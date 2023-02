J’ai demandé à un expert en voyage sur la route des antiquités et en chasse aux bonnes affaires de classer mes trouvailles de magasin caritatif – voici ce qu’il faut rechercher

L’expert en ANTIQUES Charles Hanson est devenu célèbre grâce à ses innombrables apparitions dans des programmes tels que Antiques Road Trip et Bargain Hunt.

Cependant, Charles a également une autre entreprise naissante sur les réseaux sociaux qui a attiré l’attention de ses fans.

Derbyshire en direct

Le superfan de Bargain Hunt et le journaliste de Derbyshire Live, Adam, ont rencontré Charles[/caption] Derbyshire en direct

Charles a fait part de ses réflexions sur la collection d’Adam[/caption] BPM

Adam a pris ses trouvailles pour être examiné par Charles[/caption]

La star de la télévision a créé un nouveau défi hebdomadaire sur Twitter appelé «Track the Treasure», dans lequel il s’engage avec ses abonnés pour créer un jeu de devinettes sur la valeur d’un certain nombre d’articles.

Maintenant, un super fan de Bargain Hunt et journaliste de Derbyshire Live a tenté de mettre les connaissances de Charles à l’épreuve pour conseiller les gens sur les articles qu’ils devraient rechercher.

Le fan Adam Toms a visité Lighthouse Charity Shop sur Station Road à Hatton, Derbyshire pour ramasser un certain nombre d’articles pour les faire évaluer par Charles pour voir s’il avait réussi à ramasser des joyaux cachés.

Écrivant à propos de ses découvertes, Adam a écrit: «Les objets qui se sont démarqués pour moi parmi la gamme d’articles donnés par les habitants étaient une tasse à thé et une soucoupe (4,95 £), des couverts fabriqués à Sheffield (3,95 £) et une casserole en cuivre (£ 20) qui semblait avoir un certain âge.

“Il s’est avéré que ces choix se sont révélés prudents, car Charles a déclaré qu’il avait été” très impressionné “lors de notre réunion plus tard dans la journée.”

Adam a poursuivi : “Les couverts dans leur étui d’origine ont bien été fabriqués dans la Steel City, le couteau, la cuillère et la fourchette étant plaqués argent et fabriqués dans les années 1930.

“La valeur de l’ensemble aujourd’hui est à peu près la même que ce que j’ai payé pour cela.

“La casserole en cuivre, quant à elle, que M. Hanson a décrite comme sa” chose préférée “, datait des années 1850 et avait clairement été très utilisée au cours de sa longue vie.”

En examinant les objets, il est apparu que Charles était largement impressionné alors qu’il offrait ses conseils sur ce que les nouveaux collectionneurs d’antiquités devraient rechercher.

Il a admis qu’il est préférable de trouver des articles qui ont un attrait pour le marché de masse, car cela peut augmenter la valeur si plus de personnes s’intéressent à un article.

Charles a également confirmé que selon l’endroit où vous vendez un article, cela peut avoir un impact.

Il a admis que la vente de certains articles dans des «magasins chics» des Cotswolds entraînerait probablement des prix plus élevés qu’ils ne le sont dans le Derbyshire.

Charles a ajouté : “Je pense que ce qui est important, c’est que vous recherchiez des choses que vous aimez, et je dis toujours aux gens que lorsque vous traquez le trésor, vous devez regarder ce que vous pensez qui va plaire au marché de masse et ce qui a du style.

“C’est formidable que nous vivions dans un monde où nous pouvons recycler, nous pouvons investir de l’argent pour de bonnes causes dans des magasins caritatifs, vous pouvez acheter de vraies antiquités et vivre avec elles parce que vous les aimez et voyez un retour sur votre investissement.”