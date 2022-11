J’ai découvert mon âge biologique et j’ai été ennuyé par le résultat

Il est également plus difficile de bien manger et de faire suffisamment d’exercice lorsque vous conciliez un emploi à temps plein avec la parentalité. Alors que je brossais avec adoration les cheveux de ma fille de quatre ans l’autre jour, elle a commenté : “Maman, tu as plein de rides sur le visage.” Merci chérie.

Le résultat de mon test est arrivé il y a quelques semaines. Apparemment, mon âge biologique est de 35 ans, le même que mon âge chronologique lorsque j’ai passé le test. En théorie, cela signifie que je vieillis à un rythme typique, ni meilleur ni pire que les autres personnes de 35 ans pour lesquelles nous avons des données, en moyenne. Je ne pouvais pas m’empêcher de me sentir un peu agacé. Oui, j’ai deux enfants en bas âge et je manque de sommeil de manière chronique, mais je mange aussi une alimentation essentiellement végétale et je fais du yoga trois fois par semaine. Cela devrait sûrement me mettre au moins un peu au-dessus de la moyenne ?

Je m’accroche au fait qu’il n’y a pas grand-chose que chacun d’entre nous puisse retirer d’un score d’horloge biologique, aussi séduisant soit-il. Malgré de nombreuses études prometteuses, nous ne savons toujours pas vraiment à quel point ces outils sont précis ou ce qu’ils peuvent nous dire sur notre santé et notre longévité. De nombreux scientifiques essaient de comprendre cela et travaillent à développer des horloges qui reflètent mieux ce qui se passe à l’intérieur de notre corps.

“Ce [comes across as] un seul vrai chiffre pour votre santé, et les gens le veulent vraiment », déclare Martin Borch Jensen, directeur scientifique de Gordian Biotechnology, une entreprise qui vise à découvrir de nouveaux traitements pour les maladies liées à l’âge. “Nous devons continuer à travailler pour savoir si nous avons réellement cela ou si ce n’est qu’un mirage.”

J’ai couvert plus en détail les horloges vieillissantes dans cette pièce, publié en avril. Et Karen Weintraub a exploré comment les compagnies d’assurance et les hôpitaux pourraient les utiliser.

Fin septembre, j’ai assisté à une conférence super chic sur la longévité pour les méga-riches dans les Alpes suisses—et découvert un monde fascinant d’espoir, de battage médiatique et d’auto-expérimentation.

Morgan Levine et Steve Horvath ont maintenant rejoint Altos Labsune entreprise explorant des moyens de rajeunir les cellules que mon collègue Antonio Regalado a décrit comme “Le dernier pari fou de la Silicon Valley sur la vie éternelle.”

Antonio a couvert la technologie, connue sous le nom de reprogrammation cellulaireplus en détail dans cette fonctionnalité récente.

Il y a plein d’histoires fantastiques sur le vieillissement, la vie et la mort dans le dernier numéro de notre magazinequi est tout au sujet de la mortalité.

De partout sur le Web

La viande cultivée en laboratoire a reçu son premier sceau d’approbation par la Food and Drug Administration des États-Unis. Upside Foods devrait bientôt être en mesure de commencer à vendre du poulet cultivé aux États-Unis, une fois que quelques autres petits obstacles réglementaires auront été levés. (Filaire)

On ne sait pas vraiment ce qu’il y a dans les tampons– et comment les produits chimiques qu’ils contiennent pourraient affecter notre corps. (sombre)

Des séquences vidéo révèlent à quel point la politique chinoise zéro covid est stricte, comme preuve que des enfants sont enfermés dans des internats et que d’autres se voient refuser des soins médicaux. (New York Times)

La saison de la grippe a commencé tôt cette année aux États-Unis, et nous ne savons pas vraiment pourquoi. (Scientifique Américain)

Une nouvelle maladie transmise par les tiques tue le bétail aux États-Unis– et la tique responsable devrait se propager à travers le pays dans les années à venir. (Examen de la technologie MIT)