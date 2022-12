J’ai dépensé 10 £ dans la “confiserie la moins chère du Royaume-Uni” et j’ai acheté tous mes cadeaux de dernière minute, c’est incroyable

TILLS au “magasin de bonbons le moins cher” du pays sonne constamment avec des clients qui achètent des bas de Noël de dernière minute pour moins d’un dix.

Tous ceux qui recherchent une bonne affaire, des enfants aux grands-parents, ont afflué vers Goodies dans le bourg universitaire de Loughborough, dans le Leicestershire, pour de délicieuses friandises à offrir en cadeau.

Lorsque The Sun Online s’est rendu quelques jours avant Noël, le magasin – plein de friandises, de boissons, de biscuits, de collations salées, ainsi que de peluches, de calendriers et de livres – était choqué.

Le beau-fils adolescent du propriétaire, Alex Rogers, a déclaré: «C’est fou! Il y a à peine une seconde qu’un client n’est pas ici. Les gens s’approvisionnent en pièces détachées pour le stockage et la plupart dépensent moins de 10 £.

« La dépense moyenne est de 5 frs, mais certains dépensent un peu plus.

“Les temps sont durs avec la crise du coût de la vie, donc un magasin de bonnes affaires comme le nôtre aide vraiment les gens, et cette semaine, c’est la dernière minute avant le grand jour.”

L’assistant Alex, 16 ans, sourit : « Nous sommes super bon marché et c’est pourquoi nous sommes toujours occupés.

“Nous avons eu beaucoup de monde aujourd’hui, c’est non-stop.”

Il savoure le doux goût du succès au magasin discount du centre commercial Carillon Court.

Il a été ouvert il y a un an par son beau-père Bez Norbury, 32 ans, qui se targue d’être un peu un marchand de roues Del Boy.

Le fan de Goodies, Carl Batterham, a déclaré: “C’est un excellent rapport qualité-prix et je suis venu chercher tous mes petits morceaux de bas”

Le père de deux enfants de 40 ans, dont les enfants excités sont Kales, 10 ans, et sa sœur cadette Millie, huit ans, a dépensé 10,50 £ pour sa boutique festive rapide de bonbons et d’articles de toilette.

L’employé du supermarché est un habitué du magasin parce que c’est « génial pour une bonne affaire » et qu’il « fait le plein de friandises » et qu’il propose des produits différents de la chaîne dans laquelle il travaille.

Les frères Leighton Welham, 12 ans, et Riley, neuf ans, étaient occupés à acheter des cadeaux pour la famille et les uns pour les autres.

Ils avaient dépensé 20 £ chacun, ce qui leur avait été offert comme cadeau précoce par leur tante.

Riley a déclaré: «Nous utilisons notre argent pour acheter des cadeaux à d’autres personnes. Il y a beaucoup de choix.

En ramassant un ours en peluche marron, Riley a dit à son grand frère à quel point il l’aimerait, l’encourageant à acheter le pressie sans surprise.

Leighton a déclaré qu’il aimait acheter pour les autres, affirmant que c’était “parfois plus amusant que de recevoir”.

Bex Elcock, maman de deux enfants, est entrée dans le magasin – qui sape les chaînes de supermarchés et les indépendants et prétend être le «magasin de bonbons le moins cher» de Grande-Bretagne – pour acheter des bonbons pour son mari.

La responsable du cabinet dentaire, 30 ans, a raconté comment elle avait judicieusement limité les sucreries de ses enfants, en disant: “Ils aimeraient tout ce qu’il y a ici, mais ils seraient hors de leur culbuteur s’ils en mangeaient – beaucoup trop de sucre et de numéros e (additifs alimentaires ).”

Elle a dit à notre équipe : « Ils sont autorisés à consommer des sucreries à petites doses, mais je suis ici pour acheter des bas de Noël pour mon mari, ingénieur F1, Ross.

«J’ai dépensé 9,50 £ et je lui ai acheté des bonbons, oui, il y est autorisé, et ses collations préférées au piment et au citron vert Takis. Il va être content.”

‘LA MEILLEURE BOUILLOIRE QUE J’AI EU’

La régulière Roberta Henry, 64 ans, faisait du shopping avec sa sœur Fiona McLaughlin et a déclaré: “Nous venons ici tout le temps pour des trucs quotidiens bon marché.”

La maman de trois enfants a ajouté : “Les enfants sont grands donc nous n’achetons pas pour eux juste pour nous !

«Ce sont des trucs de base comme du thé, du café et bien sûr des bonbons et des chips.

«Je viens une fois par semaine et je dépense toujours environ une dizaine d’euros. Une fois, j’ai même acheté une bouilloire pour 10 livres et c’est la meilleure bouilloire que j’ai eue.”

Sa sœur aînée retraitée Fiona, 69 ans, a raconté comment elle s’était également offerte “des bonbons et des chips bon marché” et a récemment acheté deux nouveaux oreillers chics pour 6 £ la paire qu’elle décrit comme “charmants”.

Alex, qui est étudiant à l’université mais travaille comme caissier à temps partiel, a déclaré que le magasin “doit garder les articles bon marché pour les vendre”.

Il a déclaré: «S’ils sont trop chers, personne n’achètera. Nous le faisons bien parce que nous sommes toujours bousculés et que les mêmes clients reviennent encore et encore.

“Le coût de la vie a vraiment inquiété les gens et ils vérifient et revérifient toujours les prix, ils sont prudents et doivent être au top de leur argent.”

Alex, travaillant seul pendant que Bez sortait pour acheter plus de stock, a déclaré: «Nous avons eu du mal à nous réapprovisionner, mais d’une manière ou d’une autre, nous le gérons. Les étagères ne peuvent jamais être vides, alors nous continuons à nous remplir et à nous remplir.

“Nous utilisons différents grossistes et nous obtenons le moins cher possible pour répercuter le prix sur nos clients.”

Il a dit que les meilleures offres sur les articles étaient les deux et trois pour 1 £ et “les gens achetaient vraiment beaucoup maintenant parce que c’est Noël”.

Les boissons américaines se sont avérées populaires – deux canettes pour 1,50 £ et la vaste sélection sucrée, y compris le chocolat préféré Galaxy et Dairy Milk, ainsi que des pièces de monnaie et des rennes en chocolat festifs.

RUÉE AU SUCRE

Alex a déclaré que le maximum qu’un client a récemment dépensé est de 32 £, mais que c’était “un cas unique”.

Il a ajouté: «Notre stock est en constante évolution, nous proposons donc toujours de nouveaux produits et nos clients vont des enfants aux retraités. Tout le monde vient chercher une bonne affaire.”

Les nouveaux parents Andrew Rhys-Knightly, 26 ans, et sa petite amie Georgia Gordin, 22 ans, étaient “en train de faire des courses pour des bas de Noël”.

La Géorgie aux cheveux verts a déclaré: «Notre budget de 5 à 10 £, mais vous pouvez en obtenir beaucoup pour cet argent. Nous venons souvent ici et n’avons jamais dépensé plus de 20 £.”

Sélectionnant des gommes à la fraise américaines “Sour Patch Kids” comme gâterie pour son partenaire.

Le couple a un fils nouveau-né, Noah, mais il est “trop ​​​​jeune pour des friandises ici”, a souri sa mère.

Le chef Andrew, 26 ans, a ajouté : « C’est surprenant de voir combien vous pouvez en avoir pour votre argent ici et cela convient à nos poches.

« Nous nous concentrons sur l’achat de cadeaux pour les gens, les sucreries et les biscuits sont nos favoris.

« Nous avons vu la publication de la boutique sur Facebook lors de son ouverture et nous venons ici chaque fois que nous sommes en ville, et ils changent toujours leur stock.

“Je ne manque jamais de dépenser plus d’un cinq ici.”

Notre photographe Sun Online, Terry, n’a pas pu résister à une bonne affaire et après avoir pris ses clichés de gars et de chapesses heureux, il a acheté quatre canettes de bière de racine pour 3 £ – deux pour 1,50 £ – qu’il a dit plus tard quand il était de retour à la maison “savoureux”.

Liste complète des prix : Deux canettes de root beer pop américaine pour 1,50 £ ou 12 canettes pour 7 £

Deux barres de chocolat Green & Black’s pour 1,50 £ et vendues ailleurs pour 2 £ par barre

Mélangez et associez deux bonbons pour 1 £ – choix de chocolat Dairy Milk Oreo, Galaxy, Bonbons à la fraise Bonds et Gummy eyeballs, Haribo, parmi tant d’autres

Mélangez et associez trois bonbons pour 1 £ – peigne au caramel au miel, épingle Sainsbury’s et guimauve à la vanille

Bouillotte – étiquetée “Hottie £ 1 wow!”

Deux oreillers de marque John Lewis et Debenhams pour 6 £

Bouilloire 10 £

Calendriers de l’Avent maintenant 1 £, contre 4 £ et se vendent ailleurs pour 14,99 £

