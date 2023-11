J’ai défendu le Capitole le 6 janvier. Maintenant, j’appelle les législateurs que j’étais là pour protéger.

La dernière chose que j’ai toujours voulu être, c’était un fauteur de troubles.

Ayant grandi en République Dominicaine, mes grands-parents m’ont appris à me taire. Sans papa, j’ai écouté Abuelo Bienvenido, le père de maman, me dire : « Parle seulement quand on te parle. » Il avait 13 enfants et huit petits-enfants. Je n’étais pas son préféré. Pour le convaincre, j’ai dit « Si, Señor » et j’ai nourri tous les animaux de sa ferme fruitière et maraîchère où nous vivions.

Maman était femme de chambre dans une famille aisée, puis vendue fritures dans la rue. J’ai porté du bois jusqu’au foyer et j’ai gardé mon petit frère et ma petite sœur. Tout ce que j’ai toujours espéré être utile et quelqu’un qui rende ma famille fière.

«Ne mentez jamais», disait mon autre grand-père, Fillo. Même s’il avait sept enfants et quatre petits-enfants, il m’a traité de manière spéciale. Ce n’est pas le cas de sa femme. Quand j’avais 10 ans, grand-mère Andrea a dit à une voisine : « Nous n’avons pas de nourriture à vendre aujourd’hui. » Sachant que c’était le cas, j’ai dit : « Oui, nous le faisons. » Elle m’a frappé la bouche en criant : « Tais-toi. Personne ne te parle. Plus tard, elle a crié : « Elle nous doit de l’argent. Ne me contredisez pas. Si on ne vous le demande pas, gardez la bouche fermée. Leçon apprise : laissez les autres parler.

Bien que mes parents se soient séparés des semaines après ma naissance et que papa n’ait pas été là pendant mon enfance, il a refait surface quand j’avais 12 ans. Il voulait que nous soyons à nouveau une famille et a payé pour que maman, mon frère Tony et moi le rejoignions à Brooklyn.

J’étais ravi de vivre avec mes deux parents et de déménager aux États-Unis, mais ce n’était pas aussi facile que prévu. Papa était chauffeur de taxi et travaillait tout le temps. J’ai aidé comme garçon de stock dans une bodega et j’ai vendu la nourriture de maman en porte-à-porte. J’ai donné à mes parents la majeure partie de l’argent que je gagnais, mais pas la totalité. Un matin, voyant mes nouvelles Nike flashy, papa m’a demandé : « Pourquoi dépenser autant pour ces conneries ? Qu’est-ce qui n’allait pas avec les chaussures que je t’ai achetées ? J’avais honte. La première règle de mon père : être modeste et se fondre dans la masse.

C’était difficile sans parler la langue américaine. Mon accent était lourd. J’ai eu du mal à prononcer « v » comme « b », en disant « baie » au lieu de « très ». Mon professeur n’était pas sympathique. Un jour, alors que je lui ai demandé de répéter un mot que j’avais manqué, elle m’a donné une retenue pour avoir été perturbateur. Je ne voulais déranger personne, alors j’ai arrêté de lever la main. En tant qu’étudiant appartenant à une minorité et immigrant, je ne pouvais pas risquer d’attirer l’attention sur moi-même. Je vivais avec la peur constante que quelque chose que je faisais nous fasse expulser.

Rester vu mais pas entendu s’est avéré être une bonne stratégie. Je suis devenu le premier de ma famille à obtenir un diplôme d’études secondaires. Pour me permettre d’aller à l’université, je me suis enrôlé dans l’armée. Ayant l’esprit d’équipe, j’ai salué et obéi à la chaîne de commandement, en attendant la permission de parler. J’ai suivi les ordres, répondant « Oui, monsieur » lorsqu’on m’a demandé de servir de la nourriture dans la salle de restauration et de nettoyer la caserne.

Mes efforts ont continué à payer. J’ai eu l’honneur de devenir citoyen américain et de continuer mon service. L’armée était une formation parfaite pour rejoindre la police du Capitole à Washington, DC. Pendant 16 ans, lorsqu’on m’a ordonné de vérifier mes papiers d’identité, j’ai vérifié. Lorsqu’on m’envoyait surveiller l’arrivée d’un dignitaire, j’assurais la garde. J’ai été prudent et prudent à mesure que je gravissais les échelons, et je défiais rarement les supérieurs.

En 2016, alors que les syndicats de police du pays soutenaient le républicain Donald Trump, j’ai été stupéfait de l’entendre qualifier les nations noires de « pays de merde » et les migrants mexicains de « criminels, trafiquants de drogue et violeurs ».

« Trump ne pense pas ce qu’il dit », m’a dit un superviseur blanc. “Il plaisante.”

Trump n’a pas eu mon vote, mais j’ai gardé mon point de vue pour moi, rappelant à mon équipe que nous protégions tout le monde de la même manière. Lorsqu’il a remporté la présidence, je me suis inquiété. En voyageant avec mon jeune fils, dont l’anglais était meilleur que le mien, j’ai remarqué des regards condescendants que je recevais, comme si les étrangers me trouvaient moins américain parce que je parlais espagnol. Ou le mauvais type d’étranger (contrairement aux parents slovènes blancs de Melania Trump, qui ont été naturalisés grâce au type de « migration en chaîne » que son mari a dénoncé avec véhémence). Pourtant, je suis resté discret. Si quelqu’un me confrontait, je dirais que j’étais un vétéran et je montrerais mon insigne de sergent de police pour éviter une bagarre.

Le silence – le modèle sur lequel je m’étais appuyé – est devenu impossible le 6 janvier 2021. Ce jour-là, j’ai été attaqué alors que je défendais le Capitole américain contre une invasion de dizaines de milliers de personnes par une foule barbare d’émeutiers incitée par le président Trump. Des nuées d’assaillants m’ont frappé ainsi que mes collègues avec des bâtons, des bâtons, des tuyaux cassés et des meubles. C’était pire que les combats que j’avais vus en Irak.

Tenant le cordon de police pendant des heures de torture, sanglantes pour avoir repoussé plusieurs émeutiers, j’ai été traité de « anti-américain » et de traître qui a rompu son serment et méritait d’être exécuté. Piétiné des deux côtés, pensais-je, C’est comme ça que je vais mourir.

Neuf personnes ont fini par mourir. J’étais si grièvement blessé que même après deux interventions chirurgicales, je n’étais pas sûr de pouvoir faire mon travail ou d’obtenir la promotion de lieutenant pour laquelle j’avais lutté. Au lieu de dénoncer le siège et de faire respecter la loi, de nombreux législateurs républicains pour lesquels j’ai risqué ma vie ont commis l’impensable : ils ont défendu Trump et les insurgés. Ils ont affirmé que le soulèvement violent de cette milice armée était un « discours public légitime » et une « protestation pacifique » menée par des « patriotes ».

En tant que fonctionnaire pendant deux décennies, j’ai été horrifié d’entendre les envahisseurs présentés comme des victimes et je me suis senti obligé de raconter mon histoire, mais ma femme et moi étions pétrifiés à l’idée que l’influence de Trump puisse nuire à notre famille. Alors j’ai gardé la bouche fermée.

Puis Harry Dunn, un collègue noir de 13 ans également traumatisé par la tentative de coup d’État, a pris la parole. Il a dénoncé la violence et les épithètes racistes que lui ont lancés les nationalistes blancs pro-Trump qui ont pris d’assaut le Capitole. Dans des interviews télévisées, il a révélé comment il avait été réprimandé et profilé racialement par des concitoyens américains dont les crimes étaient rationalisés et dissimulés.

Je me suis identifié à Dunn, un collègue policier de couleur, vilipendé pour avoir fait son travail. J’ai attendu que les dirigeants républicains Lindsey Graham, Kevin McCarthy, Steve Scalise, Ted Cruz, Josh Hawley et Marco Rubio – des personnes que j’avais rencontrées et protégées – condamnaient la révolte. Pourtant, ils ont refusé de blâmer notre ex-président sans foi ni loi pour avoir causé cette tragédie historique. Hawley a en fait levé le poing pour soutenir les émeutiers et a imprimé l’image sur une tasse en vente sur son site Internet.

Pendant ce temps, les médecins et les physiothérapeutes essayaient de soulager mes douleurs chroniques, mes cauchemars récurrents et mon trouble de stress post-traumatique. Un jour, alors que je me remettais d’une opération à l’épaule et au pied suite à des blessures subies lors de l’attaque, ma jambe avait été surélevée pour réduire l’enflure, j’ai allumé les informations pour apprendre que le Parti républicain avait bloqué une enquête bipartite sur l’insurrection du 6 janvier. Puis j’ai vu Harry Dunn et son collègue Michael Fanone avec deux femmes, la mère et la fiancée de Brian Sicknick, l’officier de 42 ans décédé d’un accident vasculaire cérébral un jour après avoir combattu les émeutiers. Le quatuor a fait du porte à porte dans les bâtiments du Sénat américain pour obtenir du soutien en vue d’une enquête sur cette dangereuse embuscade. Cela aurait pu être ma femme, mon fils, ma mère et mon père qui suppliaient nos législateurs d’enquêter sur la même foule qui a failli me tuer.

Image ouverte modale L’auteur reçoit la Médaille présidentielle des citoyens des mains du président Joe Biden à la Maison Blanche en janvier 2023. Avec l’aimable autorisation de la Maison Blanche

Après être resté silencieux pendant des décennies, je l’ai perdu. Je ne pouvais pas croire à quel point ces politiciens étaient lâches. Choqué, j’ai dit à ma femme : « Ils font semblant de soutenir les forces de l’ordre tout en dissimulant ce qui s’est passé pour leur propre gain politique ! »

Ma confiance dans le système judiciaire américain a chaviré. En tant que soldat et policier, je mettrais tout en jeu pour défendre notre démocratie. Je me souviens de la déclaration de John F. Kennedy : « Tout ce qu’il faut pour que le mal triomphe, c’est que les hommes bons ne fassent rien » et du conseil du militant et membre du Congrès John Lewis de s’attirer de « bons ennuis ». Je ne pouvais plus rester silencieux. Américain fier des sacrifices que j’ai faits pour notre nation, je méritais une voix. Au diable de ne pas être perturbateur. J’allais rendre public.

J’ai demandé à Harry Dunn de me mettre en contact avec CNN. Le 3 juin 2021, j’ai donné une interview. C’était épuisant de revivre le traumatisme terrifiant qui me hantait, mais ensuite, un immense poids s’est levé. Je risquais mon travail et la sécurité de ma famille, mais la vérité était plus importante.

À 41 ans, j’ai quitté ma zone de confort et j’ai parlé — à mes patrons, au procureur, au FBI, devant le Congrès, en Le New York Times et Le Washington Post et sur Telemundo. J’ai sifflé chaque coup de sifflet, témoigné de chaque horreur que j’ai vue et dénoncé toutes les injustices dont j’ai été témoin, que les menteurs se soient moqués de moi, soient plus nombreux ou me surclassent. J’ai été trahi par le président des États-Unis. Le petit garçon obéissant et effrayé de le camp était parti. Il est temps de tenir tête à toute autorité qui abuse de son pouvoir et de cesser d’avoir peur.

Cet essai est adapté de « Bouclier américain » d’Aquilino Gonell et Susan Shapiro, sortie en novembre à partir de Livres de contrepoint.

Aquilino Gonell a grandi dans la ferme de ses grands-parents en République dominicaine et a déménagé à New York en 1992 à l’âge de 12 ans. Il s’est enrôlé dans l’armée à 20 ans, est devenu un vétéran décoré de la guerre en Irak et un fier citoyen américain, et le premier de sa famille à diplômé du collège. Au sein de la police du Capitole, il a accédé au grade de sergent. Blessé sur la ligne de front le 6 janvier 2021, il a été l’un des premiers officiers à témoigner devant le comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection. Il est récipiendaire de la médaille d’or du Congrès et de la médaille présidentielle des citoyens, décernée par le président Joe Biden.