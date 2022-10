J’ai dépensé 4 000 £ pour recréer le Lake District en Lego – c’est devenu incontrôlable

KEEN est tombé marcheur Jon Tordoff a dépensé 4 000 £ pour recréer le Lake District – à partir de Lego.

Il a planifié l’énorme modèle en téléchargeant des cartes Google Earth de la région et en les divisant en une grille de 2 500 carrés.

Jon Tordoff a dépensé 4 000 £ pour recréer le Lake District – à partir de Lego

Jon espère un jour terminer toute la région des lacs mais a deux obstacles – le coût et l’espace

L’artiste a ensuite acheté 200 000 briques Lego en utilisant des briques vertes, grises, bleues et brunes pour refléter fidèlement le paysage.

Jon, 54 ans, a terminé la vallée de Buttermere et se dirige maintenant vers Borrowdale.

Il espère un jour achever toute la région des lacs mais se heurte à deux obstacles : le coût et l’espace.

Le modèle – construit sur des planches de bois mesurant 16 pouces carrés – couvre déjà 215 pieds carrés.

Les 52 planches qu’il a utilisées jusqu’à présent sont maintenant beaucoup trop grandes pour son chalet à Milford, Derbyshire, et il doit utiliser un pub local pour l’afficher.

Et il a postulé auprès du Conseil des arts dans l’espoir d’obtenir une subvention pour acheter plus de briques Lego afin de pouvoir construire des éléments emblématiques tels que Scafell Pike et Windermere.

Jon a déclaré: “Ça devient incontrôlable.

“C’est ce qui se passe quand vous mettez un artiste en confinement, il fallait qu’il y ait un exutoire et c’est tout.”

Il passe des heures chaque jour à tracer et à construire chaque colline, vallée, lac et tarn et travaille maintenant sur son travail d’amour depuis deux ans et demi.

Jon a ajouté: “Ça a été la chose la plus laborieuse et la plus difficile que j’aie jamais faite, mais je suis vraiment content de son apparence.

“Je me suis donné beaucoup de mal pour m’assurer que la topographie est exacte, je voulais que ce soit une représentation fidèle d’une région que j’aime absolument.

“C’est à peu près aussi précis que possible avec des briques Lego, mais je ne conseillerais à personne de planifier ses promenades à partir de cela.”

La graine de l’idée a été plantée lors d’une visite à une exposition Star Wars.

Jon a déclaré: “J’ai pensé que c’était intéressant, mais j’ai remarqué que les figurines de Star Wars étaient juste placées sur des morceaux de matériau et j’ai pensé” Si vous allez les mettre dans des paysages, alors les paysages devraient être faits de Lego “.

“Cela m’a fait réfléchir à savoir si cela serait possible ou non et avant longtemps, j’achetais des Lego sur eBay avec une idée en train de se former.

« TOUTE LA MAISON A ÉTÉ PRENUE »

“J’ai commencé à utiliser une échelle de 1:3125 qui semblait raisonnable.

“Cela signifiait que le plus petit morceau de Lego avec un goujon représentait quelque chose de 10 mètres de haut, ce qui correspond à la distance entre les courbes de niveau sur une carte OS.

“Cependant, quand j’ai commencé à travailler, j’ai vite compris que rien que pour faire Buttermere et la zone autour du lac, cela prendrait ma table de cuisine.

“Ensuite, j’utilisais le sol et bientôt j’ai eu l’impression que toute la maison était en train d’être envahie et les pièces sont assez petites dans mon chalet.

“Le plus grand ne mesure que 9 pieds sur 10 pieds.

“Cela signifiait que pour assembler les sections, j’avais besoin d’un espace beaucoup plus grand et, heureusement, le pub a pu m’aider.

“Je demande au Conseil des arts un financement pour faire tout le Lake District, j’ai dépensé 4 000 £ jusqu’à présent, donc ce serait un peu cher de tout faire.”

Jon s’est dit inspiré par son amour des lacs : « C’est tranquille et préservé.

“J’adore les collines imposantes, les bois et les cascades.

“Je ne peux jamais y aller assez et j’aimerais que ma création puisse être exposée dans les lacs eux-mêmes.”