J’ai déménagé à Happy Valley – c’est bien mieux qu’à la télé mais voici l’inconvénient

UN COUPLE vivant là où se trouve Happy Valley a déclaré que cela semblait idyllique mais que la région puait l’herbe.

Faye Preston et son mari Ben vivent sur la route des comtés entre les gangsters de drogue et les trafiquants et les toxicomanes.

Faye Preston et son mari Ben aiment la vie à Todmorden Crédit : YorkshireLive/MEN

Cependant, Faye a déclaré que la zone où se trouve Happy Valley sentait l’herbe Crédit : YorkshireLive/MEN

Le drame policier graveleux met en vedette Sarah Lancashire Crédit : BBC

Elle soupçonne également que certaines personnes de la région pourraient être victimes de coucou, où leur propriété est prise en charge et exploitée à des fins criminelles.

Le drame policier captivant de la BBC Happy Valley, de retour pour sa troisième et dernière série après une interruption de sept ans, se déroule dans la pittoresque vallée de Calder dans le Yorkshire.

La popularité de l’émission – du nom du surnom de la police pour la région en raison de ses problèmes de drogue perçus – a déclenché un afflux de touristes depuis 2014, lorsque la première série a été diffusée.

Faye et son mari ont déménagé à Todmorden depuis Hull pendant le verrouillage.

Son mari obsédé par la course à pied pensait que c’était comme un terrain de jeu pour lui alors qu’elle adorait ses boutiques indépendantes et sa « philosophie de gentillesse ». Il est également parfait pour sortir son chien.

Mais elle a dit qu’elle sentait souvent l’herbe et a insisté sur le fait qu’elle était partie une fois étourdie après avoir respiré la fumée secondaire d’un joint que certains adolescents fumaient à l’extérieur.

Elle a écrit dans Yorkshire Live: “Je ne connais personne qui soit accro à ce genre de choses et je ne vois pas physiquement l’impact dévastateur que les drogues peuvent avoir sur une personne facilement dans la rue – contrairement au centre-ville de Hull, ou à Manchester et Leeds d’ailleurs.

“Mais je sais que ça se passe ici. Pour commencer, je peux le sentir dans l’air presque tous les jours.

“Je sais que si j’étais assez courageux pour frapper à une certaine porte le long de ma promenade de chien bien foulée, je me défoncerais probablement juste en étant invité à prendre une tasse de thé – parce que je suis certain que les propriétaires le feraient, eux étant de gentils, merveilleux Tod et tout.

“Tout récemment, j’ai accidentellement respiré la fumée secondaire d’un joint passé autour d’adolescents traînant sur les étals vides du marché lors d’un échauffement dans mon club de course.

“Nous sommes partis un peu étourdis cette nuit-là et cela n’avait rien à voir avec les endorphines.”

Elle a dit que fumer de l’herbe s’intensifiait en été alors qu’une “fumée épaisse et crémeuse” remplissait l’air, mais elle a insisté sur le fait qu’elle “avait très peu de problèmes avec ça”.

Elle ajoute cependant : “Ce n’est pas vraiment le cannabis qui pose problème. Pour les flics, c’est le truc dur et je suis heureuse de dire que je n’ai pas directement rencontré cette épidémie.”

“Bien sûr, il y a beaucoup de signes qu’il est ici – des poches en plastique transparentes et miniatures éparpillées le long du chemin de halage du canal aux aiguilles jetées dans les buissons du parc.

“L’autre soir, j’ai fini par raccompagner un homme qui m’a dit qu’il avait, dans le passé, été victime de coucou.

“Nous avions discuté parce que je soupçonnais – à tort ou à raison – que deux gars dans le train de retour de Leeds à Manchester essayaient de profiter de lui.

“Ils ont montré un étrange intérêt pour lui après que l’homme eut montré au contrôleur sa carte d’invalidité.

“Quelque chose n’allait pas alors j’ai demandé s’il allait bien. Heureusement, le duo n’est pas descendu à Todmorden et a vraisemblablement continué son voyage à Manchester.”

Le mois dernier, nous avons raconté à quel point les habitants étaient furieux contre les propriétaires de résidences secondaires qui ont transformé la ville en un cauchemar éveillé avec des pintes coûtant 7 £.

Les prix exorbitants poussent les habitants à fuir, laissant leurs adolescents ennuyés traîner dans des zones devenues des “zones interdites” la nuit.

Les résidents locaux mettent en garde contre deux points chauds où de jeunes larmes passent leurs soirées à allumer des incendies, à prendre de la drogue, à peindre des graffitis et à boire de l’alcool.

La nuit, le parc local à la périphérie et le marché fermé attirent les jeunes ennuyés qui n’ont qu’un club de jeunes ouvert de 15h30 à 19h tous les mercredis soirs pour les divertir.

Un documentaire de 2009, Shed Your Tears and Walk Away, réalisé par le cinéaste Jez Lewis, a été l’inspiration derrière le drame sombre de l’écrivain Happy Valley Sally Wainwright et documente les problèmes de drogue qui se cachent sous un endroit considéré comme idyllique.

Maintenant, on craint que la région, ayant connu une renaissance, ne boucle la boucle.

Le marchand de marché et paysagiste David Gill, 55 ans, ne pense pas que la police s’occupe des problèmes à Hebden Bridge, où l’auteur-compositeur-interprète Ed Sheeran a grandi et la poétesse Sylvia Plath est enterrée.

Il dit : « Vous ne voyez pas beaucoup de policiers par ici. Ils pensent que c’est Hebden Bridge et qu’il ne se passe rien ici. Tant de choses passent sous le radar.

« Pas plus tard que la semaine dernière, les enfants sont venus ici un soir et ont allumé un feu sur l’une des tables.

« Tous les commerçants du marché arrivent ici un matin, et nous ne savons pas à quoi nous serons confrontés. Mais nous avons toujours du nettoyage à faire, des bouteilles brisées, etc.

«Il y a un moment, il y avait un sans-abri ici et je lui ai dit qu’il ne pouvait pas rester ici parce que ce ne serait pas sûr pour lui.

« Il y a toutes sortes de gens à Hebden Bridge, et ils peuvent vivre sous le radar.

« Vous pouvez vous en sortir en étant étrange parce que c’est un endroit inhabituel.

« Vous sentez l’herbe partout où vous allez. Même dans les magasins. Je n’aime pas ça, quelqu’un devrait y mettre un terme.

« Tout est devenu un peu trop étrange par ici. C’est un peu trop réveillé à mon goût, avec tout ce qui est acceptable.

«Mais il y a tellement de monde ici et tout a tellement augmenté que vous ne pouvez même pas boire une pinte dans votre pub local à moins d’avoir 7 £.

« On pourrait penser qu’ils proposent des prix pour les locaux mais ils ne s’occupent pas de nous.