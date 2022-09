J’ai dépensé 150 000 £ pour visiter 100 pays pour trouver les pires toilettes publiques du monde – le gagnant est un véritable enfer

Un BRIT dit qu’il a trouvé les pires toilettes publiques du monde – après une recherche de 75 000 milles.

Graham Askey, 58 ans, a dépensé 150 000 £ pour visiter 100 pays dans sa chasse au marais le plus grossier.

Ce “trou de l’enfer” des toilettes au Tadjikistan voit les visiteurs utiliser le tissu qui l’enveloppe comme rouleau de toilettes 1 crédit

Une chaise en bois avec un siège de toilette intégré au Bénin, en Afrique de l’Ouest 1 crédit

Un voyage défiant la mort attend tous ceux qui utilisent ces toilettes indonésiennes 1 crédit

Et le vote de l’écrivain de voyage va à un «trou de l’enfer» enveloppé de tissu que les occupants désespérés utilisent comme papier hygiénique.

L’horreur de 5 pieds au Tadjikistan a du caca séché au soleil sur le sol, tandis que des serpents et des rats se cachent dans les rochers à proximité.

Askey a parcouru le monde comme l’aventurier Phileas Fogg, visitant des centaines de loos – et 36 des “merdes de merde” sont dans son nouveau livre, Toilettes de la frontière sauvage.

L’un était un évier au Bangladesh tandis qu’un bain en Chine était plein “de numéros un et deux”, avec le bouchon laissé.

Une cabane sur pilotis de 10 pieds en Indonésie est présente, tout comme une chaise en bois avec siège de toilette intégré au Bénin.

L’ancien constructeur Graham, à droite, de Brighton, a déclaré: «Ce sont les endroits les plus inhospitaliers de la Terre, et passer une seule minute à l’intérieur de l’un d’eux serait impensable, sauf dans les circonstances les plus extrêmes.

“Chacun d’entre eux semble attirer des membres du public qui n’ont pas encore maîtrisé l’art de base de” viser “

Il n’a photographié que l’extérieur des pires toilettes qu’il a visitées pour épargner aux gens le contenu “qui fait vomir”.

Seuls les plus courageux ou les plus désespérés s’aventureraient dans ces toilettes en Ouzbékistan 1 crédit

La confidentialité est l’un des nombreux problèmes pour ces toilettes au Bangladesh 1 crédit