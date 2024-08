J’ai demandé à 5 baristas de Starbucks de me préparer leurs boissons préférées hors menu. Je les commanderais toutes à nouveau malgré les prix.

J’en avais cinq Baristas de Starbucks préparez-moi leurs boissons hors menu préférées.

Toutes les boissons étaient savoureuses, même si j’ai été choqué qu’un grand latte personnalisé m’ait coûté 8,20 $.

Mes préférés étaient les variantes de l’espresso au lait d’avoine et au sucre brun secoué et j’ai appris des astuces pour commander.

Starbucks a un nouveau PDG à venir — et les analystes prédisent que son règne pourrait s’accompagner de changements dans les opérations des magasins et, bien sûr, dans les menus.

Le menu de la chaîne change généralement selon les saisons, avec sorties de boissons spéciales qui apparaissent tout au long de l’année. Mais Starbucks est également connu pour la grande variété de personnalisations qu’il propose aux clients – et beaucoup jouent avec eux pour créer boissons « menu secret ».

Au lieu de mettre ma propre créativité à l’épreuve, je me suis arrêté dans deux établissements Starbucks de la région du sud de la Californie et j’ai demandé à cinq baristas de créer leur boissons hors menu préférées pour moi.

Voici comment cela s’est passé.

La barista Sophia a apporté une touche saisonnière à l’une de mes boissons préférées chez Starbucks.

J’aime l’espresso secoué au sucre brun de Starbucks, mais je n’ajoute généralement rien de plus. Paige Bennett

Une barista à qui j’ai parlé, Sophia, m’a dit qu’elle aime préparer un expresso secoué au sucre brun avec deux pompes de sauce au caramel noir et de la mousse froide à la lavande, un ingrédient de saison.

J’étais surtout d’accord parce que j’adore l’espresso secoué au sucre brun tel quel, mais j’étais sceptique quant à la mousse froide fleurie.

Cette boisson s’est avérée bien équilibrée.

La mousse froide à la lavande se marie parfaitement à l’espresso. Paige Bennett

J’ai fini par adorer cette boisson, la mousse froide à la lavande et tout.

La sauce au caramel foncé a donné à la boisson une saveur plus riche et plus gourmande. Elle a été équilibrée par la mousse froide crémeuse, qui avait un goût floral très subtil.

Je le commanderais à nouveau, même si cela me coûtait 8,20 $ pour un grand, ce qui en fait le la boisson la plus chère J’ai essayé.

Un autre barista a recommandé une boisson qui nécessitait de préparer une mousse froide personnalisée.

La boisson Starbucks de Tommy intègre des saveurs de chai et de vanille. Paige Bennett

Tommy, le barista de Starbucks, m’a promis une boisson un peu « bizarre » qui consistait à préparer une mousse froide de chai.

Starbucks n’a pas de mousse froide au chai dans son menu, il a donc créé sa propre version en ajoutant des pompes de chai dans une combinaison de mousses froides à la cannelle et à la crème sucrée et à la vanille.

Cette concoction était surmontée d’un double expresso et de poudre de cannelle. Cela me semblait tout à fait approprié, étant donné que j’aime déjà Les boissons chai de Starbucks.

La boisson était forte, mais la mousse froide équilibrait l’espresso amer.

La mousse froide inspirée du chai était délicieuse. Paige Bennett

Cette boisson était très forte du point de vue de l’espresso, ce qui la rendait parfaite pour les jours où vous avez vraiment besoin d’un regain d’énergie.

L’espresso était puissant et amer (pas dans le mauvais sens du terme), et la saveur de la boisson était équilibrée par la mousse froide sucrée et subtilement épicée.

Le prix était difficile à déterminer car la mousse froide était personnalisée, mais si j’essayais de commander une boisson comme celle-ci à l’avenir, cela coûterait probablement environ 6,45 $.

Pour le barista Nathan, les boissons à base d’espresso sont idéales pour travailler, mais une infusion froide est meilleure en dehors des heures de travail.

Nathan ajoute du moka au chocolat blanc à son expresso secoué. Paige Bennett

En dehors du travail, m’a dit le barista Nathan, il commandait une simple boisson froide.

Mais pendant qu’il travaille, le barista préfère un expresso glacé au shaker dont les quatre pompes du sirop classique ont été retirées. Il ajoute ensuite deux pompes de sauce moka au chocolat blanc et remplace le lait à 2 % par défaut par du lait d’avoine.

Cela ressemblait à la façon dont je prépare mes propres boissons expresso à la maison, alors j’ai pensé que j’apprécierais ça.

Cette boisson était forte et légèrement sucrée.

Le sirop de chocolat blanc et de moka était un bel ajout à l’espresso secoué.Paige Bennett

Cette boisson avait une forte saveur d’espresso qui se terminait sur une note plus légère et plus sucrée, grâce au moka au chocolat blanc.

L’espresso signature de Starbucks était légèrement plus amer que ce que j’aurais préféré, donc je pense que je le commanderais à nouveau et remplacerais l’espresso signature par le blond.

J’ai aimé le fait qu’il s’agisse d’une boisson plus abordable, coûtant jusqu’à 5,25 $ même avec le substitut de lait d’avoine.

Le barista Noe m’a suggéré d’ajouter de la mousse froide à un de mes plats préférés.

Ce barista de Starbucks aime l’espresso secoué au lait d’avoine et au sucre brun avec un peu d’espresso supplémentaire. Paige Bennett

Comme Sophia, Noé aime l’espresso au lait d’avoine et au sucre brun avec une touche d’originalité.

Noe ajoute une dose supplémentaire d’espresso, ce qui semble être une tendance parmi les baristas avec qui j’ai parlé, ainsi que la mousse froide à la vanille et à la crème sucrée populaire de la marque.

La mousse froide à la vanille et à la crème sucrée empêchait l’espresso de dominer la boisson.

L’espresso secoué que j’ai reçu contenait quatre doses au lieu des trois habituelles. Paige Bennett

Le grand expresso au lait d’avoine et à la cassonade est généralement accompagné de trois doses, donc en ajouter plus me semblait donner une boisson amère.

Mais il n’avait pas du tout un goût amer car il utilisait une torréfaction blonde et était surmonté d’une mousse froide à la vanille et à la crème sucrée. Au lieu de cela, la saveur du café que j’aime était équilibrée par une certaine douceur.

À 7,70 $, cette boisson se situait dans la gamme de prix moyenne de toutes les boissons Starbucks recommandées par les baristas que j’ai essayées.

Finalement, j’ai testé une version plus noisette d’un moka blanc recommandé par la barista Nelly.

Le cinquième barista à qui j’ai parlé a personnalisé un moka glacé au chocolat blanc. Paige Bennett

Nelly, la cinquième barista à qui j’ai parlé, m’a recommandé un moka glacé au chocolat blanc avec plusieurs adaptations.

Cette boisson a commencé comme un moka blanc glacé, remplaçant les deux doses d’espresso emblématiques par une triple dose d’espresso blond torréfié, échangeant deux des quatre pompes de sauce moka au chocolat blanc contre deux pompes de sirop de caramel et de noix, et supprimant la crème fouettée.

Je ne suis pas le plus grand fan du chocolat blanc, mais j’étais prêt à lui donner une chance.

Le sirop de noisette et de caramel équilibre la douceur du chocolat blanc.

Le sirop de caramel était l’une des stars de cette boisson Starbucks. Paige Bennett

Il s’est avéré que remplacer une partie de la sauce au chocolat blanc et au moka par du sirop de caramel m’a donné la douceur du chocolat blanc sans autant de saveur artificielle.

J’ai vraiment apprécié le goût noisette du sirop aromatisé au caramel. Cette boisson était juste à la limite d’être trop sucrée, et je pense que conserver la torréfaction expresso caractéristique aiderait réellement à équilibrer les sirops aromatisés.

Cette boisson était vraiment délicieuse, mais à 8 $ pour un grande, ce sera un luxe spécial pour moi à l’avenir.

Je commanderais à nouveau n’importe laquelle de ces boissons.

Les boissons Starbucks hors menu que j’ai essayées étaient toutes plutôt bonnes. Paige Bennett

J’apprécie le café sous de nombreuses formes, qu’il soit chaud et noir ou mélangé avec du sirop sur glace. Je n’ai donc pas été surpris d’apprécier tout ce boissons recommandées par les baristas de Starbucks.

Mes deux préférés étaient les recommandations de Noe et de Sophia, qui étaient toutes deux des variantes de ma boisson Starbucks préférée, l’espresso shaker au lait d’avoine et à la cassonade.

J’ai aussi appris de nouvelles choses astuces de commande. Je n’avais jamais pensé à remplacer les torréfactions d’espresso en fonction de ce qui, selon moi, complètera le mieux la boisson que je commande. J’ai également hâte d’explorer l’ajout de plus d’une saveur de mousse froide à mes boissons.

