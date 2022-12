J’ai dîné dans l’un des restaurants de Salt Bae mais je n’y retournerai jamais – la raison est choquante

Un amateur de cuisine s’est juré de ne plus jamais dîner dans l’un des restaurants de Salt Bae après avoir été déçu.

Gustavo Tosta, qui dirige Guga Foods sur TikTok, a insisté sur le fait qu’il pouvait faire un steak qui a le même goût que celui du célèbre chef – mais avec un prix inférieur.

Gustavo Tosta a été déçu de son repas dans l’un des restaurants de Salt Bae Crédit : Instagram

Salt Bae possède une chaîne de steakhouses somptueux Crédit : Getty

Lui et un ami ont été stupéfaits lorsqu’ils ont réalisé que cela allait coûter 1 200 $ (900 £) pour eux seuls à manger.

Gustavo a déclaré dans une vidéo TikTok : “Voici la raison pour laquelle je ne retournerais jamais au restaurant de Salt Bae.

“Nous sommes arrivés au restaurant tout contents et ensuite nous découvrons le prix.”

On peut entendre son ami dire dans un clip du restaurant: “Putain de merde. 1 200 $ pour deux personnes?”

Le couple a commandé l’un des célèbres steaks à la feuille d’or de Salt Bae, mais ils n’ont pas été impressionnés par ce qu’ils ont préparé.

Gustavo a déclaré: “Cela avait juste le goût d’un steak ordinaire, alors je suis allé de l’avant et j’ai cuisiné le mien.

“Je l’ai assaisonné avec du sel, du poivre noir fraîchement moulu et de la poudre d’ail. Puis je suis allé de l’avant et je l’ai sorti dehors et je l’ai fait cuire sur le gril.

“Mais il me manquait un ingrédient – l’or. Et devinez combien cela m’a coûté. 8 $. Et j’ai pu couvrir tout le steak avec.

“Maintenant, la grande question est, est-ce mieux?”.

Un autre de ses amis a alors goûté le steak, et a insisté “Je ne peux pas goûter la différence”.

Cela vient après qu’un restaurant ait révélé comment il avait accumulé une facture de 7 100 £ dans un autre des restaurants de Salt Bae – bien qu’il n’ait pas commandé de steak.

L’utilisateur de TikTok, Mitch, a montré un reçu comprenant 43 £ pour une entrée au fromage et 13,50 £ pour un petit côté de purée de pommes de terre.

Pendant ce temps, la star turque des médias sociaux Salt Bae – de son vrai nom Nusret Gökçe – a été critiquée pour ses bouffonneries lors de la finale de la Coupe du monde.

Le célèbre chef affamé a été critiqué après avoir harcelé Messi pour un selfie, ainsi que des vidéos grinçantes avec le capitaine argentin, Kylian Mbappe et Robert Lewansowski.

Sa feuille de route comprend également ramasser le trophée de la Coupe du monde, un privilège réservé aux joueurs vainqueurs, aux chefs d’État et aux responsables de la FIFA, et saisir et mordre la médaille d’un joueur.

Gustavo a déboursé pour l’un des steaks à la feuille d’or de Salt Bae Crédit : Instagram