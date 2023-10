L’autre soir, ma femme a remarqué la propagation de quelque chose de sinistre et d’énorme dans les houx. “C’était comme la cape de Dracula”, annonça-t-elle. Je n’avais pas remarqué l’apparition moi-même, même si sa source est vite devenue apparente. Quelques minutes plus tard, un grand-duc d’Amérique a surgi des houx et a glissé sur notre table pour commencer sa chasse nocturne. La rapidité du hibou – et sa taille massive – ont attiré mon attention.

Bien que « grand » soit un adjectif largement galvaudé, le grand-duc d’Amérique mérite son nom. Il peut atteindre plus de trois pieds de haut et son envergure peut atteindre plus de quatre pieds. Même mon « Peterson Field Guide », un ouvrage de référence connu pour son ton mesuré, hausse les sourcils en mentionnant cet oiseau. « Une très grande chouette », dit-il aux lecteurs.