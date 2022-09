J’ai dépensé plus de 50 000 £ pour ressembler à une vraie Barbie… les trolls disent que je devrais être remboursé, mais j’aime mon apparence

UNE FEMME qui a dépensé plus de 50 000 £ pour se transformer en une vraie Barbie dit qu’elle aime son apparence – malgré les trolls qui lui disent de se faire rembourser.

Jessica – qui s’appelle maintenant Jessy Bunny – a quitté la maison à 17 ans et a payé sa première opération de seins avec l’argent que ses parents lui avaient donné pour commencer des cours de conduite.

Jessy Bunny a payé son premier boulot avec l’argent que ses parents lui avaient donné pour des cours de conduite 1 crédit

En plus des seins, elle a subi des opérations pour redresser son nez et repulper ses lèvres 1 crédit

Jessy n’a pas l’intention de mettre fin à son parcours de chirurgie plastique de si tôt Crédit : TikTok/@jessy.bunny

La mannequin de 21 ans, basée à Vienne, a eu trois rebobinages en trois ans, ainsi que des opérations pour redresser son nez, augmenter la taille de ses fesses et repulper ses lèvres.

Et elle n’a pas l’intention de s’arrêter là.

Elle a déclaré: “Je peux imaginer avoir plusieurs autres interventions chirurgicales. Avoir les plus gros seins en silicone d’Autriche ne me suffit pas.

“Je veux aussi les lèvres les plus volumineuses de tout le pays.”

Sur Instagram, où elle compte près de 100 000 followers, elle se décrit comme un mannequin avec une taille de bonnet de “2000cc (centimètres cubes) et en croissance”.

Selon les rapports, sa taille de bonnet actuelle est de 75N, soit 11 fois la taille d’un D.

Les trolls sur TikTok lui ont dit de se faire rembourser – mais Jessy a dit qu’elle était satisfaite de son look et plus à l’aise dans sa peau maintenant que lorsqu’elle était adolescente.

“J’ai toujours fait semblant d’être cool et solide – mais je ne l’ai jamais été”, a déclaré Jessy.

“J’avais les cheveux noirs courts, de nombreux piercings et des dreadlocks. Mais ce n’était pas mon vrai moi.”

Bien qu’elle ait d’abord essayé d’embrasser son côté plus sexy à l’adolescence, ses parents n’étaient pas très heureux à ce sujet.

“Chaque fois que je portais des vêtements sexy en été, c’était comme un cauchemar pour eux”, a-t-elle soupiré.

“Ils m’ont donné des foulards en soie pour couvrir mon décolleté.”

Elle a dit qu’elle était enfin satisfaite de son look – et que ses seins lui avaient donné “un énorme regain de confiance”.

“Se lever le matin et se sentir heureux et bien dans sa peau est tout simplement merveilleux”, a-t-elle déclaré.

Plus tôt cette année, Jessy a déclaré que sa famille conservatrice était horrifiée par son nouveau look et l’avait complètement coupée.

Mais elle a révélé qu’elle avait reçu une invitation de sa grand-mère à revenir à la maison un mois plus tard.

Parlant de la relation fracturée avec sa famille, Jessy a déclaré au journal autrichien Heute : “Ils bloquent mes appels. C’est tellement triste que j’aimerais être en contact, surtout avec mon frère et mes grands-parents.

“Je continue à envoyer des SMS mais je n’obtiens aucune réponse. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils se comportent de cette façon simplement parce que j’ai l’air différent maintenant. Je ne leur ai fait aucun mal, n’est-ce pas?”