J’ai découvert que mon père avait menti sur les raisons pour lesquelles il avait été viré.

CHER ABBY: Mon père est le soutien de famille de notre famille. Il y a quelques années, il a été licencié pour avoir consulté du matériel « inapproprié » au travail. Lorsqu’il nous a raconté ce qui s’était passé, il l’a décrit comme une comédie spéciale torride.

Alors, étant un bon fils et pensant que papa avait été licencié à tort, j’ai commencé à appeler des cabinets d’avocats pour voir s’il avait un dossier. C’est alors que la vérité éclata.

Non seulement il avait menti, mais il m’avait aussi poignardé dans le dos lorsque j’allais le défendre.

Son travail était fait sur mesure pour lui convenir. Dans un acte stupide, il a réussi à se faire virer. Il a également perdu son excellente assurance maladie, soins dentaires, vision, 401(k), participation aux bénéfices, assurance-vie, le respect de sa famille et probablement de ses collègues (qui en ont probablement entendu parler à travers les rumeurs).

Papa sait qu’il a des problèmes de santé, ma mère en a aussi plusieurs et moi aussi, je souffre d’une maladie chronique.

Je ne lui fais plus confiance. Pour aggraver les choses, je n’ai aucune éducation au-delà d’un diplôme d’études secondaires et je n’ai pas eu de chance de trouver un emploi, donc je ne peux pas déménager ni même m’échapper.

Je sais que je souffre d’un traumatisme de trahison. Je suis incroyablement blessé. Je me souviens constamment de ce qu’il a fait, même en le voyant le matin.

J’aimerais guérir, mais je ne sais pas par où commencer.

— AVEUGLE DANS L’ILLINOIS

CHER BLINDSIDED : Je suis sûr que cela a été un choc pour votre famille. Il est désormais très important que vous gagniez une certaine indépendance.

Allez en ligne et recherchez les emplois disponibles pour les personnes titulaires d’un diplôme d’études secondaires. Parce que vous ne pouvez pas faire face à votre père tous les matins, contactez d’autres membres de votre famille pour leur demander si vous pouvez rester avec eux jusqu’à ce que vous soyez suffisamment solide financièrement pour poursuivre vos études et trouver votre propre logement.

Si vous avez besoin de conseils (et vous pourriez le faire), renseignez-vous auprès du département de santé mentale du comté pour savoir ce qui est disponible. Ensuite, une fois que vous serez plus stable émotionnellement et financièrement, envisagez de vous renseigner sur les emplois qui seront mieux rémunérés et sur ce que vous devrez faire pour y être admissible.

CHER ABBY: Ma mère réprimande constamment ma fille, « Hillary », à propos de son apparence, la traitant de salope et lui disant qu’elle doit se maquiller et être « jolie » pour se sentir bien dans sa peau.

Elle a l’impression qu’Hillary doit avoir l’air girly et se faire coiffer pour plaire aux yeux. Hillary ne veut pas participer aux choses entre filles ; elle est toujours une enfant.

Si je défends mon enfant, maman déclenche une bagarre en disant que j’élève un « paresseux » et que je suis une mère ratée (ce qui n’est pas le cas). Elle me demande pourquoi je suis d’accord avec une fille aussi négligente et me traite de mauvais parent.

Je suis d’accord que parfois Hillary est en désordre et que ses cheveux bouclés gênent, mais cela ne fait-il pas partie du fait d’être un enfant ? Les cheveux s’emmêlent au vent, mais nous pouvons les peigner. L’essentiel est qu’au moins ma fille joue dans le vent. Droite?

S’il vous plaît, aidez-moi.

— LA MAMAN DE SUNSHINE AU TEXAS

CHÈRE MAMAN: Il est temps de commencer à mémoriser le discours suivant : « Maman, tu as peut-être de bonnes intentions quand tu dis ces choses blessantes, mais cela fait du mal à ma fille. Lorsque vous l’insultez et la critiquez comme vous le faites constamment, cela nuit à son estime de soi et, en tant que parent attentionné, je ne peux plus le permettre. Si vous souhaitez voir votre petite-fille, vous cesserez immédiatement de dénigrer son apparence, ou vous ne la verrez plus… du tout.

Ensuite, poursuivez.

Dear Abby est écrit par Abigail Van Buren, également connue sous le nom de Jeanne Phillips, et a été fondée par sa mère, Pauline Phillips. Contactez Dear Abby sur www.DearAbby.com ou PO Box 69440, Los Angeles, CA 90069.