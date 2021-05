J’ai dépensé 75000 £ pour faire la transition de «  Human Ken Doll  » – maintenant je suis 100% guérie et prête pour le sexe, dit Jessica Alves

JESSICA Alves cherche des prétendants potentiels afin qu’elle puisse avoir des relations sexuelles en tant que femme pour la toute première fois et a révélé qu’il « n’a pas besoin d’être beau ou Prince Charmant ».

La star de télé-réalité, 37 ans, a dépensé 75000 £ en chirurgies plastiques en deux ans, y compris deux emplois de seins, des implants de fesses et de hanches et s’est rasé le crâne pour avoir l’air plus féminin.

Jessica Alves aura dépensé 75000 £ dans le cadre de sa transition[/caption]

La star de télé-réalité doit subir son deuxième travail de seins jeudi[/caption]

Au total, elle a dépensé 725000 £ pour transformer chaque centimètre carré de son corps depuis l’âge de 17 ans et était autrefois connue sous le nom de « Human Ken Doll ».

La star brésilienne, qui vit à Londres, est devenue célèbre dans des émissions de télé-réalité sur les toxicomanes de la chirurgie plastique et est apparue sur Célébrités Big Brother en 2018.

Depuis le début de la transition il y a deux ans, elle prétend avoir été approchée par des ravageurs sexuels des médias sociaux du «monde entier» lui offrant jusqu’à 15 000 £ pour coucher avec eux.

Trois mois après la chirurgie de changement de sexe, Jessica est «guérie à 100%» et est prête à se remettre physiquement pour la première fois.

Cependant, la star insiste sur le fait qu’elle attend quelqu’un avec qui elle a «une vraie chimie» et ne veut pas seulement une aventure.

Dans une interview exclusive, Jessica explique pourquoi son homme parfait n’aurait pas besoin d’être le prince charmant, ses craintes d’être considérée comme une «poupée fétiche» et ses expériences surprenantes sur Tinder.

Jessica a déclaré au Sun: «Ce sera une expérience différente, alors je veux que ce soit spécial.

Jessica était connue sous le nom de « Human Ken Doll » et figurait dans Celebrity Big Brother[/caption]

Jessica subit une intervention chirurgicale pour transformer ses seins DD « affaissés » en GG[/caption]

L’ancienne star de Celebrity Big Brother a subi sa première chirurgie plastique à 17 ans[/caption]

«Si je ne trouve pas la bonne personne, je continuerai d’être vierge, je n’irai pas dans un bar pour rencontrer un gars et le ramener à la maison.

«Je ne vais pas être avec un homme uniquement parce qu’il est beau non plus, je dois me sentir en sécurité et savoir qu’il comprend que je suis vierge, donc je dois être manipulé avec précaution.

«Je suis ouvert sur ce à quoi il ressemble, il n’a pas besoin d’être l’homme le plus beau du monde, pas parfait ou le prince charmant.

«Je veux juste un homme qui soit masculin et confiant, qui me traite bien, qui aime mon corps, qui veut me faire l’amour et me toucher.

«Je veux quelqu’un qui me tiendra la main dans la rue, me présentera sa famille et fondera une famille avec moi à un moment donné dans le futur.»

‘ILS PENSENT QUE JE FAIS FAUX SUR TINDER’

Dans sa recherche d’amour, Jessica s’est tournée vers Tinder et prétend avoir «vraiment apprécié» son temps sur l’application de rencontres jusqu’à présent – malgré que de nombreux swipers refusent de croire que c’est elle.

Elle a dit: «Beaucoup d’entre eux demandent ‘Êtes-vous réel ou un faux profil?’ et puis je me fais dénoncer, ils pensent que je suis faux mais c’est en fait moi!

«Je ne fais que discuter et je n’ai jamais rencontré personne, c’est une question de confiance pour moi, cela me donne un coup de pouce parce que je reçois beaucoup de compliments à propos de mon look.»

Jeudi, Jessica aura sa deuxième augmentation mammaire, qui transformera ses DD «saggy» en GG.

Jessica a passé six heures sur la table d’opération lors d’un changement de sexe[/caption]

Le joueur de 37 ans s’est rendu à Bangkok, en Thaïlande, pour l’opération qui a coûté plus de 13000 £[/caption]

Elle se rend à Be Clinic, à Bruxelles, en Belgique, pour être opérée par le Dr Frank Plovier – qui a été recommandé par son amie, la star de télé-réalité Katie Price.

Jessica veut des seins plus gros et plus beaux parce qu’elle pense que ce sera mieux pour sa silhouette.

Elle a déclaré: «Je suis une grande femme – j’ai un dos large, des épaules larges et j’ai donc besoin de seins plus gros, ils seront deux fois plus grands que les miens maintenant.

«Ceux que j’ai actuellement ne sont beaux que dans les soutiens-gorge push-up qui forcent mon décolleté ensemble, sans eux, ils pendent bas et sont très éloignés.

«Le Dr Plovier a développé une technique qui signifie que je n’aurai pas besoin de porter de soutien-gorge. Porter un soutien-gorge tout le temps n’est pas du tout facile! »

INSPIRATION PLAYBOY

Jessica a basé son look bustier sur la défunte actrice hollywoodienne et mannequin Playboy Anna Nicole Smith – décédée d’une overdose de drogue en 2007.

Anna Nicole Smith était un modèle Playboy, elle a remporté la Playmate de l’année en 1993[/caption]

Jessica espère imiter le look « glamour » du défunt mannequin Anna Nicole Smith[/caption]

Elle a déclaré: «Quand j’avais environ 14 ans, j’aimais son style, elle avait de gros cheveux, était glamour, avec de beaux seins et était tout simplement magnifique.

«Je suppose que c’est là que ça a commencé, j’ai adoré les courbes d’Anna, sa féminité et à quel point elle était glamour.

Depuis que Jessica a commencé à vivre en tant que femme en novembre 2019, elle est passée sous le couteau à plusieurs reprises pour améliorer sa silhouette féminine.

Bien que connue sous le nom de « poupée Ken humaine », elle a dépensé 650000 £ pour transformer son corps – y compris enlever quatre côtes et avoir des implants abdominaux pour donner l’impression qu’elle avait un pack de six.

Mais après s’être habillée en femme pour une séance photo il y a trois ans, Jessica s’est sentie à l’aise et a accepté qu’elle était toujours destinée à être une femme.

Elle a eu des implants fessiers et des hanches ainsi qu’une chirurgie de féminisation du visage.

Jessica avec le Dr Kamol Pansritum qui a effectué la chirurgie de changement de sexe en février[/caption]

Dans le cadre de la modification, la mâchoire, le menton et les sourcils de Jessica ont été rasés et des implants ont été placés près de ses tempes pour donner un «look vraiment féminin».

L’une de ses plus grandes opérations a été la chirurgie de changement de sexe – la vaginoplastie pénienne-péritonéale – qui a eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, en février.

Les chirurgiens ont utilisé la doublure abdominale (péritonéale) de Jessica, qui est élastique et autolubrifiante, pour créer un canal vaginal.

Ils ont également utilisé du tissu pénien pour construire des lèvres et un vagin visible pendant l’opération de six heures.

Trois mois après avoir subi un changement de sexe, Jessica «ne pouvait pas être plus heureuse» des résultats.

Elle prévoit de faire installer un sleave gastrique après avoir frappé 15st 10lb (100kg)[/caption]

LISTE DE CHIRURGIE DE 75 K £ DE JESSICA ALVES La star de THE REALITY TV a dépensé plus de 75 000 £ pour changer d’apparence depuis qu’elle a commencé à vivre en tant que femme en novembre 2019. Voici la liste des opérations qu’elle a subies jusqu’à présent: Féminisation du visage – 25000 £ Changement de sexe – 17 000 £ Augmentation des fesses et de la hanche – 15000 £ Première chirurgie d’augmentation mammaire (725 cc) – 10000 £ Deuxième chirurgie d’augmentation mammaire (1300 cc) – 11000 £

Elle a dit: «Je suis guérie à 100%, si vous voyez mon vagin, il n’y a pas de cicatrices, vous ne pourriez jamais savoir que quelque chose lui est arrivé – c’est comme le vagin de n’importe quelle femme biologique.

«J’ai montré à mon amie et elle a été époustouflée, elle ne pouvait pas y croire et a dit que ça ressemblait à n’importe quel autre vagin.

Parallèlement à la chirurgie plastique, Jessica utilise des hormones depuis deux ans et demi, ce qui, selon elle, a plus d’impact que de passer sous le bistouri.

Elle a déclaré: «Votre esprit, votre cerveau, vos sentiments, votre peau, vos cheveux et votre voix, c’est incroyable de voir comment les hormones vous changent.

«La plupart des changements pour devenir une femme se font par les hormones et non par la chirurgie».

Jessica, qui espère adopter à l’avenir, dit qu’elle se sent enfin à l’aise en tant que femme maintenant qu’elle a subi une opération de changement de sexe.

Depuis qu’elle a commencé la chirurgie plastique à 17 ans, Jessica a dépensé plus de 725000 £[/caption]

Elle a déclaré: «Avant, j’avais toujours à l’esprit que je n’étais pas encore tout à fait là parce que j’avais encore des organes génitaux masculins.

«Le genre d’hommes qui m’aiment sont des hommes hétérosexuels qui aiment les femmes parce que c’est ce que je suis maintenant.

‘JE SUIS TOUJOURS VIERGE!’

«Quand j’avais des organes génitaux masculins, je me sentais comme une poupée fétiche et personne n’aurait de relation avec moi.

«Je craignais que les hommes ne veuillent simplement m’utiliser pour le sexe et je ne le voulais pas.

Elle a ajouté: «Je suis encore vierge et je n’ai eu aucune expérience sexuelle avec qui que ce soit, mais ce n’est pas urgent pour moi pour le moment.





«Il y a beaucoup de temps et je veux attendre que la bonne personne vienne.

«Je veux que perdre ma virginité soit spéciale, je ne la donnerai pas à qui que ce soit pour le faire.»