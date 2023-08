J’ai demandé à maman pourquoi ils abaissaient le drapeau de mon école et elle a dit qu’un méchant homme avait tiré sur l’oncle Jack, dit Robert F Kennedy Jr

TOUT LE MONDE se souvient où il se trouvait lorsque John F Kennedy a été abattu, dit-on.

Mais pour le neveu de neuf ans du président, ce fut un moment écrasant qui a contribué à définir son avenir.

Robert F Kennedy Jr se souvient très bien d’avoir été informé de la mort de son oncle présidentiel Crédit : Getty

Dans une interview exclusive, Robert F Kennedy Jr se souvient comment sa mère, Ethel, est venue le chercher à l’école le jour de l’assassinat alors que le drapeau américain à l’extérieur était abaissé par respect pour l’homme qu’il appelait Oncle Jack.

Il raconte : « Alors que nous partions, nous avons vu un homme devant l’école mettre le drapeau en berne.

« J’ai demandé à ma mère pourquoi il faisait ça. Et elle a dit qu’un homme mauvais avait tiré sur mon oncle, Oncle Jack. »

Maintenant, 60 ans plus tard, RFK Jr se lance dans une remarquable campagne présidentielle.

Et après que son oncle et son père ont été assassinés au cours de leur carrière politique, il est le premier à admettre qu’il y a des « risques ».

Mais il pense que sa riche expérience de vie – qui comprend la lutte contre une toxicomanie « escroc, déconcertante et puissante » – le rend parfaitement placé pour affronter la Maison Blanche.

Le meurtre tragique de son oncle par Lee Harvey Oswald le 22 novembre 1963 reste plongé dans un enchevêtrement de théories du complot.

Et aujourd’hui, il révèle que son propre père et frère de JFK, le politicien et militant massif des droits civiques Robert F Kennedy, a d’abord soupçonné un travail interne.

Kennedy Jr, 69 ans, a déclaré: « Mon père ce jour-là, le premier appel qu’il a passé était au chef du bureau de la CIA et il lui a demandé: » Vos gens ont-ils fait cela? C’était sa première pensée.

Lorsque le jeune Robert et sa mère sont retournés dans leur manoir de Virginie, il a trouvé son père dans le jardin avec le directeur de la CIA de l’époque, John McCone.

Après avoir interrogé le chef du renseignement, Robert Sr a couru vers la famille et les a tenus dans une étreinte émotionnelle.

‘ESPACE VIDE À L’INTÉRIEUR’

Kennedy Jr se souvient : « Nous avons embrassé mon père parce que nous pouvions voir à quel point il était bouleversé, qu’il était détruit. Il lui a fallu de nombreux mois pour se remettre. Il se promenait comme un fantôme.

Surnommé le «cheval noir» de la course présidentielle, RFK Jr a été élu candidat le plus populaire, battant à la fois Joe Biden et Donald Trump dans une enquête, réalisée par The Economist et YouGov.

Mais prendre la décision de se présenter contre Biden pour l’investiture démocrate n’a pas été facile.

Connaissant trop bien les dangers de la vie sous les projecteurs, Kennedy Jr a eu plusieurs conversations avant de se tenir avec sa femme, Cheryl Hines, 57 ans, de la renommée télévisée Curb Your Enthusiasm.

Son épouse, l’actrice Cheryl Hines, lui a apporté son soutien pour son ambition d’être président Crédit : Getty

Le père de six enfants déclare : « Tout le monde dans ma famille est conscient du risque. La vie est remplie de risques.

« Une fois que Cheryl a été convaincue qu’il y avait un chemin vers la victoire – parce que j’ai la passion de résoudre certains de ces problèmes pour les États-Unis et que je suis dans une position unique pour pouvoir le faire – elle m’a donné le feu vert. »

Kennedy Jr a longtemps dû faire face à des menaces, recevant d’horribles courriers haineux en grandissant en Virginie avec ses dix frères et sœurs.

Il raconte : « Nous recevions des centaines de lettres par jour de personnes à cette époque. Je me souviens avoir montré une lettre à mes frères, David et Michael, et elle parlait de tuer Ethel et ses dix petits cochons.

La tragédie a de nouveau frappé lorsque Robert F Kennedy Sr a été abattu le 5 juin 1968 alors qu’il se présentait à la présidence.

Le sénateur de New York a été abattu par Sirhan Sirhan à l’hôtel Ambassador de Los Angeles – Kennedy Jr avait 14 ans.

Il se souvient avoir été réveillé à 5 heures du matin par des prêtres dans son pensionnat de Washington avant de s’envoler pour la Californie. Il est reconnaissant pour ces derniers instants au Bon Samaritain Hôpitalrévélant pour la première fois : « J’étais avec mon père quand il est mort. »

Robert avec Avec son père Bobby Kennedy – assassiné le 5 juin 1968 Crédit : Getty

Robert avec l’oncle John F Kennedy – assassiné le 22 novembre 1963 Crédit : Alamy

Kennedy Jr était porteur aux funérailles de son père à New York.

Il a dit : « Je me souviens que pendant que nous transportions, une femme noire s’est effondrée sur le pas . . . elle agitait un mouchoir vers le cercueil et disait : « Eh bien, vous avez fait de votre mieux. Vous avez fait de votre mieux’.

« C’était un moment qui m’a poignardé à la poitrine. »

Le corps de RFK Sr a ensuite été transporté par train à Washington, alors que des millions d’Américains bordaient les voies. Kennedy Jr a déclaré : « Les gens tenaient des drapeaux américains.

« Les gens tenaient leurs enfants, leurs bébés pour voir le train.

« Et les gens tenaient des pancartes qui disaient: » Au revoir, Bobby « ou » Priez pour nous, Bobby « . »

Ce fut une période difficile pour Kennedy Jr, qui a commencé à consommer de l’héroïne pour remplir « un espace vide à l’intérieur ».

Mais il insiste : « Je ne mettrais pas la drogue sur le compte de ces tragédies. Il peut ou non y avoir contribué. J’ai l’impression d’être né toxicomane. . . que j’étais un trou spirituel vide.

Discutant franchement de sa dépendance à la substance de classe A pour la première fois, il admet : « Je tirais, je prenais de l’héroïne par voie intraveineuse depuis l’âge de 15 ans.

« Et je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas m’arrêter.

‘MARCHER SUR L’EAU’

« La caractéristique la plus démoralisante de la dépendance pour moi était cette incapacité à garder des contrats avec moi-même. Je me dis, ‘OK, je ne ferai plus jamais ça’, à neuf heures du matin.

« Je le dirais honnêtement, sincèrement, sincèrement. Et à quatre heures cet après-midi-là, je le ferais. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi cela se produisait. C’est rusé, déconcertant, puissant. J’avais une volonté de fer dans toutes les autres parties de ma vie.

La dépendance a tenu Robert sous son emprise pendant 14 ans avant qu’il ne devienne finalement abstinent en septembre 1983, peu de temps après avoir été arrêté pour possession d’héroïne.

Avec le nouvelles éclaboussé dans les journaux, Kennedy Jr s’est lancé dans un programme en 12 étapes avec Narcotics Anonyme— où les toxicomanes en rétablissement se réunissent régulièrement pour discuter de leurs progrès.

Il explique : « Cela a eu un effet immédiat. J’ai eu un réveil spirituel quelques mois plus tard et cette compulsion que j’avais, elle a tout simplement disparu. C’était presque comme si je ne l’avais jamais eu.

« Pour moi, c’était autant un miracle que si j’avais appris à marcher sur l’eau. »

RFK Jr pense que son expérience le place dans une position de force pour comprendre les problèmes auxquels l’Amérique est confrontée.

Il déclare : « Il ne s’agit pas seulement d’addiction, notre pays a besoin de guérison. Les niveaux de maladie mentale, les niveaux de dépendance aux médicaments psychiatriques ou de dépendance aux médicaments psychiatriques.

« Nous avons un public important santé problème de santé mentale, et personne ne s’en occupe.

Robert Kennedy Jr a lancé sa propre campagne présidentielle plus tôt cette année Crédit : EPA

En se présentant à la présidence en 2024, Kennedy Jr se met en désaccord avec sa famille – avec cinq de ses proches étroitement impliqués dans la présidence de Biden.

Il a attiré les critiques de ses frères et sœurs sur son scepticisme à l’égard des vaccins et du soutien militaire américain à l’Ukraine.

Il a dit : « J’aime mes frères et sœurs. Ils ne sont pas d’accord avec moi sur la guerre. Ils ne sont pas d’accord avec moi sur la question de la censure.

«Ils ne sont pas d’accord avec moi sur la politique étrangère et les néoconservateurs qui dirigent actuellement la Maison Blanche, et ils sont d’accord avec cela et moi non.

Joe Biden est un ami et un allié de ma famille depuis plus de 40 ans, et il a un buste de mon père derrière lui à la Maison Blanche. Dans ma famille, il y a une immense affection pour lui.

« Mais je vois notre pays aller dans une très mauvaise direction et je vois le parti démocrate aller dans une mauvaise direction sur de nombreux sujets. »

Lien tragique avec Eric

Eric Clapton montrera son soutien à la campagne de Robert F Kennedy Jr Crédit : Getty

QUAND il s’agit de star power, le nom Kennedy a toujours la vieille magie, écrit Daphne Barak.

JFK a couru avec le Rat Pack de chanteurs et d’acteurs des années 1950 qui comprenait Frank Sinatra et Dean Martin, et a été sérénadé par l’idole de cinéma Marilyn Monroe pour son 45e anniversaire.

Robert F Kennedy Jr a son propre attrait hollywoodien. Je peux révéler qu’Eric Clapton jouera un set spécial lors d’un événement de campagne suivantmois.

Mais qu’est-ce qui relie cet espoir électoral à l’un des plus grands guitaristes du monde ?

Je crois que ce sont leurs expériences de deuil qui les ont unis.

Eric a perdu son fils de quatre ans, Conor, lorsqu’il est tombé du 53e étage d’un gratte-ciel de New York en 1991.

J’ai interviewé la mère d’Eric et de Conor, Lory Del Santo, à propos de leur perte.

« Je veux que le monde se souvienne de lui », a déclaré Lory.

Eric a assuré que ce serait le cas lorsqu’il a écrit Tears In Heaven pour son fils.

Tragédie est synonyme du nom Kennedy. Lorsque Robert Jr a décrit le moment où son père est mort, j’ai pu voir la douleur sur son visage.

Le chagrin est le niveleur ultime – l’argent, les relations et la renommée ne signifient rien lorsque vous perdez quelqu’un que vous aimez.

C’est quelque chose que les deux hommes ne savent que trop bien.