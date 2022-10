J’ai désespérément besoin d’un autre enfant, mais je peux laisser mon fils de 17 ans faire de moi une grand-mère, dit Alison Hammond

DEPUIS qu’elle est devenue célèbre sur Big Brother il y a 20 ans, Alison Hammond est devenue la coqueluche de la télévision de jour.

Mais il y a un rôle particulier qu’elle est ravie de voir à l’horizon : celui de grand-mère.

Alison à la maison avec son fils Aiden, 17 ans

Le fils adolescent d’Alison, Aiden, 17 ans, a commencé à ramener des filles à la maison pour rencontrer le présentateur de This Morning, 47 ans.

Elle a dit: «Il y a eu quelques fois avec ses copines – des amies qui sont des filles, dit-il.

“J’espère juste que n’importe quelle fille est gentille et gentille – et pas enceinte. Mais je voudrais un autre enfant, et je serais heureuse de m’en occuper.

«Ils pourraient avoir le bébé et faire ce que vous voulez et je m’en occupe.

“J’espère juste que je m’entendrai avec la femme parce qu’évidemment je veux faire partie de la vie de cet enfant.”

La mère célibataire Alison a dû faire la paix avec le fait qu’Aiden, qu’elle a surnommée le «dernier véritable amour de sa vie», volera bientôt le nid.

Elle a poursuivi : « Mon fils est si beau. Je veux juste qu’il soit heureux finalement.

Moments de folie

«Je veux quelqu’un de gentil qui le respecte et quelqu’un qui est juste gentil.

« Il va falloir que ce soit quelqu’un d’assez patient qui puisse ranger après lui le matin. Il est un peu rude dans la salle de bain – il laisse ses serviettes sur le sol de la salle de bain.





“Mais il est gentil, gentil et drôle, donc j’ai besoin de quelqu’un qui va vraiment complimenter ça.

“Peu importe si vous êtes un peu ulgy ou plus gros – il est habitué aux femmes plus grosses. Juste quelqu’un qui va l’aimer inconditionnellement comme moi.

Alison vit à l’abri des projecteurs avec Aiden à Birmingham, mais ses fans et les téléspectateurs de This Morning ont toujours fait partie de la vie du garçon.

En 2004, alors qu’elle était journaliste itinérante pour l’émission ITV, Alison a dévoilé son ventre de femme enceinte pour un scanner et a appris en direct qu’elle et son partenaire de l’époque, Noureddine Boufaied, avaient un garçon.

Et quelques heures avant d’accoucher, elle a révélé aux téléspectateurs qu’elle avait été provoquée.

Depuis lors, Alison est devenue l’une des plus grandes stars de la chaîne avec une énorme base de fans, captivée par ses interviews hilarantes de célébrités et ses moments fous.

En discutant sur le podcast Saving Grace, Alison a déclaré: «Je pense qu’Aiden pense tranquillement que je suis plutôt cool. Je rentre chez moi et il me dit : ‘Tu te rends compte que tu es devenu viral ?’

“Il dit ‘Tu es tellement drôle, maman’. Il comprend tout simplement.

“Il y a eu plusieurs fois où j’ai dû faire quelques photos avec ses copines.

« En fait, il a invité une fille l’autre jour, et elle ne peut vraiment pas conduire parce qu’elle a foncé dans ma porte.

“Tu sais que tu es comme, oh mon Dieu, je dois toujours être gentil, c’est sa petite amie. Mais j’étais absolument furieux.

Ils pourraient avoir un bébé et faire ce que tu veux faire et je m’en occupe

ce. Je serais partout

“Elle m’a envoyé un texto : ‘Je suis vraiment désolée pour la porte. Voulez-vous que je paie quelque chose ? »

“J’ai dit : ‘Pas de problème, ma chérie, c’est juste un accident. Un ami d’Aiden est un de mes amis. Ces choses arrivent.

C’est ce genre de franchise terre-à-terre que les téléspectateurs de This Morning adorent chez Alison.

Et c’est ce qui a fait d’elle une si bonne partenaire pour l’autre homme de sa vie – le « mari de travail » à l’écran, Dermot O’Leary.

Alison reste donc déconcertée par les rumeurs selon lesquelles il y a des troubles entre eux, malgré le fait que les téléspectateurs signalent des moments où l’ancien présentateur de X Factor a semblé lui crier dessus à l’antenne.

Poursuivant sa conversation avec le présentateur de podcast GKBarry, elle a déclaré: «Je ne peux pas vous dire à quel point ils se trompent. J’aime le fait que les gens pensent ça. Je vais continuer comme ça.

“Allez ‘les filles, les gens pensent que nous nous détestons, faisons quelques choses à la télé comme nous éloigner les uns des autres’.

«Comme si nous nous éloignions toujours!

“Mais sérieusement, j’aime le fait que les gens pensent que nous avons du boeuf, c’est hilarant.

“Honnêtement, je ne peux pas vous dire à quel point j’aime cet homme, il est tellement drôle.”

C’est un moment de boucle pour Alison, qui est devenue l’une des plus grandes réussites de Big Brother après son apparition dans sa troisième série aux côtés de Kate Lawer – bien qu’elle soit la deuxième colocataire à être lancée.

Dans la vingtaine, Dermot s’est fait les dents dans l’émission dérivée, Little Brother de Big Brother.

Leurs carrières se sont tissées ensemble depuis, jusqu’à ce qu’ils s’associent officiellement sur This Morning en janvier 2021, alors que la distanciation sociale était toujours en place.

Alison a poursuivi: «J’ai bien aimé la distance cependant, car je suis un présentateur assez rond et Dermot est si petit, vous ne pouviez pas vraiment dire que j’étais si grand quand nous étions séparés.

“Maintenant, nous sommes ensemble, c’est comme ça, regardez la taille d’Al.

“Mais je le possède maintenant, je prends les espaces, c’est ça, fais avec.”

Dermot est marié à sa femme Dee Koppang depuis 2012, tandis qu’Alison est avec son petit ami secret depuis deux ans.

Mais les amis proches ont-ils déjà souhaité sortir ensemble?

Alison a ricané: «Je pense qu’il le veut. Je rigole, c’est tout. Non, ne sois pas stupide, il est marié.

« Je pense qu’elle veut aussi un peu de moi !

“C’est comme s’il avait deux femmes de toute façon, il a Dee et il m’a, il a une femme de travail et je suis comme une femme.

“Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire à quel point j’aime Dermot O’Leary, il est tellement drôle.”

La paire a occupé le devant de la scène aux NTA plus tôt ce mois-ci lorsque This Morning a remporté le gong du meilleur programme de jour.

Dans un moment hilarant, Phillip Schofield a poussé le microphone vers Alison pour prononcer un discours d’acceptation.

C’est arrivé peu de temps après qu’elle ait raté le prix du meilleur présentateur.

Alison a dit: “Tout le monde dit, ‘Al tu vas gagner’, j’étais comme arrête ça, tu me fais sentir que je vais gagner.

J’aime le fait que les gens pensent que Dermot et moi avons du boeuf, c’est hilarant. Honnêtement, je ne peux pas vous dire à quel point j’aime cet homme

“Quoi qu’il en soit, le moment est venu et le gars qui a présenté le prix a fait ‘A’ et j’ai entendu Alison, je le jure devant Dieu.

“Alors j’ai alors regardé Dermot et j’ai dit, ‘ont-ils dit Alison?’

“Puis il m’a regardé et il a dit ‘non !’ Et puis on a juste éclaté de rire.

« Dieu merci, je n’ai pas cru à mon propre battage médiatique et je me suis levé.

“C’était tellement drôle, alors après ça, This Morning a remporté le prix, puis Phillip m’a jeté sous le bus et a dit ‘Alison devrait parler’ et je n’avais rien !

“J’étais comme, ‘qu’est-ce que je dis?'”

Cela est venu après une période troublée pour le casting de la série après que Phil et Holly Willoughby aient été censés sauter la file d’attente pour voir la reine Elizabeth allongée dans l’état.

Ils ont donc tous pris quelques verres après la cérémonie.

Expliquant comment elle s’est retrouvée dans l’émission de vendredi avec une gueule de bois, Alison a déclaré: «Mes yeux me piquaient.

“J’étais comme, ‘tu vas devoir faire preuve de sérieux maintenant, ne déconne même pas, juste te maquiller’.

“Je pensais que c’était deux heures, tu dois profiter de ta vie, dormir quand tu meurs.”

Et elle a ri : « Je ne pense toujours pas être guérie. Je manque toujours de sommeil !

Alison devra peut-être s’habituer à courir à vide car elle a de grands projets pour l’avenir.

Son nom est dans le cadre en tant qu’hôte du redémarrage de Big Brother par ITV et, un jour, elle envisage de déménager en Amérique.

La pétillante Brummie poursuivit : « J’adorerais aller vivre un peu à Los Angeles. J’aime LA. J’aime vraiment LA. Et j’aimerais y travailler.

« Achetez une grande maison avec une piscine. J’aime la nourriture, j’aime les gens. J’adore les vêtements.

“J’ai toujours dit que j’attendrais qu’Aiden ait atteint un âge, et je pense que nous y serons bientôt, peut-être dans quelques années.

« Passez voir ce qui se passe à Los Angeles. Je pense que j’ai brisé l’Amérique plusieurs fois.

“Beaucoup d’Américains me contactent sur Instagram en me disant : ‘tu es tellement drôle’.”

Ce ne serait pas la première fois qu’un Britannique plus grand que nature briserait les États-Unis.

Elle a ajouté : « Faire un James Corden ? Voyons ce qui se passe, laissez-moi un mot.

“Le Late Late Show avec Alison Hammond. Il a une bague !

Le fils adolescent d'Alison, Aiden, 17 ans, a commencé à ramener des filles à la maison pour rencontrer le présentateur de This Morning, donc le rôle de grand-mère pourrait être à l'horizon

Les amis proches Dermot et Alison arrivent aux NTA