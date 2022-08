J’ai dépensé mes économies sur de la fausse herbe après qu’on m’ait promis qu’elle débarrasserait mon jardin des mauvaises herbes – ça a l’air affreux et j’ai perdu 7 000 £

UN PROPRIÉTAIRE a été dévasté après avoir dépensé toutes ses économies dans de la fausse herbe pour débarrasser son jardin des mauvaises herbes – seulement pour que cela ne fonctionne pas.

Hazel Roe, 74 ans, a éclaboussé 7 000 £ sur une pelouse artificielle après avoir affirmé qu’on lui avait promis que cela empêcherait la mauvaise herbe de la queue d’une jument endémique d’affliger son jardin.

Hazel Roe a déclaré qu’elle était assurée que la fausse pelouse débarrasserait son jardin d’une mauvaise herbe endémique qui sévissait dans son jardin Crédit : NB PRESS LTD

Elle a dépensé ses économies sur l’herbe – et dit qu’on lui a cité 11 000 £ supplémentaires pour résoudre le problème Crédit : NB PRESS LTD

La passionnée de jardinage, de Darlington, dans le comté de Durham, n’est plus en mesure de s’occuper elle-même de son immense pelouse et a pensé que la refonte serait une solution “sans entretien”.

Elle a dit qu’une entreprise de faux gazon, EasiGrass, lui avait assuré que l’alternative empêcherait toute nouvelle croissance de mauvaises herbes.

Mais quelques mois seulement après qu’une autre entreprise, Artificial Grass North East, l’ait installé, les mauvaises herbes ont déchiré le matériau, laissant Hazel dévastée.

“Je me sens très, très bouleversée et émotive”, a-t-elle déclaré au Sun Online.

“En août de l’année dernière, j’ai fait venir un représentant de la société de gazon artificiel EasiGrass.

“Il est venu et a tout mesuré et j’ai dit parce que nous avions cette mauvaise herbe particulière dans le jardin, j’ai dit, ‘est-ce que cette mauvaise herbe passera par le gazon artificiel?’ et il a dit ‘non’.”

«Ils sont venus en janvier pour le faire et en avril, cette mauvaise herbe a commencé à passer. Maintenant, en août, il a de nouveau repris le jardin.

“J’ai utilisé mes économies à vie, cela m’a coûté 7 000 £ et c’est juste un gâchis.”

Hazel, qui souffre d’une maladie cardiaque et pulmonaire, a déclaré que la pelouse avait l’air “belle” au début et qu’elle était “sur la lune” avec les résultats.

Mais le gazon est maintenant inondé de mauvaises herbes jusqu’aux genoux qui bordent le chemin qui le traverse et des plaques éclatent sporadiquement à travers la verdure.

Hazel a déclaré: “J’ai téléphoné en avril et j’ai demandé à quelqu’un de sortir et il a dit que ce que vous deviez faire, dès que cette mauvaise herbe passe, c’est de l’arracher.

“Mes problèmes de santé ne me permettent pas de faire ça. J’ai téléphoné à nouveau et quelqu’un est sorti et il a dit de vaporiser du désherbant. Je n’ai plus entendu parler de lui depuis.

“Le désherbant n’a pas tué les mauvaises herbes.”

Hazel a déclaré qu’elle avait envoyé plusieurs e-mails à EasiGrass, mais qu’elle avait reçu peu de réponses.

Je sais qu’il est difficile de se débarrasser de la queue de jument, mais s’ils m’avaient dit qu’il y a une chance qu’elle passe, je ne serais pas allé de l’avant. Oeufs de noisette

Pour aggraver les choses, elle a été citée 11 000 £ supplémentaires pour résoudre le problème – et envisage de déménager si elle ne trouve pas de solution moins chère.

Hazel a ajouté : « Je sais qu’il est difficile de se débarrasser de la queue de la jument, mais s’ils m’avaient dit qu’il y a une chance qu’elle passe, je n’aurais pas avancé.

“Il n’y a pas moyen. Si vous pouvez juste comparer les photos qui ont été prises quand il a été terminé et ce que c’était aujourd’hui, j’ai juste le cœur brisé.”

Un porte-parole d’EasiGrass a déclaré que le contrat de The Sun Hazel était avec Artificial Grass North East, ajoutant qu’ils ne sont pas responsables de l’installation qui est effectuée par des sociétés indépendantes ou des tiers.

Ils ont ajouté: “Avec tout le gazon artificiel, il nécessite peu d’entretien, ce qui implique de nettoyer tous les débris/végétations qui peuvent entraîner la germination de spores en suspension dans l’air et entraîner la croissance de mauvaises herbes en surface.”

Un porte-parole d’Artificial Grass North East a déclaré : “Artificial Grass North East était une franchise Easigrass au moment de la commande et de l’installation.

“Nous sommes conscients du problème de Hazel Roe. La queue de Mare n’est pas couverte par les termes de la garantie, ainsi qu’un certain nombre de mauvaises herbes envahissantes.

“Il se trouve que nous avons visité la propriété plusieurs fois gratuitement pour aider à essayer de la réduire et de tuer les mauvaises herbes – la dernière date d’il y a environ quatre semaines, mais il faudra un professionnel pour examiner le problème.”

Ils ont ajouté: “Si Hazel nous a envoyé un e-mail, nous n’avons reçu aucun e-mail d’elle depuis le 4 janvier concernant sa date d’installation.

“À l’une des occasions où nous avons visité la propriété, on a expliqué à Hazel qu’elle avait un problème de queue de jument et qu’elle avait besoin de consulter un professionnel à ce sujet. Hazel a ensuite signé une déclaration indiquant qu’elle était satisfaite du résultat de notre visite et avec les conseils que nous avions donnés.

“Elle a peut-être envoyé un e-mail à une adresse EasiGrass, mais rien ne nous a été transmis. Bien que notre dernière visite ait eu lieu il y a environ quatre semaines, je n’imaginerais pas qu’elle aurait essayé de nous contacter trop de fois depuis lors.”

Les mauvaises herbes ont commencé à tapisser son allée de jardin Crédit : NB PRESS LTD