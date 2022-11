J’ai déboursé 3,6k £ sur un nouveau canapé mais ça pue le fromage pourri – les gens pensent que je suis fou mais même mes voisins le sentent

UNE GRAND-MÈRE a fait rage après que sa suite de canapés de 3,6 000 £ ait été livrée puante de fromage pourri.

Susan Sidloff, 70 ans, a choisi deux canapés – un avec un fauteuil inclinable – tout neufs chez Lucas Furniture à Aylesbury, Buckinghamshire.

Susan Sidloff, 70 ans, et son mari insistent sur le fait que le canapé sent le fromage Crédit : fourni

Elle prétend que le canapé pue le fromage Crédit : fourni

Mais lorsque les meubles ont finalement été livrés chez elle six mois plus tard, Susan savait que quelque chose n’allait pas.

Elle a dit qu’elle avait senti une odeur “de fromage et de moisi” provenant des bras.

Susan craignait de “devenir folle” et de l’imaginer – jusqu’à ce que l’odeur s’aggrave progressivement.

Même ses voisins pouvaient sentir le pong quand ils venaient lui rendre visite.

Elle a déclaré au Sun: “C’est l’histoire la plus étrange que vous ayez jamais entendue. J’ai 70 ans et je ne l’ai jamais vécue.

“C’est l’étrange histoire des canapés qui puent. Parfois, j’ai l’impression de devenir folle.

“Nous avons dû attendre six mois pour qu’il nous parvienne et quand ils l’ont fait, il a été apporté petit à petit.

“Ils l’ont assemblé dans le salon – je l’ai regardé et c’était génial.

“J’ai essayé de voir si le fauteuil inclinable fonctionnait et il a fonctionné.

“Malheureusement, j’ai subi une intervention à l’hôpital [shortly before it was delivered] et après j’ai eu pas mal de douleur.”

Susan se retrouvait souvent à utiliser le fauteuil inclinable pendant sa convalescence.

Elle a ajouté: “Alors que je suis assise sur ce fauteuil inclinable, je commence à sentir cette odeur pas très agréable. Comme une odeur de fromage et de non-fraîcheur.

“C’était vraiment fort. Mais j’ai pensé, j’ai besoin d’un endroit pour m’asseoir ou je vais devoir retourner me coucher.

“Ça me dégoûte vraiment, cette odeur de moisi et de fromage. Parce que quand tu t’allonges… ça venait des ailes et des bras.”

Le magasin de meubles lui a dit que l’odeur était une odeur chimique normale que les clients trouvent souvent lorsqu’ils achètent de nouveaux meubles.

Mais Susan n’achetait pas leurs excuses et a répondu : “Je ne suis pas née d’hier.

“J’ai eu des choses neuves et elles ont eu une odeur chimique qui s’estompe au bout d’un moment.

SOFA SI MAUVAIS

“Mais ce n’était pas comme ça. C’était une odeur nauséabonde.

“Comme du fromage moisi ou du poisson qui a dépassé sa date.”

Quelqu’un du magasin de meubles est venu chez Susan pour enquêter, mais leur enquête n’a pas aidé.

Elle a ajouté: “Le technicien quand il est venu, il ne le sentait pas. Il ne s’en approchait pas. C’était comme si j’étais sale ou quelque chose comme ça.

“J’ai une maison très propre. Non seulement je me nettoie moi-même, mais j’ai un nettoyeur une fois par semaine.

“Il ne mettrait pas son nez assez près de ça.

“Ils ont essayé de me blâmer parce que je l’ai essuyé avec un chiffon humide.

“Chaque fois que je le laissais sécher, l’odeur revenait.”

Elle affirme que l’entreprise de meubles refuse de remplacer son canapé par un nouveau.

Lucas Furniture a été contacté pour commentaires.