“J’ai de la peine pour sa femme”

L’influenceuse de golf Paige Spirinac ne fait pas de prisonniers – il suffit de demander à Phil Mickelson.

Le joueur de LIV Golf a visé la tenue de Sam Ryder au Farmers Insurance Open la semaine dernière pour avoir décidé de porter des joggeurs.

Getty Ryder portait des joggeurs sur le terrain de golf et tout le monde n’aimait pas ça

Le sextuple vainqueur majeur n’était pas enthousiaste à l’idée de ce qu’il voyait, plaisantant en disant que cela disait quelque chose quand il commentait la mode

Twitter Spiranac a utilisé son podcast pour discuter de certaines des réactions ridicules à la tenue vestimentaire des fans de golf sur Twitter et pour rire aux dépens de Spiranac

“Le Tour n’autorise pas les shorts mais autorise le leader de cette semaine à porter des joggings avec des socquettes ?” il a tweeté. « Vous montrez quatre pouces de cheville ? Je ne suis pas un gars de la mode, je ne le serai jamais, mais il y a des choses que je ne comprendrai jamais.

Spirinac, quelqu’un qui aime taquiner aux règles concernant la tenue vestimentaire sur le terrain de golf, a ri en discutant de la conversation autour des vêtements de Ryder sur son podcast Playing a Round.

“Phil Mickelson a tweeté pour demander : ‘Comment pouvez-vous montrer quatre pouces de peau ?’ Aussi, si Phil pense que c’est quatre pouces, je suis désolé pour sa femme [Amy].

«Il montrait peut-être un pouce de cheville, ils n’étaient pas très serrés. Je pensais qu’il avait l’air bien, mais cela montre à quel point Twitter de golf peut être incroyablement frustrant qu’ils soient tellement dérangés par Sam Ryder portant des joggeurs.

“S’il y a quelque chose de légèrement différent dans le golf, tout le monde panique.”

Spiranac, 29 ans, a construit une suite sur les réseaux sociaux pour son amour du golf ainsi que sa lucrative carrière de mannequin.

IG @_paige.renee Spiranac a été autour du golf toute sa vie, quittant l’université pour essayer de devenir pro

IG @_paige.renee Elle n’y est pas tout à fait arrivée, mais gagne maintenant des milliers grâce à son amour du jeu sur les réseaux sociaux

Elle a remporté son premier événement professionnel au Orange Tree Country Club en Arizona lors du développement Cactus Tour en 2016.

Cependant, elle s’est tournée vers d’autres entreprises commerciales quand elle n’a pas pu obtenir de carte pour le circuit LGPA.

Spiranac compte plus de 3,7 millions d’abonnés rien que sur Instagram et a plaisanté en octobre lorsqu’il a été révélé qu’elle était la golfeuse la plus suivie au monde : “Ça vient d’arriver. Les hommes aiment le golf et les seins.”

Certaines estimations placent ses revenus par publication au-dessus de 10 000 £ et elle publie régulièrement des articles sur le sport et a même choisi Cameron Smith pour remporter l’Open l’année dernière, en plaisantant, les gens seraient plus riches s’ils allumaient le son pendant ses vidéos.