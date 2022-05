J’ai désappris toute une vie de propagande russe pour savoir quelles informations croire

Cette colonne à la première personne est écrite par Tatiana Lebedeva qui a déménagé de la Russie au Canada en 2014. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

Il était tard le 23 février lorsque j’ai lu les premiers rapports d’attentats à la bombe en Ukraine. Une amie a envoyé un texto disant que sa tante à Kharkiv avait entendu des explosions. J’ai été choqué et horrifié. Je pensais que c’était sûrement la fin du régime construit par le président russe Vladimir Poutine. Tant de Russes ont des parents et des amis en Ukraine ; ils protesteraient sûrement contre cette invasion, non ?

Mauvais.

Dès que j’ai posté un message condamnant la guerre contre VC (une plate-forme russe de médias sociaux similaire à Facebook), mon oncle a répondu en défendant les actions de l’armée russe.

“Vous êtes encore plus soumis à un lavage de cerveau par vos médias que je ne le suis par les miens”, a commencé son commentaire.

“Vous pensez que je soutiens la guerre, mais vous vous trompez profondément. Je suis contre. Je défends aussi la liberté en Ukraine mais sans les nazis à la tête de son gouvernement. exterminé les occupants allemands, et vous défendez ces mêmes fascistes en ce moment. J’ai honte de vous. Dommage que vous ne compreniez pas ce qui se passe.

Mon père était consterné de voir ce que son frère avait écrit. Moi aussi.

Je voulais arrêter la conversation là. Après tout, je ne voyais mon oncle qu’occasionnellement lors des réunions de famille. La dernière fois que je l’ai vu, c’était à mon mariage, qui était aussi la dernière fois que j’ai visité la Russie.

Cette visite a eu lieu en 2016. Je me souviens comment j’ai allumé la télévision pour une émission d’information russe et je me suis demandé comment je me sentirais. Après deux ans de vie à Winnipeg, j’étais certain que tout ce que j’entendrais serait de la propagande. Mes craintes se sont concrétisées lorsque j’ai vu un reportage banal sur l’état de l’économie russe et la baisse de la qualité des bâtiments résidentiels qui, d’une manière ou d’une autre, en blâmaient les États-Unis.

Tatiana Lebedeva et Pavel Khabarov se sont mariés à Saint-Pétersbourg en 2016. C’était aussi la dernière fois qu’elle voyait son oncle en personne et visitait la Russie. (Soumis par Tatiana Lebedeva)

J’ai froncé les sourcils et j’ai éteint la télé et j’ai pensé : “Et c’est comme ça qu’ils t’ont eu, hein.”

C’est étrange pour moi de penser qu’en 2013 et 2014, les gens en Russie ont pu accéder à des sources médiatiques indépendantes comme le Chaîne TV Rain, radio Echo de Moscou et le Journal Novaya Gazeta – qui sont désormais tous bloqués en Russie. Des manifestations généralisées contre la guerre en Ukraine ont été autorisées et les médias sociaux n’étaient pas aussi étroitement surveillés qu’ils le sont aujourd’hui. Divers points de vue sur les événements en Ukraine étaient disponibles.

Cependant, à cette époque, toute cette diversité d’informations ne me concernait pas car j’étais empoisonné par la propagande.

La vérité, c’est qu’avant de déménager au Canada, les nouvelles étaient la seule chose que j’aimais regarder à la télévision russe. Tous les dimanches, mes parents et moi nous asseyions pour regarder Vesti Nedeli (Nouvelles de la semaine) avec Dmitry Kiselev, dont je sais maintenant qu’il est l’un des principaux visages de la machine de propagande russe .

Quand j’ai déménagé au Canada en 2014, La Russie avait déjà annexé la Crimée et a commencé ses actions militaires dans la région du Donbass en Ukraine et j’ignorais que tout cela était criminel.

Un jour, j’ai tapé “Metro News” dans une recherche sur Internet sur mon ordinateur portable. A Saint-Pétersbourg, j’avais toujours lire ce papier lors de longs trajets en métro. Maintenant, je me demandais ce que la version canadienne dirait de l’Ukraine. Je me sentais comme un espion russe.

Le premier article qui est apparu contenait un mot que je ne connaissais pas. Troupes. J’ai cherché la traduction sur Google et j’ai haleté : “Les troupes russes sont en Ukraine ?”

Cet article a bouleversé mon monde.

Et si tout ce que je savais était faux ? Parce que si la Russie était innocente et n’avait effectivement pas de troupes en Ukraine, alors pourquoi était-elle sanctionnée et condamnée ?

Il m’a fallu des années pour commencer à faire confiance à n’importe quelle source d’information.

En tant que nouvel arrivant au Canada, je savais très peu de choses sur Winnipeg et tout ce que je lisais dans les nouvelles sur la ville et la politique nationale me paraissait distant et hors de propos. Mais avec le temps, cela a changé; J’ai commencé à faire confiance aux nouvelles locales.

Sans surprise, il a fallu beaucoup plus de temps pour désapprendre la propagande que j’avais apprise sur le régime russe. Cela m’a obligé à me confronter, à douter de mon éducation. Le pire, c’était de reconnaître que j’avais tort et d’accepter que ce n’était pas ma faute.

J’ai commencé par faire des recherches en ligne en anglais parce que le contenu en russe ressemblait à un mensonge manipulateur. J’ai vérifié différentes sources et j’ai commencé à prêter attention à ce que l’information me faisait ressentir. Cela m’a-t-il donné la sensation de picotement d’étourdissement, comme si j’étais hypnotisé après avoir regardé Kiselev ? Cela m’a-t-il fait me sentir bien-pensant? Ou était-ce informatif et neutre ? J’ai visé ce dernier.

Au Canada, j’ai acquis et perfectionné des compétences de pensée critique qui m’ont bien servi jusqu’à présent. Pour cette raison, j’ai protesté contre l’invasion russe de l’Ukraine.

En tant que Canadienne d’origine russe, Tatiana Lebedeva a organisé plusieurs rassemblements pro-ukrainiens à Ottawa, dont cette manifestation le 25 février. (Tatiana Lebedeva)

Malheureusement, la machine de propagande en Russie a intensifié son jeu depuis ma dernière exposition. En bloquant ou en discréditant toutes les sources médiatiques indépendantes, en surveillant les médias sociaux et en érigeant en infraction pénale tout écrit contraire à la position officielle du gouvernement russe, il n’y a plus de place pour les doutes, la pensée critique ou l’interprétation.

Beaucoup de mes amis et parents sont dans un blocage de l’information, j’ai donc dû essayer de parler à nouveau à mon oncle.

Après une longue conversation, mon oncle a déclaré qu’il avait fini de me parler du sujet.

Mes derniers messages restent toujours non lus.

