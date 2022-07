J’ai dépensé 250 000 £ pour transformer l’hélicoptère de recherche et de sauvetage du prince William – maintenant je gagne de l’argent avec

L’hélicoptère de recherche et de sauvetage du PRINCE William a subi une transformation de 250 000 £ et s’est transformé en un pod de glamping à la mode.

L’hélicoptère jaune que le duc de Cambridge a piloté plus de 150 fois est désormais disponible à la location pour 159 £ la nuit pour les campeurs de luxe.

L’hélicoptère de recherche et de sauvetage du prince William a subi une transformation de 250 000 £ et s’est transformé en un pod de glamping à la mode. Crédit : NNP

L’hélicoptère jaune que le duc de Cambridge a piloté plus de 150 fois est désormais disponible à la location pour 159 £ la nuit pour les campeurs de luxe. Crédit : NNP

William a piloté l’un des 26 hélicoptères de recherche et de sauvetage basés à RAF Valley à Anglesey, au nord du Pays de Galles, de 2010 à 2013.

Et il a accompli 156 missions avec eux, dont une qui a sauvé un nageur de 16 ans.

Les hélicoptères ont été démontés pour les pièces et devaient être écrasés après leur retrait en 2015 parce que l’équipement classifié à bord signifiait qu’ils ne pouvaient pas être vendus comme avions de travail.

Mais l’homme d’affaires Ben Stonehouse en a retrouvé et acheté trois au ministère de la Défense et a passé les quatre dernières années à les restaurer.

M. Stonehouse, du Yorkshire, a converti trois d’entre eux, dont le Sea King de la RAF, en “pods de glamping” et en café.

Les photos montrent l’intérieur des pods à la mode du camping Pinewood Park près de Scarborough qui sont entièrement isolés et chauffés.

Chaque pod peut accueillir deux adultes et trois enfants et a un thème de style norvégien avec des planchers en bois rustiques et de petites plantes en pot.

Le tableau de bord du pilote a également été restauré, tandis que les sièges en caoutchouc et en métal du cockpit ont été remplacés par un lit double confortable.

Des placards dans la coque peuvent également être transformés en lits superposés pour enfants.

La porte du treuil s’ouvre désormais sur une terrasse, tandis que le treuil lui-même a été transformé en balançoire pour enfant.

M. Stonehouse a déclaré: «J’aurais été dévasté s’ils avaient été écrasés. Ils ont une place spéciale dans mon cœur.

«Les gens ont besoin de les expérimenter et de voir à quel point ils sont grands à l’intérieur. Beaucoup d’enfants ne les ont jamais vus voler.

Le Sea King est entré en service en 1978 et a participé à la guerre du Golfe, au conflit des Balkans, à la guerre en Irak et à la guerre en Afghanistan.

Une variante de la Royal Navy a été pilotée par le prince Andrew lors de la guerre des Malouines en 1982.