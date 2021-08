J’ai défendu ce qui était juste : Shibani Dandekar a soutenu Rhea Chakraborty au milieu de l’affaire de la mort de Sushant Singh Rajput | Nouvelles des gens

New Delhi: L’animatrice de l’émission télévisée Shibani Dandekar a récemment fait part de la critique et de la haine qu’elle a reçues l’année dernière pour avoir soutenu l’actrice Rhea Chakroborty lors de la mort de l’acteur décédé Sushant Singh Rajput.

Dans une interview avec un portail de divertissement, l’actrice a révélé qu’elle savait qu’elle avait perdu une grande partie de sa base de fans en raison de ses commentaires forts lors de l’enquête sur le cas de Sushant. Cependant, a-t-elle dit, elle ne le regrette pas du tout.

Elle a dit à Bollywood Bubble : « Ça ne m’a pas dérangé, et je ne dis pas ça d’une manière courageuse, ‘Je suis invincible’. Ça ne m’a pas dérangé, parce que, pour moi, c’était à peu près être aussi honnête et réel que possible. J’ai défendu ce qui était juste. Je le maintiens encore aujourd’hui. Je ne voudrais pas qu’il en soit autrement. Et une fois que vous savez quelle est votre vérité, ce que les gens disent n’a vraiment aucune importance pour moi. Et je ne connais pas ces gens, alors comment pouvez-vous m’affecter si je ne sais pas qui vous êtes. «

Shibani a également parlé du fait qu’elle était surprise de voir comment les gens l’avaient attaquée malgré « ne pas connaître la vérité ». Elle a exprimé qu’elle était assez déçue de voir les gens être si cruels et vicieux envers elle et qu’ils n’avaient même pas pris la peine de découvrir la vérité.

« Je fais ce qu’il faut, c’est ce que je vais continuer à faire, et tu peux dire ce que tu veux. Tu peux envoyer autant de haine que tu veux. Je pense que si quelque chose m’a dérangé, c’est que les gens ont quelque chose à dire quand ils n’ont aucune idée de ce qu’est la vérité. Et vous pouvez être si vicieux, et vous pouvez attaquer, quand vous n’avez aucune idée de ce qu’est la vérité. Le fait que vous ne vous souciez pas de découvrir ce qu’est la vérité, le fait que vous pouvez être des guerriers du clavier et parler si librement, sous le couvert d’une poignée sur une page de réseau social… C’est triste de voir qu’à notre époque, les gens ne cherchent pas ce qui est vrai », a-t-elle ajouté.

Shibani est un animateur de télévision renommé en Inde ainsi qu’à l’étranger. Elle a commencé sa carrière en 2001 en travaillant à la télévision américaine et a animé trois émissions Namaste America, V Desi et l’Asian Variety Show.

Elle a même animé un segment spécial intitulé Une soirée avec Shah Rukh Khan à Atlantic City. Fait intéressant, Dandekar a également participé à l’émission de télé-réalité de danse « Jhalak Dikhla Jaa » qui a été diffusée sur Colors TV. Elle a une sœur cadette, Anusha Dandekar, qui est également une personnalité populaire de la télévision.