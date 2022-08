J’ai dépensé 20 000 £ en mods corporels extrêmes – les trolls me jugent mais je ne m’arrêterai pas

Un fanatique de TATTOO a raconté comment il avait dépensé 20 000 £ en modifications corporelles extrêmes, notamment en se fendant la langue et en implantant la colonne vertébrale.

Mattia Muratori s’est entièrement couvert de tatouages ​​et a même subi une scarification dans le but de réaliser sa transformation choquante.

Mattia Muratori a dépensé 20 000 £ en modifications Crédit : mdwfeatures/MattiaMuratori

L’Italien, qui vit maintenant à Londres, a déclaré qu’il voulait obtenir un look démoniaque Crédit : mdwfeatures/MattiaMuratori

Parmi ses mods extrêmes, le superviseur de nuit possède également des tatouages ​​oculaires, un pointage d’oreille, un implant d’araignée sous-cutané dans sa poitrine, ainsi que des implants dans ses pouces et sa tête.

Et malgré l’admission qu’il a une dépendance, il a juré de ne pas s’arrêter.

Le jeune homme de 27 ans a déménagé pour la première fois dans la capitale depuis l’Italie en 2014, mais ce n’est qu’en 2019 qu’il a commencé à être extrêmement modifié en commençant par ses tatouages ​​oculaires, rapporte le Mirror.

Il dit qu’il a toujours été intéressé par les modifications corporelles lorsqu’il était enfant et qu’il était fasciné par le look démoniaque.

“J’ai toujours été intéressé et curieux par la démonologie et les regards démoniaques, je ne suis pas un adepte des créatures angéliques ou diaboliques elles-mêmes, mais depuis que je suis enfant, je me suis toujours demandé ‘y a-t-il un moyen pour une personne d’obtenir un tel look’ “, a-t-il déclaré au point de vente.

“Bien sûr, cette question est restée sans réponse pendant de nombreuses années.

“Plus tard, j’ai approfondi ce sujet et découvert beaucoup plus que j’avais besoin de savoir.

“La seule chose était pour moi d’attendre d’atteindre l’âge de 18 ans et d’être indépendant, puis de commencer.

“La curiosité à l’époque et la volonté de changer esthétiquement plus tard ont été les principaux facteurs de mon chemin.”

Mattia a expliqué comment il se sentait auparavant mal à l’aise de ressembler à “juste la personne moyenne” et voulait se démarquer de la foule.

Il a déclaré: “Avant la transformation, je me sentais comme n’importe quel autre être humain d’apparence moyenne sur cette planète.

“Ma première modification corporelle a été mes yeux en 2019, mais parce que j’étais très sceptique quant à ma chance personnelle, je n’ai pas choisi de faire les deux yeux de peur que quelque chose de mal ne se soit produit.

“Même si j’ai fait toutes les recherches sur l’artiste et qu’ils sont dignes de confiance à 100% dans tous les aspects, je ne voulais toujours pas injecter les deux en même temps. Vous savez, mieux vaut prévenir que guérir.

“Ma volonté de changer mon apparence pour me sentir unique envers moi-même était ce qui m’apportait de la joie

“J’ai fait beaucoup de recherches sur le monde des modifications corporelles extrêmes, et cela m’a aidé à réaliser mon souhait d’être unique.”

C’EST CHER

Mattia affirme qu’il a déboursé environ 20 000 £ pour se transformer et veut que chaque partie de lui-même soit couverte d’encre.

Mattia a déclaré: “Si nous devons tout assembler avec des tatouages ​​et des modifications corporelles, nous sommes à environ 20 000 £.

“Je ne peux pas vraiment compter mes tatouages, je prévois de couvrir entièrement mon corps, donc le nombre de tatouages ​​n’est pas quelque chose que je regarde.

“En termes de modifications, j’ai les yeux tatoués, une langue fendue, des oreilles pointues, une scarification des yeux, un implant sous-cutané d’araignée dans ma poitrine, des implants sous-cutanés de la colonne vertébrale dans mes pouces et des implants transdermiques dans ma tête.

“Le tatouage le plus douloureux était le loup traditionnel poignardé par un poignard derrière ma tête.

“La modification corporelle extrême la plus douloureuse a été la langue fendue, pas vraiment à cause de la procédure, principalement à cause de son processus de guérison.

“Ma modification la plus récente est ma deuxième paire d’implants transdermiques sur mon front. J’attends actuellement que le fabricant crée et m’envoie de nouvelles options.”

L’Italien a ajouté qu’il est régulièrement critiqué pour son apparence, mais tous les commentaires n’ont pas été méchants.

“Le fait est que nous ne le faisons pas pour les autres, et je fais référence à ceux qui se soucient vraiment d’eux-mêmes et qui sont sérieux à ce sujet, car malheureusement, il y a des chercheurs d’attention dans ce monde.

“Nous aimons nous regarder dans le miroir, sourire et être fiers de nous pour notre courage, notre changement et nos réalisations, sans avoir besoin de l’opinion d’autrui.”

Il a poursuivi: “Les gens peuvent encore m’appeler un démon, mais ils le pensent d’une manière gentille, ils disent” tu es un démon très doux, j’aime vraiment ta personnalité.

Mattia avant sa transformation choquante Crédit : mdwfeatures/MattiaMuratori