J’ai dépensé 8 000 £ pour mon chien – maintenant je ne peux plus payer Noël pour mes enfants… il est comme un autre enfant pour moi

Une maman de deux enfants au CŒUR BRISÉ a dû dire à ses garçons que Noël était gâché après avoir été giflé avec une facture de vétérinaire de 8 317 £.

Quelques semaines à peine avant le début des festivités, Joely Eaton a dû annoncer à ses enfants que leur chien avait besoin d’être amputé de la jambe.

Le Staffordshire Bull Terrier appelé Buddy a dû se faire amputer la jambe, mais maintenant son propriétaire ne peut plus s’offrir des cadeaux de Noël Crédit : Triangle Nouvelles

Jaeden, 10 ans et Ollie, 7 ans avec Buddy Crédit : Triangle Nouvelles

La femme de 29 ans a choisi d’aller de l’avant avec la chirurgie plutôt que de mettre son animal de compagnie bien-aimé, Buddy, après avoir reçu un diagnostic d’ostéosarcome, un type de cancer des os.

Le propriétaire de l’entreprise de nettoyage, de Sale, Manchester, a déclaré: «Je n’aurais pas pu l’endormir, il est comme un autre enfant pour moi.

«Nous avons eu un scanner en octobre car il boitait et il était là toute la journée. C’est un chien stupide, alors j’ai pensé qu’il avait sauté de la clôture de façon amusante.

“Le vétérinaire a dit que c’était probablement de l’arthrite en raison de son âge et lui a donné des médicaments anti-inflammatoires.”

Mais quelques semaines plus tard, le Staffordshire Bull Terrier a dû faire un autre voyage chez le vétérinaire.

Alors que Joey était en route pour aller chercher ses fils, Jaeden, 10 ans et Ollie, 7 ans, à l’école, elle a reçu la nouvelle dévastatrice.

“Il [the vet] m’a téléphoné et m’a juste dit “Ce n’est pas une bonne nouvelle, c’est une tumeur osseuse”, a-t-elle ajouté.

“Il ne l’a même pas ramené de la sédation, il m’a demandé si je voulais l’endormir maintenant et a dit que sinon, j’aurais environ deux semaines avec lui”, a-t-elle poursuivi.

“J’étais juste comme ‘non’. Les garçons ne pouvaient pas venir avec moi pour déposer le chien et ne pas le récupérer. Je lui ai dit que je viendrais le ramener à la maison.

Dans une tentative désespérée de sauver la vie de Buddy, Joely a obtenu un deuxième avis d’un autre vétérinaire qui lui a suggéré de prendre rendez-vous avec un spécialiste.

La mère de chien dévouée a parcouru 40 miles jusqu’à un cabinet à Liverpool, où Buddy est allé passer un scanner.

Heureusement, ils ont détecté que le cancer ne s’était pas propagé aux poumons du chien et qu’il y avait une chance de lui sauver la vie.

Mais Buddy devrait se faire amputer la jambe ainsi que six cycles de chimiothérapie exténuants et coûteux à 700 £ par aller.

On lui a également dit qu’il ne vivrait peut-être que 18 mois de plus, mais maintenant il se remet bien et suit même son frère bouledogue français de 7 mois, Spencer.

Joely a déclaré: «Je leur ai juste dit de le faire, je m’en fiche. Tant qu’il est avec nous, je m’en fous.

«La facture totale s’est élevée à 4 299 £ pour le scanner et la chirurgie, plus chaque cycle de chimio coûtera 669,68 £.

“Je viens de dire aux garçons que Noël ne sera pas aussi bon que tous les deux ans.

Bien que la propriétaire de l’entreprise de nettoyage ait réussi à payer la quasi-totalité de la facture initiale du vétérinaire, elle est confrontée à des frais de chimiothérapie toutes les trois semaines ainsi qu’à une dette de 1 100 £ due à la chirurgie et au scanner.

Bien qu’elle ne veuille pas compter sur les autres, la jeune femme de 29 ans a ajouté que sa mère et ses grands-parents apporteront heureusement leur soutien si nécessaire.

Ils ont même créé un GoFundMe pour aider à collecter des fonds pour les factures vétérinaires.

Elle a ajouté: “Je déteste vraiment demander de l’aide, mais c’est juste la réalité en ce moment pour nous.

“Avec toute la crise du coût de la vie, une facture de vétérinaire à payer ainsi que sa chimio à payer en plus – et c’est Noël.”

Mais selon la mère de Manchester, ses garçons sont simplement heureux d’avoir leur animal de compagnie à leurs côtés.

« Les garçons l’ont bien pris. Mon fils de sept ans a fêté son anniversaire récemment, donc il ne se soucie pas vraiment de Noël, c’est un de ces enfants très faciles et détendus”, a-t-elle ajouté.

“Je leur ai juste dit ‘nous avons Buddy, et c’est tout ce qui compte ce Noël’.

“Et Jaeden est si proche de Buddy, je pense qu’il s’en fiche.”