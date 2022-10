J’ai dépensé 100 000 £ pour construire une cabane dans les arbres de luxe, mais les conseillers municipaux veulent la démolir… J’ai le cœur brisé

Un HOMME qui a dépensé 100 000 £ pour une cabane dans les arbres de luxe a le « cœur brisé » après que le conseil lui ait ordonné de la démolir.

John Kitson a construit la cabane à un lit dans les bois privés de Morval, en Cornouailles, pour créer “le refuge parfait”.

John Kitson a construit une cabane dans les arbres à un lit dans des bois privés à Morval, en Cornouailles Crédit : Neil Hope

Si M. Kitson n’obtient pas de permis de construire, la cabane dans les arbres devra probablement être démolie Crédit : Neil Hope

La cabane dans les arbres est équipée du wifi et de l’électricité Crédit : Neil Hope

Mais M. Kitson est maintenant confronté à la perspective de démolir la cabane dans les arbres après s’être retrouvé enfermé dans une guerre de planification avec le Cornwall Council.

Il a fait la promotion de son escapade à la cime des arbres en tant que destination de glamping en ligne, mais lorsque le conseil a repéré l’annonce, il a affirmé qu’il s’agissait d’un danger illégal pour la sécurité.

M. Kitson a déclaré au Sun: “S’ils me font le démolir, je devrai me conformer, mais cela me brisera le cœur”.

S’ils me font le démolir, je devrai obéir mais ça me brisera le cœur”. John Kitson

La cabine est équipée d’une salle de bain, de l’électricité, de l’eau courante et du Wi-Fi.

M. Kitson affirme que les clients sont amoureux de l’espace et l’ont couvert de critiques 5 étoiles.

L’homme d’affaires a affirmé que personne de la région ne s’était opposé à la structure en raison de son emplacement isolé.

Il est situé au milieu des bois, avec le voisin le plus proche à plusieurs centaines de mètres.

M. Kitson a déclaré: “J’ai commencé avec un budget de 40 000 £, mais il n’a cessé d’augmenter et s’est retrouvé à plus de six chiffres.

“C’est en partie parce que je voulais que ce soit parfait, aussi bon que possible, mais aussi parce que je devais changer les choses au fur et à mesure.”

M. Kitson affirme que les voisins seraient “dévastés” si la maison était démolie car elle a été fabriquée par la population locale à l’aide de matériaux locaux.

M. Kitson, conseiller de la paroisse de Morval, a déclaré qu’il n’y avait “pas de règles de planification pour les cabanes dans les arbres” et qu’il ne pensait pas que les règles normales de construction de maisons s’appliqueraient.

Il a ajouté: “Je sais que j’ai mis les planificateurs dans une position difficile et j’en suis désolé.

“J’ai juste l’impression que cela ne fait de mal à personne et que les gens adorent ça. C’est peut-être illégal mais ce n’est pas illégal.

“Nous voulons tous une vie tranquille.”

Il a expliqué que le processus de planification minutieux comprenait une considération environnementale particulière.

J’ai juste l’impression que ça ne fait de mal à personne et que les gens adorent ça. John Kitson

M. Kitson a déclaré: “J’ai longuement réfléchi à faire le moins de dommages possible à l’environnement.

“Par exemple, nous avons utilisé des supports qui n’endommagent pas les racines des arbres existants.

“Je me soucie énormément de la nature et de l’environnement. Nous envisageons de planter 10 000 arbres sur ce domaine l’année prochaine.”

FACE A LA HACHE

La cabane dans les arbres constitue une source de revenus supplémentaire pour le propriétaire du domaine Morval, car il ne souhaite pas augmenter le loyer de ses locataires actuels au milieu de la crise du coût de la vie.

Il a déclaré: “Tout le monde se débat, c’est une source alternative de revenus pour moi, cela crée des emplois locaux, cela n’affecte personne et cela fait la promotion du tourisme à Cornwall. Nous avons besoin de toute la promotion que nous pouvons obtenir.”

Un proche voisin de M. Kitson, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré: “Je ne connais personne dans la région qui se soit plaint de cela.

“Vous ne pouvez pas le voir à moins d’être dans les bois. Cela ne dérange personne.”

Cependant, les patrons du tourisme locaux estiment que la structure n’est pas sûre et ne devrait pas fonctionner.

Nous ne voyons aucune issue de secours sur ce bâtiment, mais il dispose d’un poêle à bois. À quel point est-ce sûr ? Sue Jewel

Sue Jewel, présidente de la South East Cornwall Tourism Association, a déclaré: “Ma préoccupation personnelle est l’aspect sécurité, nous ne pouvons voir aucune issue de secours sur ce bâtiment, mais il a un poêle à bois. Est-ce sûr?

“Cela peut être aussi mignon que vous le souhaitez. Mais cela devrait quand même respecter les réglementations en matière de construction.”

Une porte-parole du Cornwall Council a déclaré à Sun Online: “Le demandeur a soumis une demande de planification rétrospective pour demander une autorisation afin qu’elle puisse être examinée de la manière habituelle.

“La demande doit être déterminée d’ici le 1er décembre.”

Si le permis de construire n’est pas accordé, l’autorité de planification déterminera alors quelle action appropriée est nécessaire, selon le conseil.

Quels sont vos droits ? Guide de permis de construire selon gov.uk Vous devrez demander un permis de construire si vous souhaitez construire quelque chose de nouveau, apporter une modification majeure à votre bâtiment ou changer l’utilisation de votre bâtiment – par exemple démarrer une entreprise. Pour savoir si vous avez besoin d’un permis de construire, vous devez contacter votre autorité locale de planification par l’intermédiaire de votre conseil. Si le permis d’urbanisme est refusé, vous pouvez faire appel. Vous pouvez faire appel si le permis de construire vous a été refusé pour des raisons qui, selon vous, vont à l’encontre du plan de développement ou de la politique de planification de l’APL (vous pouvez généralement les trouver sur leur site Web). Vous pouvez également faire appel si vous avez obtenu un permis de construire avec des conditions auxquelles vous vous opposez – vous devrez expliquer pourquoi vous pensez qu’elles sont inutiles, inapplicables, vagues, déraisonnables ou non pertinentes. Un autre motif d’appel est si l’APL ne vous a pas rendu de décision sur votre demande et que 8 semaines se sont écoulées depuis la date à laquelle ils vous ont dit qu’ils l’avaient reçue (ou un délai différent que vous avez convenu avec eux est passé).

M. Kitson a déclaré qu’il aurait le cœur brisé de démolir la cabane dans les arbres Crédit : Neil Hope

Le propriétaire affirme que les clients adorent la cabine l’ont couvert de commentaires 5 étoiles Crédit : Neil Hope

La cabane dans les arbres isolée comprend une chambre double est une chambre élégante Crédit : Neil Hope