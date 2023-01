J’ai dépensé 40 000 £ en cinq interventions chirurgicales pour obtenir des seins 34N – les gens me regardent toujours mais il y a plus que mes seins pour moi

Une Barbie REAL-LIFE qui a dépensé 40 000 £ pour obtenir des seins 34N a insisté sur le fait qu’elle était plus que ses seins.

Jessica – qui s’appelle maintenant Jessy Bunny – a quitté la maison à 17 ans et a payé sa première opération de seins avec l’argent que ses parents lui avaient donné pour commencer des cours de conduite.

Jessica a dépensé des milliers pour ses seins Crédit : Flash d’information

Elle a dit que ses seins asymétriques la rendaient malheureuse quand elle était jeune Crédit : Flash d’information

La mannequin de 21 ans, basée à Vienne, a subi cinq opérations mammaires, ainsi que des opérations pour redresser son nez, augmenter la taille de ses fesses et repulper ses lèvres.

Dans un nouveau documentaire sur sa vie, elle a déclaré que ses seins asymétriques la rendaient malheureuse – c’est pourquoi elle a commencé son parcours d’élargissement à l’adolescence.

“J’avais des seins tubulaires, donc des seins totalement affaissés – comme de petits sacs”, a-t-elle déclaré.

“Mes seins étaient également de tailles différentes – l’un était un bonnet B, l’autre AA.”

L’influenceuse, qui compte plus de 143 000 abonnés sur Instagram, aurait dépensé 4 800 £ pour sa première intervention.

Depuis, elle en a dépensé des milliers d’autres pour obtenir son look “bimbo”.

Depuis lors, elle aurait subi cinq opérations sur les seins et de nombreuses procédures de renforcement des lèvres et des fesses pour obtenir un look “bimbo”.

“Le look d’un imbécile blond – j’ai toujours pensé que c’était génial”, a-t-elle déclaré.

“C’est à ça que je voulais ressembler.”

Les implants mammaires de l’influenceuse s’élèvent actuellement à 3000 cc (centimètres cubes), ce qui fait que sa taille de bonnet est 11 fois plus grande qu’un D.

Mais Jessy a insisté sur le fait que la taille de sa poitrine ne détermine pas sa valeur.

Elle a dit: “Je suis plus que mes seins.”

La blonde aux gros seins a déclaré que sa carrière OnlyFans lui rapportait 17 500 £ par mois.

Et Jessy a dit qu’elle n’avait pas l’intention d’arrêter de travailler sur son apparence.

Elle a déclaré: “Je peux imaginer avoir plusieurs autres interventions chirurgicales. Avoir les plus gros seins en silicone d’Autriche ne me suffit pas.

“Je veux aussi les lèvres les plus volumineuses de tout le pays.”

Les trolls sur TikTok lui ont dit de se faire rembourser – mais Jessy a dit qu’elle était satisfaite de son look et plus à l’aise dans sa peau maintenant que lorsqu’elle était adolescente.

“J’ai toujours fait semblant d’être cool et solide – mais je ne l’ai jamais été”, a déclaré Jessy.

“J’avais les cheveux noirs courts, de nombreux piercings et des dreadlocks. Mais ce n’était pas mon vrai moi.”

Bien qu’elle ait d’abord essayé d’embrasser son côté plus sexy à l’adolescence, ses parents n’étaient pas très heureux à ce sujet.

“Chaque fois que je portais des vêtements sexy en été, c’était comme un cauchemar pour eux”, a-t-elle soupiré.

“Ils m’ont donné des foulards en soie pour couvrir mon décolleté.”

Elle a dit qu’elle était enfin satisfaite de son look – et que ses seins lui avaient donné “un énorme regain de confiance”.

“Se lever le matin et se sentir heureux et bien dans sa peau est tout simplement merveilleux”, a-t-elle déclaré.