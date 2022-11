J’ai dépensé 630 £ sur un nouveau téléphone sur Amazon – mais on m’a envoyé des pinces coupantes à la place

Une FEMME qui a dépensé 630 £ pour un nouveau téléphone sur Amazon a été “horrifiée” après que le géant en ligne lui ait envoyé des pinces coupantes à la place.

Clair Wilson, 34 ans, a commencé à “battre et à hyperventiler” lorsque la livraison qu’elle pensait contenir son nouveau smartphone OnePlus s’est avérée être une paire de pinces coupantes bon marché.

Clair Wilson a eu un choc lorsqu’un colis qu’elle pensait contenir son nouveau téléphone à 630 £ s’est avéré être un coupe-fil Crédit : BPM

Après s’être calmée, Clair, de Nottingham, a pris contact avec le service client d’Amazon qui lui a garanti un remboursement si elle retournait le colis avec une étiquette de retour collée dessus.

Mais après la période d’attente de 10 jours, Amazon a refusé de l’émettre.

Clair a reçu la commande ratée le 12 octobre et l’a immédiatement renvoyée après avoir découvert ce qui s’était passé.

Elle a déclaré: “Je reçois un coup à la porte et c’est le livreur d’Amazon. Il demande le code d’accès à usage unique, qui, je pense, est requis pour tout achat supérieur à 150 £, et je le lui donne. Il remet le parcelle.

“C’est lourd, ça a l’air bien, rien d’extraordinaire. Il continue son petit bonhomme de chemin et je rentre à l’intérieur, j’ouvre le colis et je suis horrifié de voir une paire de pinces coupantes automatiques !

“Pendant que cela se passe, mon mari joue à D&D (Donjons et Dragons) sur l’ordinateur à côté de moi et je suis juste en train d’agiter et d’hyperventiler comme ‘oh mon Dieu, oh mon Dieu.’

“Alors je passe au service client et je suis tellement stressé à ce stade que je ne peux même pas voir clair alors il m’aide à trouver le numéro.

“On m’a dit que je pouvais être trié avec un remboursement. Quelqu’un a dit” tout ce que je veux que vous fassiez, c’est imprimer cette étiquette de retour Amazon, la coller sur le colis dans lequel elle est arrivée et je ferai une note et nous pourrons vous obtenir un remboursement sans problème.'”

Clair a posté le colis le 14 octobre et après 10 jours, elle n’a pas entendu un coup d’œil d’Amazon.

Lorsqu’elle a repris contact avec le service client, ils lui ont dit qu’elle avait renvoyé “le mauvais article”.

Elle a déclaré: “Et ils disent” nous n’avons pas le téléphone et vous demandez un remboursement. Si vous nous envoyez le téléphone, vous pouvez obtenir un remboursement.

“Comment suis-je censé vous envoyer le téléphone que je n’ai jamais reçu ? Ils ont lancé une enquête interne et le résultat a été qu’ils avaient envoyé un téléphone.

“Ils ont dit” qu’il est impossible qu’un article provenant du centre de distribution ne soit pas récupéré et que l’état du colis et le poids du colis à la livraison étaient exacts pour un téléphone “.

“Par conséquent, ils en déduisent que si je n’avais pas eu le téléphone, il devait avoir été volé quelque part entre le moment où je l’ai retiré du livreur et mon ouverture.

“Alors je leur ai répondu que ce n’était pas le cas et que s’il avait été volé, c’était de leur côté car je n’avais pas reçu le téléphone. À ce stade, j’ai perdu tellement d’heures de mon temps. Je suis tellement fatigué , je suis crevé.

“Je suis juste au-dessus. J’ai donc renvoyé cette réponse bien pensée et motivée et ils ont juste copié et collé exactement le même e-mail.

“Je suis stressé. Tout le monde au travail le sait et je ne sais tout simplement pas quoi faire.”

Clair a déclaré que le coup inattendu sur ses finances avait eu un impact mental et physique.

Elle a déclaré: “Absolument (cela a affecté mon Noël), j’ai dû vraiment réduire mes dépenses pour faire face à l’énorme perte. Heureusement, j’ai économisé environ la moitié du montant.

“Mais le mois de novembre, je n’ai presque rien dépensé parce que je n’en ai tout simplement pas les moyens. Ma famille va devoir se contenter de cadeaux faits à la main ou quelque chose du genre.

Clair recevra un remboursement dans quelques jours, mais pas après un combat d’un mois qui s’est terminé aujourd’hui.

Un porte-parole d’Amazon a confirmé qu’il était heureux d’avoir résolu le problème avec le client.