaille dans la capitale kenyane.