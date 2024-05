J’ai développé une maladie rare à cause de mes allergies qui a pris le dessus sur ma vie

Caroline Cray, 24 ans, a reçu un diagnostic de syndrome d’activation des mastocytes en 2018

Elle a commencé à lutter contre de graves allergies alimentaires à l’âge de deux ans.

Le recruteur du secteur de la santé a évoqué pour la première fois la maladie dans une vidéo TikTok







Une recruteuse dans le domaine de la santé qui lutte contre de graves allergies alimentaires continue de devenir virale après avoir partagé la vérité sur ses antécédents médicaux.

Caroline Cray, 24 ans, a rompu son silence sur son combat contre le syndrome d’activation des mastocytes (MCAS) en une vidéo TikTok de mars qui a actuellement recueilli plus de 2 millions de vues.

Selon PERSONNESCray a développé des allergies aux arachides, aux noix, au sésame, à la moutarde, au kiri, aux fruits de mer et à divers fruits à l’âge de deux ans.

La native du Massachusetts a finalement reçu un diagnostic de MCAS en mai 2018 et elle ne peut désormais manger que de l’avoine et une formule hypoallergénique.

« Cela a en quelque sorte pris le dessus sur ma vie ces deux dernières années, sept dernières années », a-t-elle déclaré dans sa première vidéo virale. Cray continue de discuter du MCAS sur son TikTok @carolinecray2, et d’autres TikTokers ont félicité la recruteuse du secteur de la santé pour son attitude positive.

Cray ne se souvient pas de ce qu’était sa première hospitalisation à l’âge de deux ans, mais elle a confirmé à PEOPLE qu’elle avait surmonté la plupart de ses allergies au cours des 5 à 10 années suivantes.

Cependant, les choses ont pris une tournure radicale lorsqu’elle a eu 18 ans et a assisté à sa première semaine d’université en 2017.

Elle a pris deux bouchées d’un sandwich à la crème glacée qu’elle avait commandé dans un camion et a presque immédiatement souffert de ce qu’elle pensait être une réaction anaphylactique.

« J’avais l’impression que tout le sang sortait de ma tête et j’avais une vision super tunnel », a déclaré Cray à PEOPLE plus tôt ce mois-ci.

Elle a ensuite souffert de multiples réactions allergiques et a même été placée dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital pour enfants de Boston en septembre 2017.

La santé de Cray a continué à se détériorer et elle a quitté son dortoir universitaire et est devenue une navetteuse.

Les médecins du Brigham and Women’s Hospital ont finalement diagnostiqué à Cray un MCAS, une maladie qui provoque à plusieurs reprises de graves symptômes d’allergie.

« Il y a quelques années, je pouvais manger pratiquement tous les aliments, à l’exception des principaux allergènes, comme les cacahuètes, les noix, la moutarde et le sésame. Mais ces dernières années, cela a été vraiment très difficile », a-t-elle déclaré.

Cray a continué à avoir des réactions et après que les médecins lui ont officiellement diagnostiqué un MCAS, elle est rentrée chez elle et a commencé des essais alimentaires.

Cray a donné plus de détails sur la maladie dans une vidéo TikTok a-t-elle posté le 29 avril en réponse à un commentaire d’un autre TikToker.

« La nourriture est un énorme déclencheur pour moi. Pour certaines personnes, la plus grande sensibilité concerne les produits chimiques ou les produits de nettoyage », a-t-elle déclaré.

« Mais pour moi, c’est la nourriture, et j’ai eu tellement de réactions allergiques à tellement d’aliments au cours des dernières années. »

Le recruteur en santé a ajouté que la raison pour laquelle elle ne mange que des aliments contenant de l’avoine et une formule hypoallergénique est qu’ils ne lui ont pas provoqué de réaction allergique.

« Je suis sûr que je pourrais manger autre chose… Mais le fait est qu’au cours des dernières années, j’ai probablement essayé une douzaine de choses, et les seules choses qui ont fonctionné ont été les flocons d’avoine et les préparations hypoallergéniques », elle a continué.

Cray a déclaré à PEOPLE que sa formule avait le goût du lait ou d’un shake protéiné à la vanille et qu’elle contenait 57 grammes de protéines, 91 grammes de matières grasses et 100 grammes de glucides.

« La seule chose qui manque un peu, c’est le sodium. Je complète donc simplement cela. J’ajoute juste du sel aux choses », a déclaré Cray.

Cray a terminé avec succès sa première année d’université virtuellement et a pu emménager dans un appartement sur son campus universitaire pour sa dernière année.

Cependant, elle a décidé d’abandonner ses « essais alimentaires » pour pouvoir le faire.

« Je savais que si je faisais des tests alimentaires, je devrais rester souvent à la maison et que je serais plus symptomatique », a-t-elle expliqué dans sa vidéo du 29 avril.

« J’ai décidé de sacrifier les progrès de l’alimentation pour pouvoir aller à l’école… Honnêtement, je suis tellement heureuse de l’avoir fait parce que ce fut une excellente année. »

Cray travaille maintenant avec un docteur en naturopathie qui l’aide à réintroduire davantage d’aliments dans son alimentation.

Elle dit également aux utilisateurs de TikTok que même s’ils n’aiment pas son régime alimentaire, il lui permet de vivre.

« Grâce au régime que j’ai suivi, j’ai pu terminer mes études, me faire de nouveaux amis, me faire tellement de souvenirs, et j’en suis très reconnaissant », a déclaré Cray.