Un BRIT a révélé comment il est le seul soignant pour l’une des femmes les plus grosses du monde… .qui à son poids le plus lourd pesait 52 pierres.

Simon Johnson a déménagé de la station balnéaire de Bridlington dans l’East Yorkshire à Tucson, en Arizona, pour être avec Shannon Lowery, obèse morbide, après leur rencontre en ligne.

Simon Johnson, 52 ans, a traversé l’Atlantique pour être avec Shannon Lowery, 39 ans, après leur rencontre en ligne Crédit: Triangle News

Shannon pèse 52 pierres après une vie de suralimentation Crédit: Triangle News

Ils se sont mariés il y a dix ans et il passe maintenant son temps à s’occuper de Shannon, qui à un moment donné pouvait à peine bouger de son lit.

Simon, 52 ans, a déclaré qu’il acceptait maintenant que son rôle dans la vie soit de prendre soin de sa femme de grande taille de 739 lb.

Simon a déclaré: «Shannon a besoin d’aide pour à peu près tout ce qu’une personne normale doit faire.

«Des choses simples que nous tenons pour acquis que nous ne pouvons pas faire pour le moment, je suis donc devenue son aidante et je suis plus qu’heureuse de m’occuper d’elle.

«Cela n’a pas été facile, mais je l’ai accepté.»

Shannon, qui aura 40 ans en juin, a eu une éducation difficile et son père affirme que sa mère l’a laissée à l’hôpital à sa naissance.

Elle a été expédiée de parent en parent lorsqu’elle était enfant avec son père, sa mère, sa grand-mère, sa tante et sa grande tante se relayant pour l’élever.

Ses parents ont divorcé quand elle avait cinq ans et elle attribue à sa belle-mère le mérite d’avoir fait du bon travail en remplaçant sa vraie mère.

Mais à l’âge de 11 ans, son père s’est séparé d’elle et Shannon s’est de nouveau sentie rejetée.

Shannon attribue son poids à son enfance mouvementée Crédit: Triangle News

Simon est maintenant le soignant à temps plein de sa femme après avoir déménagé aux États-Unis en 2011 Crédit: Triangle News

La famille de Shannon avait l’habitude de cadenasser le réfrigérateur pour l’empêcher de manger sa nourriture limitée Crédit: Triangle News

Elle pesait plus de 100 lb à l’âge de sept ans, 250 lb à 13 ans et à 17 ans pesait 450 lb.

Lorsqu’elle vivait avec sa mère, Shannon a déclaré que la nourriture était rare et que sa famille avait même recours au cadenassage du réfrigérateur pour l’empêcher de tout manger.

Elle a expliqué: «La nourriture était vraiment rare et c’était vraiment stressant de manquer parce que j’étais inquiète de savoir comment j’allais en avoir plus et j’étais également blâmée pour son absence.

«La situation était si grave que ma mère et mon beau-père ont mis une grosse chaîne de remorquage autour du réfrigérateur, mais ils ne pouvaient pas m’arrêter, j’ai toujours trouvé un moyen.»

Mais à 29 ans et principalement confinée dans son lit, elle a rencontré Simon en jouant en ligne.

Shannon a déclaré: «J’ai commencé à jouer à des jeux en ligne et j’ai rencontré de nouvelles personnes de cette façon et c’est ainsi que j’ai rencontré Simon.»

Simon a ajouté: «J’ai rencontré Shannon sur les réseaux sociaux. Ma première impression était qu’elle était une femme magnifique.

«La première chose, peut-être, était son sourire. Cela semble stupide mais c’est vrai – sa personnalité, son apparence, évidemment. C’est une femme magnifique.

Shannon a admis que son mariage et sa vie avaient souffert parce qu’elle n’avait « jamais pu renoncer à la nourriture » Crédit: Triangle News

L’homme de 39 ans en avait assez d’être coincé au lit dans une douleur constante Crédit: Triangle News

Elle « compte entièrement sur » son mari dévoué Simon Crédit: Triangle News

Ils se sont mariés et Simon a déménagé aux États-Unis de façon permanente. Il y travaille à plein temps depuis 2011.

L’année dernière, Shannon a décidé de faire un changement et a fait appel au Dr Younan Nowzaradan – connu sous le nom de Dr Now – 76, la star de l’émission My 600lb Life.

Shannon a fait le voyage exténuant de Tucson aux bureaux du Dr Now à Houston, au Texas, où elle pesait 739 livres, soit 52 pierres.

Elle est l’une des femmes les plus grosses qui soit apparue dans la série et probablement l’une des plus lourdes au monde en vie.

Elle a déclaré à l’émission: «Je déteste ma vie parce que je ne vis même plus. Je suis trop grand pour faire quoi que ce soit, donc mon monde entier n’est que mon lit en ce moment.

«Je peux encore me lever, mais à peine à cause de la douleur de bouger tout mon poids maintenant.

«Alors je reste dans ce lit et c’est misérable. La seule activité que j’ai, c’est quand je dois me lever pour que mon mari Simon me nettoie, pour aller aux toilettes ou pour manger.

Shannon va maintenant au gymnase trois fois par semaine pour essayer de changer de poids Crédit: Triangle News

Le Dr Younan Nowzaradan, la star de My 600lb Life, a mis Shannon sur un régime strict à faible teneur en glucides Crédit: Discovery Communications, LLC

Elle a perdu 41 livres avec le régime du Dr Now, mais n’a pas été pesée depuis son apparition dans l’émission Crédit: Triangle News

«Je ne fais que m’allonger dans mon lit, m’asseoir et regarder ces murs. Je ne fais rien de ce que j’avais l’habitude de faire. Tout ce que je fais, c’est de souffrir.

«Simon doit toujours être ici avec moi et je compte entièrement sur lui.

Elle a ajouté: «Simon doit m’aider à me lever et à aller aux toilettes, il doit m’aider à me lever, à m’habiller, il cuisine, il nettoie, il fait la lessive – il fait tout.

«Je ne cesse de grandir et ma vie ne cesse de s’aggraver, dans cette pièce avec Simon qui prend soin de moi.»

Et elle a dit de sa relation avec Brit Simon: «Après seulement quelques mois, il m’a demandé de l’épouser et nous nous sommes mariés quelques mois plus tard et nous sommes ensemble depuis.

«Nous avons une place ensemble. Nous n’avons jamais pu avoir la dynamique habituelle du mari et de la femme.

«Il a toujours dû être mon soignant et prendre soin de moi et je sais que ce n’est pas juste.

«Il mérite un mariage plus normal où il n’a pas à s’occuper de moi mais je n’ai jamais pu lui donner ça. Pas depuis 10 ans que nous avons été ensemble parce que je n’ai jamais pu renoncer à la nourriture.

À 17 ans, Shannon pesait 450 lb après des années de suralimentation Crédit: Triangle News

Shannon a initialement perdu 41 livres avec le régime strict de 1200 calories et faible en glucides du Dr Now, mais elle admet qu’elle a depuis bloqué.

Elle va maintenant au gymnase mais n’a pas pu se faire peser depuis le spectacle.

Simon a ajouté: «Elle va bien, elle va au gymnase trois fois par semaine mais nous n’avons pas pu la faire peser.»

Shannon était motivée à perdre du poids après en avoir eu assez de regarder les quatre mêmes murs Crédit: Triangle News