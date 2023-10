J’ai déménagé à l’étranger pour créer mon entreprise. Je suis désormais une PRINCESSE dans l’une des plus anciennes maisons royales d’Europe.

DANS un conte de fées pas si classique, une femme a déménagé à l’étranger pour démarrer une usine de yaourts et s’est plutôt mariée à un prince.

Lorsque Hande Macht, 31 ans, s’est installée aux Pays-Bas, elle ne s’attendait pas à tomber amoureuse d’un membre de l’une des plus anciennes dynasties royales d’Europe.

Le couple parfait s'est marié en juin de l'année dernière

Hande Macht a épousé le prince Alexandre d'Allemagne du clan royal de Mecklembourg

La princesse Hande et le prince Alexander ont désormais un fils – le duc Léopold

Cet ancien étudiant en économie, issu d’un milieu ordinaire en Turquie, rêvait autrefois de devenir astronaute.

Au lieu de cela, elle est l’une des princesses les plus récentes d’Europe – officiellement désormais connue sous le nom de Son Altesse la princesse héréditaire Hande.

Tout a commencé lorsqu’elle a déménagé aux Pays-Bas pour étudier en 2010.

Neuf ans plus tard, Hande a commencé à créer une entreprise de yaourt avec son frère.

Le prince Alexandre, prince héritier du clan royal allemand du Mecklembourg, a rejoint l’entreprise en tant qu’investisseur et est tombé éperdument amoureux de la jeune femme d’affaires.

Le couple, qui vit à Rotterdam, s’est marié l’année dernière lors d’un mariage parfait, digne d’une princesse.

Elle a eu lieu dans la grande salle du palais Mirow le 17 juin 2022, tandis qu’une deuxième cérémonie a eu lieu à l’église de Neustrilitz en septembre.

En plus d’être Son Altesse Héréditaire, son titre complet inclut Princesse de Wenden, Schwerin et Ratzenburg, Dame des Terres de Rostock et Stargard.

La famille fait remonter ses ancêtres à avant la conquête normande avec le prince Niklot, prince des Obotrites et seigneur de Mecklembourg.

L’empereur romain germanique Léopold Ier officialisa la création du duché de Mecklembourg en 1701 par décret impérial.

Aujourd’hui, Hande et Alexander, qui ont fait leurs études en partie en Irlande, forgent la prochaine génération après l’annonce de la naissance de leur fils, le duc Léopold, ce mois-ci.

Dans son pays natal, Hande est célébrée comme la première duchesse turque et les jeunes mariés prévoient une véritable visite en famille.

Dans une interview à la veille de son mariage, Hande a déclaré que son ascension au sein de l’une des plus anciennes familles royales d’Europe était la dernière chose à laquelle elle s’attendait.

« J’ai toujours voulu être astronaute. Je ne rêvais pas d’être une princesse », a-t-elle déclaré.

Les adorables jeunes mariés vivent à Rotterdam

L'étudiante turque en économie n'avait pas l'intention d'épouser un prince

Le couple s'est rencontré alors qu'elle créait une entreprise de yaourt