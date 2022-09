Une maman a révélé comment elle avait regardé le tueur de sa fille dans les yeux après avoir accidentellement dépassé la scène d’horreur.

Angela Burke revenait du travail mais n’avait aucune idée que sa fille de 14 ans gisait morte derrière la bande de police.

Courtney Ellis, 14 ans (L) est décédée sur le coup après avoir été heurtée par une voiture à St Helens Crédit : Police du Merseyside

Courtney Ellis est décédée sur le coup après avoir été fauchée par le coureur Brandon Turton le 19 septembre 2020 Crédit : Police du Merseyside

Il avait couru avec une autre voiture en convoi à travers St Helens, Merseyside, à des vitesses allant “jusqu’à 93 mph”.

Angela a ensuite reçu un appel lui disant que Courtney avait été frappée dans l’horreur – elle a couru à l’hôpital, mais sa fille a succombé à ses blessures.

S’adressant à Turton à Liverpool Crown Court alors qu’il était en cage pendant six ans et neuf mois mercredi, Angela brisée a déclaré: “Il était clair que quelque chose de grave s’était produit, avec des policiers partout.

“Je me souviens d’avoir été triste pour les personnes impliquées. Je ne savais pas que mon propre enfant gisait sur la route.”

En regardant Turton, 21 ans, la désormais maman de trois enfants a déclaré qu’elle “s’était effondrée sous le choc” après avoir vu le corps sans vie et brisé de son enfant.

Elle a ajouté: “La nuit où vous avez tué ma fille de 14 ans a été l’expérience la plus horrible que j’aie jamais vécue.

“Je pensais que j’étais dans un cauchemar vivant et j’ai supplié les médecins de me dire que ce n’était pas vrai.”

Turton “s’exhibait ou conduisait avec colère” après des tentatives infructueuses pour courtiser une passagère, lorsqu’il a frappé Courtney, a rapporté Manchester Evening News.

Il avait navigué dans la région “juste pour quelque chose à faire” avant de rencontrer une Vauxhall Astra argentée conduite par Oliver McIntosh dans le parking de Tesco à Haydock.

Dans les 15 minutes qui ont précédé l’accident, les deux voitures sont “parties en convoi” pour s’affronter : effectuer des dépassements d’horreur de bus, conduire du mauvais côté de la route et courir sur des îlots de circulation.

Le couple est retourné au supermarché avant de repartir six minutes plus tard avec des passagers dans la voiture.

‘Ralentis le putain de bas’

Dans les instants qui ont précédé le meurtre de Courtney par Turton, ceux qui étaient dans la voiture étaient “jetés” et le suppliaient à plusieurs reprises de “ralentir la merde” – il ne l’a pas fait.

Courtney était au pub Ship Inn voisin après avoir passé une journée avec sa sœur aînée Morgan et ses amis.

Le tribunal a entendu comment l’aspirante sage-femme s’était “brouillée avec un garçon et était bouleversée”, et le groupe s’est assis pour parler devant le pub.

Morgan a suggéré qu’ils rentrent chez eux, mais comme ils l’ont fait, Courtney a traversé Blackbrook Road.

Peu avant 21h45 – La Renault Megane de Turton a percuté Courtney qui avait couru devant la voiture en vitesse, la jetant en l’air avant d’atterrir sur la chaussée.

Aucune peine que je puisse vous imposer ne réconciliera la famille de la victime décédée avec sa perte, ni ne guérira son angoisse Juge David Potier

Turton avait “fait une embardée à la dernière seconde” mais roulait à des vitesses d’au moins 73 mph, et peut-être jusqu’à 93 mph, sur la route de 30 mph.

L’un de ses passagers a cru que le véhicule allait se renverser alors qu’il se dirigeait vers un promeneur de chiens avant de s’arrêter.

La grande sœur de Courtney, Morgan, aujourd’hui âgée de 18 ans, a vu sa sœur abattue de première main, disant au tribunal qu’elle avait crié: “Courtney, s’il te plaît, ne meurs pas, s’il te plaît, ne me quitte pas!”

L’adolescente tragique a été décrite comme ayant “peu de chances d’évaluer sa propre sécurité lors de la traversée”.

L’ami qui était présent a déclaré n’avoir “pas vu ni entendu l’approche du véhicule de l’accusé” au préalable.

Turton a admis avoir causé la mort par conduite dangereuse et a été emprisonné mercredi pendant six ans et neuf mois.

Lors de la condamnation, le juge David Potter a déclaré: “Aucune peine que je puisse vous imposer ne réconciliera la famille de la victime décédée avec sa perte, ni ne guérira son angoisse.”