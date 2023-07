J’ai dépensé 81 000 £ pour devenir une « Barbie explosive » – ​​les trolls m’insultent et on me pose toujours la même question à propos de mes seins 34H

AVEC des seins géants de 34H, des fesses surdimensionnées et des lèvres comme des saucisses, Kitty Ink, accro à la chirurgie plastique, est totalement méconnaissable depuis sa jeunesse.

Alors connue sous le nom de Brigitte, elle a été élevée par sa famille « vraiment conservatrice » à Vienne, en Autriche, qui rêvait qu’elle deviendrait un type « douce, fille d’à côté ».

6 Kitty Ink a dépensé 81 200 £ pour modifier son apparence Crédit : Instagram

6 La tatoueuse est méconnaissable de ses jeunes années quand elle s’appelait Brigitte Crédit : Instagram/kittyink.wildatheart

Elle dit que c’était leur « répulsion » à une phase initiale « gothique » qui l’a amenée à dépenser 81 200 £ pour ressembler à « une poupée bimbo, une star du porno et Barbie » combinées.

Maintenant, Kitty affirme qu’elle a trouvé l’acceptation de soi depuis qu’elle a mis 3,2 kg de silicone dans son corps, dont 1050 cc par sein, 560 cc par fessier et 4,5 cc dans ses lèvres.

Mais son regard « d’un autre monde » s’est fait au prix d’une douleur atroce après les opérations, sa famille la reniant et des trolls lui demandant si ses seins gigantesques gênaient sa vie quotidienne.

Tatoueur Minouqui ne dévoile pas son âge, nous confie : « Ma bimbo-fication n’a pas été qu’une transformation corporelle, elle a changé ma personnalité et même mon nom.

« Je ne me suis jamais identifiée comme ‘Brigitte’ parce que c’était un joli nom pour une fille gentille et décente, ce que mes parents ont toujours voulu que je sois.

« Je suis tellement content de ma taille et de mon apparence extrême, j’aime à quel point c’est sensationnel et artificiel.

« Je me sens super sexy et très à l’aise avec qui je suis.

« Bien qu’il ne soit pas toujours facile de gérer la douleur et qu’il soit difficile de parler ou de manger après avoir eu des produits de comblement des lèvres, c’est le prix que j’aime payer. Je n’ai aucun regret du tout. »

6 Kitty se rend en Allemagne tous les deux mois pour avoir plus de produits de comblement des lèvres et de Botox Crédit : Instagram

6 Elle a décrit son look comme un mélange de ‘poupée bimbo’, ‘star du porno’ et ‘Barbie Crédit : Instagram/kittyink.wildatheart

« La famille m’a renié »

L’obsession de Kitty pour les traits exagérés a commencé pendant son enfance lorsqu’elle était dans la musique rock et la scène gothique dès l’âge de 16 ans.

Ses parents, aujourd’hui décédés, n’étaient pas d’accord et elle affirme qu’ils « détestaient tout ce qui sortait de la norme ».

Elle nous raconte : « Ils voulaient que je disparaisse dans le courant dominant. Être la gentille fille d’à côté qui n’avait rien d’extraordinaire ou de spécial.

«Ils étaient tellement ennuyés et déçus d’avoir une fille qui était à l’opposé de ce dont ils rêvaient. C’était très dur.

« Mes parents détestaient ça et mon frère ne me parle plus mais je m’en fous, c’est mon mode de vie et mon corps.

« Ils détestaient absolument mon look parce qu’ils n’aimaient rien de sexy, féminin ou féminin – mais je me sens tellement plus heureux que jamais auparavant. »

Kitty a continué à s’habiller avec des vêtements de style gothique dans sa vie d’adulte et a occupé des emplois de vente et de bureau «normaux», mais aspirait secrètement à plus.

En 2008, elle a eu le premier de deux travaux sur les seins et maintenant elle a un implant de 1050 cc dans chaque sein, ce qui a transformé ses seins naturels en bonnet C en bonnet H.

6 Kitty dit que sa famille l’a reniée à cause de son look exagéré et de ses vêtements gothiques Crédit : instagram/@kittyink.wildatheart

Cette même année, Kitty a également commencé à utiliser le remplissage des lèvres pour modifier ses «très petites lèvres» et le remplissage du visage pour se donner un visage plus anguleux.

Kitty admet que les chirurgiens plasticiens l’ont refusée « très, très souvent » parce qu’ils pensent que les implants qu’elle veut sont « trop ​​​​gros ».

Elle ajoute : « J’ai toujours été impressionnée par les femmes aux gros seins en plastique très féminins sur Internet et je savais que c’était à ça que je voulais ressembler.

« Je suis devenu obsédé par l’idée d’avoir de plus gros seins, de plus grosses lèvres et de plus gros fesses, je me considère comme une œuvre d’art.

« La bimbo-fication m’a aidé à le faire. J’aime mon look superficiel et exagéré. Je veux être regardé par les gens.

« Les femmes sont jalouses »

Attirer l’attention du public est important pour Kitty – qui a une page OnlyFans et travaille comme promoteur de club – mais cela a aussi ses inconvénients.

Beaucoup ne sont pas impressionnés par son apparence exagérée, surtout quand elle porte « des tenues plus sexy en latex et des talons hauts » – mais elle reste imperturbable.

Kitty dit : « Certaines personnes n’apprécient pas mon regard et secouent la tête. C’est surtout des femmes, je pense qu’elles sont jalouses car elles disent même à leurs partenaires de ne pas me regarder.

« Ils disent que je suis » dégoûtant « et » contre nature « ou disent: » Oh mon dieu, c’est trop « . Mais je pense que c’est parce qu’ils craignent que leurs partenaires veuillent qu’ils me ressemblent.

6 Kitty a un implant de 1050 cc dans chacun de ses seins, ce qui en fait un bonnet H Crédit : Instagram

« La plupart des gens sont gentils et certains me posent des questions comme : ‘Pouvez-vous vraiment embrasser avec ces lèvres ?’ et je me dis : ‘Bien sûr, c’est bien mieux d’embrasser de grandes lèvres, crois-moi’.

«Ils me demandent aussi si mes seins gênent et dérangent mon travail, ce qu’ils font, mais vous ne faites que les contourner. Parfois, mes fesses me font mal si je suis trop allongé aussi.

Kitty est mariée depuis 30 ans et dit que son mari, qui évite les projecteurs, adore son look.

Elle prétend qu’il aime même ça quand d’autres mecs lorgnent sa femme.

Kitty dit: «Il aime l’attention que je reçois et qu’il reçoit. Il est très fier parce que d’autres hommes sont jaloux et souhaitent avoir une femme trophée comme moi.

«Mon mari est absolument dans mes modifications corporelles. Il aime chaque pas et chaque fois que je grandis. J’ai eu son soutien tout au long de mon processus de bimbo-fication.

« Il a été mon plus grand soutien et mon plus grand soutien, surtout après mon opération des fesses lorsque je ne pouvais pas utiliser les toilettes par moi-même et qu’il a dû m’aider à y arriver. »