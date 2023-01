J’ai demandé à ChatGPT comment démarrer une entreprise et cela m’a donné 8 étapes qui n’étaient pas très utiles

J’ai demandé à l’outil d’intelligence artificielle ChatGPT de m’aider à démarrer une entreprise.

Les réponses du chatbot étaient génériques et manquaient de détails importants.

Mais quand j’ai posé des questions plus précises, il a adapté ses réponses au type d’entreprise.

Tout le monde demande à ChatGPT de faire quelque chose pour eux — ce qui n’est pas une surprise, puisque intelligence artificielle devrait changer la donne pour les entreprises en 2023.

Si vous n’êtes pas familier avec l’outil, imaginez que vous tapez une question dans la barre de recherche de Google, mais plutôt que de vous envoyer une réponse en surbrillance suivie de pages de résultats de recherche, il répond dans une fenêtre de discussion privée. Il utilise des informations stockées dans des livres, des articles et des sites Web pour vous donner une réponse, sous forme de phrases et de paragraphes complets.

ChatGPT, dont l’utilisation est gratuite, a été lancé en novembre en tant que prototype de recherche. Les professionnels l’ont utilisé pour rédiger des lettres de motivationet les élèves l’ont utilisé pour écrire leurs papiers – ensuite La ville de New York a interdit l’application à partir d’appareils et de réseaux d’écoles publiques.

ChatGPT peut être en mesure d’écrire un essai en anglais, mais il y a certaines choses qu’il ne peut pas faire, comme vous aider à démarrer une entreprise.

Bien qu’il soit très intelligent, ChatGPT n’est qu’un chatbot ; Je savais qu’il ne pouvait pas physiquement démarrer une entreprise pour moi. Mais je me demandais si cela me guiderait au moins à travers les étapes initiales.

J’ai donc posé à ce programme d’IA une série de questions sur le démarrage d’une entreprise.

Voici comment ça s’est passé.

8 étapes génériques pour démarrer une entreprise

Lorsque j’ai visité le site pour la première fois, ChatGPT m’a servi une page 404 – les pannes régulières sont un effet secondaire de sa soudaine popularité. J’ai actualisé la page quelques heures plus tard et j’ai enfin pu me connecter.

ChatGPT ne fait pas beaucoup de travail lourd. Ses réponses ont tendance à être stéréotypées et générales, manquent d’inspiration et laissent de côté beaucoup d’informations utiles.

Lorsque j’ai demandé à ChatGPT comment démarrer une entreprise, il m’a donné les huit étapes génériques suivantes :

Démarrer une entreprise peut être un processus difficile mais enrichissant. Voici quelques étapes pour vous aider à démarrer : Développer une idée d’entreprise : Identifiez un problème ou un besoin sur le marché que votre entreprise peut résoudre. Réalisez des études de marché pour valider la demande pour votre produit ou service. Créer un plan d’affaires : Élaborez un plan d’affaires détaillé comprenant des projections financières, une stratégie de marketing et un plan de création de votre entreprise. Lever des fonds: Déterminez le capital dont vous aurez besoin pour démarrer votre entreprise et obtenir un financement par le biais d’investisseurs, de prêts ou d’épargnes personnelles. Enregistrez votre entreprise : Enregistrez votre entreprise auprès des agences gouvernementales appropriées et obtenez les licences et permis nécessaires. Constituez une équipe : Embauchez des employés ou des sous-traitants pour vous aider à gérer votre entreprise, si nécessaire. Configurez vos opérations commerciales : Établissez la structure juridique de votre entreprise, obtenez toute assurance commerciale nécessaire et configurez vos systèmes comptables et financiers. Élaborer un plan marketing : Élaborez un plan de marketing qui décrit comment vous atteindrez votre marché cible et ferez la promotion de votre entreprise. Lancez votre entreprise : Lancez votre entreprise et soyez prêt à adapter votre plan d’affaires au fur et à mesure que vous en apprendrez davantage sur le marché et vos clients. Démarrer une entreprise nécessite un travail acharné, du dévouement et la capacité de s’adapter au changement. Cela nécessite également une bonne compréhension du marché, de la concurrence et des exigences légales. Il est important d’avoir un plan solide, une vision claire et la bonne équipe en place pour augmenter vos chances de succès.

ChatGPT peut adapter ses réponses au type d’entreprise

Après avoir demandé au chatbot comment démarrer une entreprise, j’ai essayé des questions plus spécifiques, comme “Comment démarrer une entreprise de distributeurs automatiques ?” et “Comment démarrer une entreprise de laverie automatique ?”

Ces invites ont conduit à des réponses légèrement plus détaillées adaptées au type d’entreprise, bien qu’elles s’inscrivent toujours dans le même format en huit étapes. Il a suggéré d’identifier des emplacements potentiels pour les distributeurs automatiques et d’embaucher du personnel pour la laverie.

Enfin, j’ai testé les connaissances de ChatGPT sur les coûts de démarrage. Il a décrit six frais généraux tels que l’équipement, les frais juridiques et la rénovation.

En conclusion, ChatGPT n’est pas une excellente source de réponses à vos questions commerciales les plus profondes, mais cela pourrait être un point de départ utile pour rassembler des idées, obtenir des estimations de coûts et définir votre plan d’affaires.