« J’ai décidé de me lancer »

UN Maman du New Jersey venait d’accoucher lorsqu’elle a reçu un diagnostic de cancer qui a changé sa vie – et sa plus grande crainte était de ne pas pouvoir avoir d’autres enfants.

Lorsque Kelly Spill a commencé à avoir des saignements, ses médecins ont attribué cela à une grossesse et à un accouchement, surtout compte tenu de son jeune âge de 28 ans.

Mais ensuite sont arrivées la perte de poids, la fatigue et la perte d’appétit. « Je savais au fond que c’était un cancer », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Après une coloscopie, les craintes de Spill se sont confirmées : elle avait cancer colorectal de stade 3 .

Son petit garçon, Chase Bonito, n’avait qu’un mois.

Kelly Spill du New Jersey était une nouvelle maman avec un fils d’un mois (illustré à gauche) lorsqu’on lui a diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3.

Le plan initial était de visiter trois hôpitaux pour connaître les options de traitement et évaluer leur niveau de confort, a-t-elle expliqué.

Le premier arrêt, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, a fini par être le dernier.

« Ils ont coché toutes les cases », a déclaré Spill.

« Le plan initial était de subir une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale », a déclaré Spill à Fox News Digital.

« Mais cela aurait signifié que je ne serais probablement jamais capable de porter un autre bébé encore une fois – et c’est vraiment difficile à entendre à seulement 28 ans », a-t-elle déclaré.

On sait que les traitements traditionnels contre le cancer ont un impact sur la capacité de la femme à avoir des enfants selon Amanda Schwer, MD, radio-oncologue au City of Hope Orange County Lennar Foundation Cancer Center à Irvine, en Californie.

« Les rayonnements ciblés ou absorbés par un les organes reproducteurs de la femme peut affecter la fertilité, tout comme la chimiothérapie, qui peut entraîner chez les femmes une perte d’hormones liées à la fertilité », a déclaré Schwer, qui n’était pas impliqué dans les soins de Spill, à Fox News Digital.

Le Dr Madhu Shetti, radio-oncologue et fondateur de la société de soins de la peau Balmere en Californie, a noté que certains médicaments de chimiothérapie peuvent déplacer les niveaux d’hormones chez une femme préménopausée vers la ménopause, ce qui rend difficile la conception d’un enfant.

Le plan initial était que Spill subisse une chimiothérapie, une radiothérapie et une intervention chirurgicale – ce qui aurait eu un impact sur sa capacité à avoir d’autres enfants. Spill est photographiée ici avec son premier enfant, un fils nommé Chase Bonito.

« En fin de compte, chaque femme devrait parler avec son équipe de soins pour comprendre ses risques individuels, ses avantages et ses alternatives », a déclaré Shetti, qui n’a pas traité Spill, dans une déclaration à Fox News Digital.

Juste avant de planifier son premier jour de chimio, Spill s’est vu présenter un nouveau parcours de traitement.

Sur la base de ses biopsies, les médecins ont déclaré à Spill qu’elle était compatible avec un nouvel essai clinique dirigé par la SU2C Colorectal Cancer Dream Team, une équipe de recherche de Memorial Sloan qui s’engage à améliorer l’accès aux soins alternatifs contre le cancer.

L’essai testerait un médicament d’immunothérapie – le dostarlimab – comme traitement de première intention au lieu de séries épuisantes de chimiothérapie, de radiothérapie et de chirurgie.

« Tout ce que je savais à ce moment-là, c’est que les effets secondaires de cette immunothérapie seraient beaucoup moins durs pour mon corps que ceux de la chimiothérapie, et que j’aurais une chance d’avoir une meilleure qualité de vie – et peut-être même un autre bébé », a déclaré Spill.

L’immunothérapie agit en activant le système immunitaire du patient pour attaquer les cellules cancéreuses, a déclaré Schwer.

« C’est un élément important percée dans le traitement du cancer et il y a eu de nombreux progrès dans ce domaine », a-t-elle déclaré.

« Cependant, cela continue d’évoluer. Nous savons que les taux de réussite de l’immunothérapie peuvent différer et que tous les patients n’y répondent pas ou n’y réagissent pas durablement. »

L’âge, les facteurs liés au mode de vie et d’autres conditions médicales existantes peuvent tous avoir un impact sur l’efficacité des traitements d’immunothérapie, a ajouté Schwer.

Spill, photographiée avec son fils et son mari, a subi des perfusions d’immunothérapie comme alternative à la chimiothérapie et à la radiothérapie.

« Test génétique peut aider à détecter des traitements plus efficaces pour les patients, mais des recherches supplémentaires sont encore nécessaires dans ce domaine.

Après avoir discuté avec son équipe de soins et pesé les risques et les avantages potentiels, Spill a décidé de procéder à l’essai clinique.

« J’ai décidé de me lancer. Pour moi, c’était une question de timing. »

Spill n’était que la quatrième personne du pays à participer au procès.

Elle a reçu dostarlimab par perfusion toutes les trois semaines pendant six mois.

Bien que les effets secondaires soient possibles avec l’immunothérapie, Spill a déclaré qu’elle n’avait ressenti que de la fatigue – « qui, parfois, je pense que c’était principalement dû à la maternité ».

Lors de son quatrième traitement, Spill a appris que sa tumeur avait diminué de moitié.

« Au neuvième traitement, ma tumeur avait complètement disparu, ce qui était extrêmement excitant », a-t-elle déclaré.

Avant de commencer le traitement, Spill et son mari avaient congelé certains embryons par mesure de sécurité.

Après avoir été déclarée guérie du cancer, son premier désir était de retomber enceinte.

« Mais mon médecin m’a conseillé d’attendre au moins deux ans, car si le cancer devait réapparaître, ce serait probablement dans ce laps de temps », a déclaré Spill.

C’était difficile pour elle d’entendre cela, a-t-elle déclaré – mais elle considère désormais cela comme une décision judicieuse.

« L’un des les aspects les plus difficiles du cancer c’est sortir du mode survie, réaliser que vous êtes à nouveau un humain et reprendre la vie », a déclaré Spill.

Durant ces deux années d’attente, elle a suivi des cours d’intelligence émotionnelle pour l’aider à comprendre ce qu’elle avait vécu.

« Au neuvième traitement, ma tumeur avait complètement disparu, ce qui était extrêmement excitant », a déclaré Spill à Fox News Digital.

« Je suis sorti bien meilleur que celui que j’étais avant », a déclaré Spill.

En juillet 2023, elle a donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille en bonne santé.

« Son nom est Mya Grace et c’est un ange », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Aujourd’hui, Spill reste sans cancer.

Elle passe des examens et des biopsies tous les six mois et vient d’obtenir l’autorisation de passer à des examens annuels.

Spill a déclaré que son fils, photographié avec sa sœur nouveau-née, adore être un grand frère.

Spill et son mari parlent déjà d’un troisième bébé, a-t-elle partagé.

Aux autres personnes confrontées à un nouveau diagnostic, le conseil de Spill est de « ressentir vos sentiments ».

« Ressentez tout ce que vous ressentez à ce moment-là, parce que c’est important », a-t-elle déclaré.

« Cela vous aide à comprendre ce que vous vivez. »

Après avoir été déclarée guérie du cancer, Spill a déclaré que son premier désir était de retomber enceinte, mais les médecins lui ont conseillé d’attendre deux ans. Elle est photographiée ici avec son fils.

Spill souligne également l’importance d’être votre propre défenseur.

« Vous n’aimez pas de réponse ? Continuez à chercher. C’est vous qui connaissez mieux votre corps. »

Toute personne souhaitant explorer l’immunothérapie devrait consulter son prestataire de santé conseillent les experts.

« Il est important de parler avec votre oncologue pour comprendre vos risques, avantages et alternatives individuels », a déclaré Shetti.

Spill, photographiée avec sa fille, n’a toujours pas de cancer. Elle passe des examens et des biopsies tous les six mois et vient d’obtenir l’autorisation de passer à des examens annuels.

Les femmes qui envisagent d’avoir des enfants devraient interroger leur prestataire sur les impact potentiel de tout traitement, a ajouté Schwer.

« Si vous êtes confronté à un cancer, penser à fonder ou agrandir une famille dès maintenant peut ajouter au sentiment de dépassement », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

« N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul et que vous gagnerez à parler à votre médecin de vos préoccupations et des options de préservation de la fertilité qui vous conviennent le mieux. »

