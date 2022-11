J’ai dépensé des milliers de dollars en traitements glamour pour me préparer à I’m A Celebrity, déclare Olivia Attwood

La star de LOVE Island, Olivia Attwood, a révélé qu’elle avait déboursé des milliers de dollars pour s’assurer qu’elle avait l’air impeccable après avoir renoncé à son maquillage dans la jungle.

La star de télé-réalité, 31 ans, a révélé au Sun qu’elle n’avait épargné aucune dépense en soins de beauté avant de se diriger vers Down Under pour jouer aux côtés de l’icône de la pop Boy George et Sue Cleaver de Corrie.

Olivia a révélé qu’elle n’hésiterait pas à afficher sa silhouette dans la jungle[/caption]

“J’ai fait des sourcils, de la teinture et du laminage, mon tatouage de blush pour les lèvres a été rehaussé, donc on dirait que j’ai un peu de rouge à lèvres ! C’est devenu un peu trop rouge au soleil mais ça va, c’est mieux que rien !

Elle a poursuivi: “J’ai fait du botox et un soin du visage et c’est tout. J’ai aussi coupé mes cheveux de trois pouces, ce n’est pas court, c’est toujours long, juste pour le rendre un peu plus maniable.

“Je me coupe les ongles courts et carrés, ce qui n’est pas mon préféré, c’est vraiment étrange, mais oui, juste pour pouvoir utiliser mes mains pour faire quelque chose d’utile au lieu de me casser un ongle.”

Mais bien qu’elle ne soit pas étrangère aux tapis rouges, Olivia, qui est devenue célèbre sur Love Island en 2017 avant de décrocher une partie de The Only Way Is Essex, a déclaré qu’elle avait hâte de se passer de son glam.

“C’est étrangement excitant de se déshabiller et de revenir à l’essentiel.

“Quand je travaille ou que je filme, c’est comme le maquillage, les cheveux, les vêtements, ça prend tellement de ma vie et j’en ai marre de le faire.

“C’est agréable d’entrer dans un spectacle où je n’ai pas à faire une valise, à planifier des tenues, à me soucier de me maquiller, c’est une sensation assez agréable.”

Admettant que son fiancé, le footballeur des Blackburn Rovers, Bradley Dack, 28 ans, l’a avertie de ne pas défiler dans le camp en string, Olivia a révélé qu’elle n’hésiterait pas à afficher sa silhouette.





“Je suis plutôt détendue, j’étais sur Love Island en bikini à la télévision tous les jours pendant dix semaines. Ce n’est pas grave pour moi.

“Il n’y a pas autant d’attention là-dessus dans cette émission parce qu’il se passe beaucoup plus de choses, mais Brad est évidemment juste un peu inquiet que les autres garçons me regardent.”