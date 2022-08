J’ai dépensé 200 000 £ pour me transformer en Dragon Girl avec des tatouages ​​et une chirurgie – maintenant je ne peux pas trouver de travail grâce à mon apparence

Une mannequin australienne surnommée Dragon Girl n’arrive pas à décrocher un emploi après avoir dépensé 200 000 £ en tatouages ​​et en chirurgie.

Amber Luke, qui a couvert 99% de son corps à l’encre, a admis que ses options de travail étaient “limitées” par son apparence unique.

Amber Luke a déclaré que ses tatouages ​​avaient “limité” ses options de travail Crédit : INSTAGRAM

Elle a plus de 600 encres sur son corps et a été surnommée “la fille dragon” Crédit : Instagram

L’accro à l’encre a fait la une des journaux au fil des ans pour ses modifications extrêmes, notamment une intervention chirurgicale pour se fourrer la langue et se donner des oreilles “d’elfe” pointues.

L’année dernière, elle est également devenue aveugle pendant trois semaines et a pleuré des larmes bleues après s’être fait tatouer un encrage “bleu dragon” sur ses globes oculaires.

Mais les dernières confessions d’Amber ont révélé que ses problèmes ne se limitaient pas à des opérations douloureuses.

Elle a parlé à l’émission de radio de Brisbane Robin, Terry & Kip de sa vie professionnelle difficile.

Amber a déclaré: “Je ne vais pas l’enrober de sucre, cela a limité mon [employment] options mais ça va.

“Parce que je vois les choses, je ne veux pas travailler pour une entreprise qui a l’esprit superficiel [and can’t] regarde au-delà de mon image.”

Elle a ajouté: “Ils ne regarderont pas mon éthique de travail, ils ne regarderont pas ma morale ou mes valeurs ou ce que je dois apporter à la table.”

L’influenceuse a également expliqué à la station de radio que son corps tatoué attirait de nombreux commentaires indésirables de la part d’étrangers.

Bien qu’elle ait admis que “chacun a sa propre opinion sur ce qu’est la beauté”, le mannequin a déclaré que ses tatouages ​​et ses piercings ne faisaient de mal à personne d’autre et ne devraient donc pas mériter la haine.

Elle a déclaré: “Ce qui me touche, c’est quand quelqu’un vient vers moi et me dit:” Oh, tu es moche “ou” tu t’es ruiné “.

“C’est très pénible de savoir que les gens ont cette opinion bien arrêtée et qu’ils peuvent simplement l’exprimer sans aucune répercussion.”

Les centaines de tatouages ​​d’Amber sont inspirés de symboles et de dédicaces sataniques, y compris le mot “mort” sur sa main.

Un sataniste avoué, Amber a également ‘666’, une croix à l’envers et un serpent encré sur son visage.

Elle a parlé de la façon dont ses globes oculaires bleus l’ont laissée temporairement aveugle et se sont senties comme “frotter des éclats de verre dans [her] œil”.

Mais la douleur n’a pas arrêté les altérations d’Amber dès qu’elle s’est fait aiguiser les dents en crocs.

Le modèle KillStar a également eu des remplisseurs de joues et de lèvres ainsi que des améliorations des seins et des fesses.

Sur Instagram, @amberluke_666 compte 22 900 abonnés et elle a capitalisé sur ce succès sur les réseaux sociaux en tant qu’entrepreneure.

Elle a créé Dragon Boxes, une entreprise vendant des boîtes à bijoux sur mesure, des ongles adhésifs “sataniques” et des porte-jarretelles baby-doll sexy.

Partageant des photos avant et après sur Instagram en janvier, Amber a admis qu’elle “détestait tout ce qui concernait [herself]” à l’époque.

Elle a expliqué: “Je ne voulais plus être cette personne, alors je me suis réinventée.”

Plus tôt cette année, une autre femme a riposté aux trolls qui ont dit qu’elle ne trouverait jamais de travail à cause de ses tatouages.

Josie Man a révélé qu’elle avait de nombreuses encres sur tout le corps, y compris certaines sur les mains qui ne peuvent pas être dissimulées sur le lieu de travail.

En revanche, une demandeuse d’emploi d’Essex s’est vu refuser un poste chez Costco simplement à cause d’un minuscule tatouage sur sa main.

Joanna Sutherland a déclaré qu’elle avait été immédiatement exclue de son entretien de deuxième tour lorsque l’employeur avait remarqué l’encrage du nom de son partenaire au dos de sa paume.

Les tatouages ​​d’Amber sont inspirés de symboles sataniques Crédit : amber__luke/Instagram

Elle a fourchu sa langue et depuis cette photo a eu ses dents aiguisées en crocs Crédit : amber__luke/Instagram

Elle a également eu une variété de chirurgie plastique Crédit : Instagram

Plus de 99% de son corps est couvert d’encre Crédit : amber__luke/Instagram

Amber a montré une photo avant et après sur Instagram Crédit : amberluke.666/Instagram