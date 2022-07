J’ai dépensé 7 000 £ pour le travail des seins de Love Island après avoir perdu le 8e – mais rien n’aurait pu me préparer à quel point cela s’est mal passé

GROGGY et souffrante, Jen Atkin savait que quelque chose n’allait pas quand elle s’est réveillée après être passée sous le bistouri.

L’assistante administrative de 30 ans, de Grimsby, Lincs, avait dépensé 7 000 £ pour un boulot inspiré de son émission préférée, Love Island.

Jen Atkin cherchait désespérément un corps de Love Island Crédit : fourni

Après être passée sous le bistouri pour une opération des seins, Jen a subi un hématome douloureux Crédit : fourni

Regarder les célibataires sexy défiler autour de la villa dans leurs bikinis l’avait déjà incitée à perdre la moitié de son poids corporel, passant d’une taille 22 à une taille 10.

Après s’être retrouvée avec des seins “disquettes” après avoir perdu un impressionnant 8e, Jen s’est réservée un lifting des seins et des implants dans une clinique de Manchester.

Mais au fur et à mesure que l’anesthésie s’est dissipée, Jen s’est vite rendu compte que sa quête de la poitrine parfaite avait terriblement mal tourné.

Deux jours plus tard, elle réalisa avec horreur qu’un de ses seins avait « explosé », la laissant à l’agonie.

Elle raconte au Sun : “Mon sein gauche avait subi un hématome, qui peut survenir jusqu’à 72 heures après l’opération.

“Le sang s’est accumulé dans ma poitrine et a éclaté lorsque la pression s’est accumulée. Mes seins parfaits de Love Island avaient explosé comme un volcan.

“Je voulais me sentir sexy et impertinente comme les filles de la série, mais il m’a fallu près de quatre ans pour que les cicatrices chirurgicales s’installent et guérissent et que mon corps récupère.”

Les experts ont suggéré que Love Island incite une nouvelle génération de femmes à envisager des procédures cosmétiques pour modifier leur corps et peaufiner leur apparence.

La poitrine de Jen avant qu’elle ne passe sous le bistouri Crédit : fourni

Jen avait étudié la série pour voir quels seins de Love Islanders elle préférait Crédit : fourni

Cette année, la bombe Ekin-Su Cülcüloğlu a admis qu’elle avait subi une augmentation mammaire et dépensé 4 000 £ en placages en Turquie avant son passage à la villa.

En 2018, la société de beauté Cosmetify a découvert que plus des trois quarts des femmes (80%) ont admis avoir changé de look après avoir regardé la saison de cette année-là.

Et les recherches menées par Cosmetic Surgery Solicitors ont montré une augmentation des recherches de seins et de blanchiment des dents vers le début de la dernière série.

Transformation

Jen avant sa perte de poids spectaculaire Crédit : fourni

Jen est passée d’une taille 22 à une taille 10, inspirée par les filles chaudes de Love Island Crédit : fourni

Superfan avoué depuis le lancement de l’émission de téléréalité ITV2 en 2014, Jen – qui a fait pencher la balance à 18 ans – a décidé de revoir son style de vie pour obtenir un corps prêt pour la villa.

Elle raconte : « J’avais passé mes vingt ans en surpoids, négligée et misérable.

“Quand j’ai vu la confiance des filles de Love Island dans leurs bikinis sexy, j’ai décidé de les utiliser en partie comme source d’inspiration.

“En janvier 2016, j’ai révisé mon alimentation et je suis allé au gymnase. En quelques mois, j’avais perdu la moitié de mon poids corporel et j’étais descendu à 10e.

“Mais après ma perte de poids, je me suis retrouvé avec mamie t ** s.

“J’ai passé des heures à revoir Love Island et j’ai choisi les filles de la série qui, selon moi, avaient des seins parfaits. J’ai pris des photos et je me suis inscrit dans une clinique à Manchester.

Jen a utilisé 5 000 £ d’économies et mettez 2 000 £ supplémentaires sur sa carte de crédit pour l’opération de mars 2017 pour la booster 34C seins à un 34E.

Elle n’était pas inquiète pour l’opération, admettant : “Je connaissais tellement de femmes qui avaient eu des rebobinages, ils semblaient aussi courants que de se faire retirer l’appendice.”

Bordel sanglant

Jen savait que quelque chose n’allait pas après sa première opération Crédit : fourni

Elle s’est réveillée trois jours plus tard pour trouver ses draps et ses bandages couverts de sang Crédit : fourni

Mais le lendemain, Jen dit que la peau sur sa poitrine était inconfortablement serrée – et deux jours plus tard, elle s’est réveillée pour trouver ses bandages et ses draps couverts de sang.

Elle se souvient : « J’ai été transportée d’urgence à l’hôpital et l’équipe des urgences a épongé le sang et recollé la déchirure.

« On m’a donné des antibiotiques, mais on m’a dit que j’aurais besoin d’une autre opération des seins.

« Pire encore, non seulement le sein avait explosé, mais l’implant dans mon sein gauche s’était renversé et était tombé de l’alvéole musculaire.

« Toute la zone était douloureuse et crue. Mes mamelons avaient été déplacés, mais l’hématome avait fait éclater des points de suture, il fallait donc les recoller.

Deux mois plus tard, Jen est de nouveau passée sous le bistouri pour réparer les dégâts.

Mais le traumatisme ne s’est pas arrêté là – Jen affirme que ses points de suture ont éclaté et qu’elle s’est retrouvée avec deux trous sous ses seins, qui se sont infectés et ont suinté du pus.

Les stars de Love Island parlent de voyages rapides à l’étranger pour subir des ajustements et une intervention chirurgicale – ils donnent l’impression que cela est si facile. Pour moi c’était un spectacle d’horreur Jen Atkins

Elle dit: «Je voulais me sentir sexy et impertinente comme les filles de Love Island, et je pensais que je rirais en bikini six semaines après mon opération.

« Mais il m’a fallu près de quatre ans pour que les cicatrices s’installent et guérissent et que mon corps se sente guéri.

“Au lieu d’une confiance retrouvée, je me sentais encore plus gênée par mes seins.”

Avec le recul, Jen admet qu’elle aurait aimé faire plus de recherches et avoir parlé à plus de chirurgiens avant de passer sous le bistouri.

«Les stars de Love Island parlent de voyages rapides à l’étranger pour subir des ajustements et une intervention chirurgicale – ils donnent l’impression que cela est si facile. Pour moi, c’était un spectacle d’horreur », dit-elle.

“La douleur que j’ai endurée pour avoir les seins de mes rêves était trop forte.

“Mon plan est maintenant d’exercer mon chemin vers la forme du corps de Love Island. Je veux que les femmes qui envisagent de subir une intervention chirurgicale comprennent les risques et recherchent la meilleure option pour elles.

Elle ajoute: “Mon explosion de seins ne m’a pas dissuadé de la série. Je suis envisager de postuler pour Love Island.

“J’adorerais voir des femmes dans la trentaine être fières du bikini et mélanger les choses.”