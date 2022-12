J’ai dépensé 11 000 £ pour transformer mon corps lors d’un voyage en Turquie – je suis méconnaissable mais certains trolls disent que j’avais l’air mieux AVANT

Une FEMME qui a dépensé 11 000 £ pour transformer son corps lors d’un voyage en Turquie a critiqué les trolls qui lui ont dit qu’elle avait l’air mieux avant.

La mannequin OnlyFans, Lola Mason, est passée sous le couteau pour réaliser sa silhouette de rêve après en avoir marre de ses résultats au gymnase.

Lola Mason a transformé son corps après être passée sous le bistouri en Turquie Crédit : TikTok/mamaplugsx

Mais les trolls en ligne ont dit à la mère qu’elle avait l’air mieux avant les opérations de 11 000 £ Crédit : TikTok/mamaplugsx

La cam girl, qui porte le pseudonyme de MamaPlugs, a décidé de s’envoler pour subir un lifting brésilien des fesses et une abdominoplastie à la place.

Elle a expliqué que sa confiance avait été ébranlée après avoir donné naissance à ses enfants, car cela laissait son estomac avec un “mauvais surplomb”.

Le mannequin tatoué, 27 ans, était aux anges avec les résultats de ses procédures coûteuses et a montré sa silhouette époustouflante en ligne.

Ses abonnés adorateurs d’OnlyFans ont profité de l’aperçu de son contenu classé X – mais d’autres ont remis en question sa décision d’opter pour la chirurgie.

Mais après en avoir eu marre d’être bombardée d’opinions d’utilisateurs de médias sociaux, la mère a maintenant riposté.

Lola a posté un TikTok se montrant avant et après ses opérations risquées, dans l’espoir de faire taire les ennemis.

Dans le premier cliché, on la voit arborant un string et un soutien-gorge de sport alors qu’elle regarde maussadement le plafond.

Le joueur de 27 ans a ensuite imité les railleries des trolls dans la voix off, en disant: “Je vais intituler celui-ci” tu as l’air mieux avant “,” obtenir un remboursement “la la la la.”

Lola semble alors avoir l’air puissante avec une silhouette de sablier enviable tout en enfilant un bikini minuscule dans l’image suivante.

Arborant un énorme chapeau de soleil et un sourire fier, la maman est visiblement satisfaite de son corps post-opératoire.

Elle a intitulé le clip, qui a été visionné près de 10 000 fois : « Transformation corporelle insensée ».

La section des commentaires a été inondée d’éloges pour le retour plein d’esprit de la star d’OnlyFans, ainsi que pour son physique incroyable.

L’un d’eux a écrit : “Parfait dans tous les cas tant que vous êtes heureux.”

Un autre a déclaré: “Une transformation incroyable. Les gens ne disent cela que lorsqu’ils ne peuvent pas se le permettre ou qu’ils ne peuvent pas être dérangés.”

Un troisième jaillit : “Tu as l’air bien plus heureux et confiant, félicitations !”

Et le quatrième a commenté: “Ce sont toujours une source de joie pour moi et mon partenaire, une putain d’attitude de classe.”

Après avoir été interrogée sur les raisons pour lesquelles elle ne s’était pas attachée à développer son corps au gymnase, Lola a répondu: “Je me suis entraînée pendant des années et je n’ai pas pu grandir.”

Elle a expliqué qu’elle devait encore s’entraîner “la plupart des jours” pour maintenir son chiffre pour lequel elle avait dépensé 11 000 £.

La maman, qui dit être dans le top 0,05% des créateurs d’OnlyFans, dit que son chirurgien turc, le Dr Serbulent Guzey, lui a donné “le butin de ses rêves”.

Elle a déclaré au Daily Star : “Il m’a réparé l’abdominoplastie et m’a donné le butin de mes rêves, il a également joué sur mes amis et ils ont tous l’air incroyable.

“Mes revenus ont triplé, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit uniquement mon corps qui l’ait fait. C’était ma confiance en moi parce que je portais de plus beaux vêtements et que j’étais plus à l’aise nue.

“La confiance est la clé dans cette industrie et j’ai passé les premières années sans aucune!”

La jeune femme de 27 ans affirme que sa carrière racée la voit remporter sept chiffres, lui permettant d’acheter plusieurs propriétés et de se lancer dans les voitures de ses rêves.