J’ai déménagé parce que ma famille a déménagé. La solitude de l’hiver canadien était engourdissante

Je suis tombé à genoux au milieu du trottoir par une froide nuit d’hiver canadien et j’ai pleuré. C’est le ciel qui m’a atteint.

Ayant grandi en Afrique du Sud, les étés étaient longs, chauds et humides. Les hivers étaient courts et secs avec des après-midi chauds. Et le meilleur de tous, vous pouvez presque toujours voir le ciel étoilé le plus magnifique, quelle que soit la saison.

Je levais souvent les yeux pour observer les étoiles et me perdais dans mes rêves. C’était ma forme de médiation.

Mais quand j’avais 19 ans, mes parents m’ont dit que nous allions déménager au Canada pour « une vie meilleure et un passeport plus solide ». Je ne voulais pas y aller – me déraciner juste au moment où je découvrais qui j’étais vraiment – ​​mais je sentais que je n’avais pas le choix.

Comme beaucoup d’enfants d’immigrés, j’ai été ému.

Avoir le choix dans la décision de déménager aurait peut-être fait une différence, du moins mentalement. Au lieu de cela, j’ai ressenti de la colère et de l’amertume d’avoir été forcée de quitter le seul foyer que j’aie jamais connu.

Nous sommes arrivés à l’aéroport et avons conduit directement à l’Université de Calgary, où je devais rester dans les dortoirs pendant que ma famille vivait dans la ville plus abordable de Regina.

Ces premiers mois à Calgary ont été consacrés à la survie. Chaque jour, j’ai fait ce que je craignais : constamment me présenter à nouveau, expliquer d’où je venais, essayer de faire prononcer mon nom correctement et changer ma façon de parler pour être entendu.

Je me suis perdu dans des conversations sur Tim Hortons, le hockey sur glace et l’école secondaire.

J’ai essayé de trouver des personnes ayant des intérêts similaires pour arrêter de me sentir si seul. Je suis allé à des événements de club – j’en ai rejoint quelques-uns et en ai laissé tomber quelques-uns, y compris l’animation, l’athlétisme et le club de jeux de société.

J’étais la seule personne noire dans de nombreux clubs et cours et cela se voyait. Une fois, un étudiant a tenté de défendre des entreprises évaluant la maîtrise de l’anglais dans les embauches potentielles sur la base de “noms ethniques”. J’ai été le seul à lever la main pour expliquer pourquoi c’était un exemple d’oppression systématique.

J’ai écrit des poèmes sur mes sentiments mais je ne les ai jamais partagés. Qui écouterait de toute façon ?

Je me sentais fatigué juste d’être ici au Canada. Mais petit à petit, je me suis habitué à jouer le rôle du nouveau Canadien reconnaissant d’être ici. Je parlais des choses dont mes pairs canadiens parlaient, je me souciais des choses qui leur tenaient à cœur, et de temps en temps, on me disait que je deviendrais « un vrai Canadien » bien assez tôt.

J’ai ri, mais je me suis dit que je ne voulais pas être comme eux. Pourquoi me faire les aimer au lieu d’apprendre sur moi ? Manger ce que j’aime manger ou aller à des événements que j’apprécierais ?

J’avais tellement l’habitude de masquer mes habitudes et de changer de code que c’est devenu automatique et j’ai commencé à me dissocier de moi-même. Je me suis promené sur le campus avec le masque d’un autre immigré finalement assimilé.

Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d’engourdissement, comme si j’étais un fantôme qui me hantait.

Jusqu’à cette nuit, deux ans après mon arrivée, quand je revenais du campus et que j’ai eu envie de lever les yeux. J’étais horrifié. Je ne sais pas si c’était à cause de la pollution lumineuse ou des nuages, mais il n’y avait pas d’étoiles.

Mes yeux cherchaient désespérément une source de lumière qui n’était pas un réverbère ou un avion. Le ciel était vide.

À ce moment-là, toutes les émotions que j’ai refoulées ont reflué – la douleur de quitter ma maison, de me faire petit pour satisfaire les autres, d’écrire mes poèmes que je craignais de partager, d’être un étranger, les longs hivers détestables. Je ne pouvais pas le prendre.

Je suis tombé à genoux et j’ai pleuré dans la rue, entraîné par un sac à dos rempli de manuels hors de prix. J’étais dans cet endroit pour une vie meilleure et pourtant, je n’avais jamais été aussi misérable. Je ne m’étais jamais senti aussi vide, incertain du moment où je reverrais le ciel de ma maison. Je me sentais pris au piège – coincé ici sans rien dire dans ce qui a été l’expérience la plus difficile de ma vie jusqu’à présent.

Je suis resté là jusqu’à ce que mes doigts soient engourdis. J’ai levé les yeux une dernière fois juste pour être sûr et puis j’ai finalement abandonné. Mes larmes ont gelé sur mon visage et mes joues se sont engourdies. Je me suis levé et j’ai continué à marcher jusqu’à mon dortoir alors qu’un autre poème nostalgique se formait dans mon esprit.

Après tout, c’était en novembre et il allait seulement faire plus froid.

