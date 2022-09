J’ai décroché un entretien d’embauche à Evri pour confronter les patrons au sujet du colis manquant de mon fils – ce qui s’est passé ensuite était incroyable

Une maman FUMING ignorée par Evri lorsque la société de livraison de colis a perdu le cadeau d’anniversaire de son fils y a décroché un entretien d’embauche pour affronter les patrons.

Tanya Fuller, 30 ans, a été vidée lorsque la société de messagerie – anciennement Hermès – n’a pas réussi à livrer le lecteur d’histoire électronique de 45 £ qu’elle avait commandé pour Parker, deux ans, puis a affirmé qu’il n’y en avait aucune trace.

Après avoir été bloquée par l’entreprise – en proie à des accusations de mauvais service client – ​​la mère de deux enfants a trouvé l’application en ligne pour devenir chauffeur.

Elle a regardé deux vidéos de 1 min 30 secondes puis a rempli un formulaire sur l’application Evri avec son nom, son âge et les détails de son permis de conduire.

Tanya a également dû confirmer son droit de travailler au Royaume-Uni et qu’elle n’avait aucune condamnation pénale non dépensée, et a détaillé son expérience de travail antérieure et sa disponibilité pour livrer des colis.

Elle a obtenu un entretien avec quelqu’un qui l’a appelée par téléphone deux jours plus tard – mais l’a utilisé pour confronter le directeur de livraison stupéfait de l’entreprise.

Le cadeau Toniebox manquant a été retrouvé et renvoyé en seulement deux heures, ce qui l’a rendu à temps pour l’anniversaire de son tout-petit.

La soignante Tanya, de Stevenage, Herts, a déclaré: “C’était le cadeau principal de Parker, donc j’ai été vidé quand il ne s’est pas présenté.

“Il n’y a eu aucun mouvement sur le traceur de colis Evri pendant quatre jours et j’ai supposé qu’ils l’avaient égaré.

« J’avais lu des histoires d’horreur à propos d’eux perdant des colis et j’ai commencé à paniquer.

« J’ai juste tourné en rond sur le site d’Evri et je n’ai pas trouvé d’être humain à qui parler.

“C’était juste un robot de discussion. Je n’arrêtais pas de recevoir un message automatisé disant “Votre colis sera livré”.

“J’appelais le numéro sur leur site Web et il sonnait pendant deux sonneries puis se coupait. C’était un cauchemar.

“J’ai même envoyé un e-mail au PDG, mais je n’ai reçu aucune réponse. J’ai donc recherché sur Google comment postuler à un emploi et j’ai postulé pour être chauffeur-livreur.

“J’ai mis mon vrai nom et mon vrai numéro – et tous mes vrais détails et ils m’ont appelé.

« Je pensais que postuler à un emploi était le seul moyen d’entrer en contact avec quelqu’un – et j’avais raison. C’est choquant d’avoir dû aller aussi loin.

« Le lendemain, le directeur m’a téléphoné pour l’entretien. Je lui ai juste tendu une embuscade en lui disant tout de suite : “Je veux mon colis – je veux parler à un humain”.

“Au début, il a dit” bravo de m’avoir trompé “et a demandé le numéro de commande. Pour être juste avec lui, il était très bon et les choses ont commencé à bouger deux heures plus tard.

“Il m’a envoyé un texto avec des mises à jour sur la livraison et c’est arrivé le lendemain – comme par magie.”

De manière hilarante, Evri a continué à poursuivre Tanya – dans l’espoir de la persuader de devenir chauffeur.

Elle a ajouté: “Je ne suis pas du tout tentée. Ce n’est pas pour moi.

« Tout ce qui compte, c’est que j’ai reçu le cadeau de mon petit garçon à temps pour son anniversaire.

“Je recommanderais à quiconque dans la même position de faire la même chose.”

Les Toniebox sont des enceintes qui diffusent des histoires pour les jeunes. Les enfants peuvent choisir le conte qu’ils veulent écouter en plaçant différents personnages de jeu en haut, qui agissent comme des « clés ».

Tanya a commandé le produit en demande le 28 août. Il a été récupéré par Evri le 9 septembre et devait lui être livré dans les trois jours suivant sa réception par le coursier.

Quand il n’y avait aucun signe du cadeau le 12 septembre, Tanya a passé deux jours à essayer de mettre la main sur un humain pour l’aider à le retrouver.

Lorsqu’elle n’a pas pu faire de progrès, la mère déterminée a postulé pour un emploi de chauffeur le 14 septembre. Elle a été appelée deux jours plus tard, le 16 septembre.

Le recruteur stupéfait d’Evri, Tanya, a retrouvé le colis et il est arrivé le lendemain, le 17 septembre. Parker aura trois ans le 1er octobre.

