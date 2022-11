J’ai de gros seins – j’ai été critiqué pour avoir porté un haut plongeant lors d’une visite à l’orphelinat mais ils sont difficiles à cacher

UNE TOURISTE qui a été critiquée pour avoir porté un haut plongeant lors d’une visite dans un orphelinat a dénoncé des ennemis en commentant ses gros seins.

Kelsey Foster, 28 ans, est devenue furieuse après que des trolls aient critiqué son choix de tenue alors qu’elle essayait d’aider des jeunes défavorisés.

Kelsey Foster, 28 ans, a été critiquée pour avoir porté un haut plongeant lors de sa visite à l’orphelinat de Bali Crédit : Facebook

Elle a partagé des clichés de sa journée réconfortante en ligne – seulement pour être attaquée pour sa tenue Crédit : Facebook

L’Australien de 28 ans a rapidement remis les trolls “enfantins” à leur place Crédit : Facebook

La propriétaire de l’entreprise, originaire de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, avait spontanément visité une maison pour enfants en difficulté à Bali lors de son voyage dans le hotspot humide des vacances.

Après avoir profité d’une matinée de plongée avec tuba, elle a expliqué que le chauffeur qui la transportait avec ses copains avait suggéré l’arrêt.

Elle a acheté un trésor de “riz, œufs, huile et nouilles” pour en faire don à l’orphelinat, désireuse de faire sourire les enfants.

Mais l’excursion impulsive du moment signifiait qu’elle n’avait pas le temps de changer de tenue de plage – un bikini rose bébé associé à un ensemble transparent assorti.

Kelsey affirme qu’elle et le chauffeur ont vérifié que sa tenue était acceptable avec l’orphelinat avant que le groupe ne soit invité.

Le jeune homme de 28 ans est ensuite entré à l’intérieur pour vivre une journée réconfortante avec les enfants défavorisés dans la chaleur collante.

Les jeunes reconnaissants ont ensuite posé pour une série de photos avec la maman, souriant fièrement avec leurs cadeaux.

Kelsey a décidé de partager les clichés émouvants en ligne avec son large public dans l’espoir de “rappeler aux gens les moyens d’aider les autres”.

Mais son acte philanthropique s’est retourné contre lui, car la femme d’affaires a été bombardée de commentaires concernant ses vêtements.

Un critique a commenté: “La prochaine fois, il serait probablement beaucoup plus respectueux de garder vos chiots à l’intérieur de vos vêtements.”

Un autre a ajouté: “Ce n’est pas quelque chose que les enfants doivent expérimenter à un jeune âge.”

Mais Kelsey a rapidement condamné les trolls qui la ciblaient pour ses atouts, expliquant qu’elle luttait contre une chaleur de 33 ° C et qu’elle nageait.

L’Aussie en colère a écrit: “Hilarant de voir à quel point le jugement est rapide à cause de ce que je porte.

« Un maillot de bain que j’avais déjà porté le matin d’une journée à 33 °C dans une humidité à laquelle je ne suis pas habituée, comment oserais-je ?

Les enfants se fichaient de ce que je portais. Ils avaient les plus grands sourires de voir toute la nourriture et les choses que je leur avais apportées. Kelsey Foster

“J’ai adoré mon séjour là-bas, j’ai adoré rencontrer les enfants et personne ne me fera changer d’avis.”

Elle a déclaré à Yahoo News qu’elle n’était critiquée que parce qu’elle est “une femme qui a de gros seins et qu’il n’est pas facile de cacher”.

Furious Kelsey a ajouté: “Je vous garantis que si j’étais un homme ou une femme d’âge moyen, il n’y aurait pas de problème.

“Les gens disaient que j’étais irrespectueux de ne pas me couvrir la peau et [that] Je l’ai fait pour les réseaux sociaux, juste des gens vraiment grossiers disant que je ne le pensais pas vraiment, ou que je ne le faisais pas pour les enfants.

“Les enfants se fichaient de ce que je portais. Ils avaient les plus grands sourires en voyant toute la nourriture et les choses que je leur avais apportées.”

La jeune femme de 28 ans a déclaré que les gens « trouveront toujours le négatif dans quelque chose de positif », mais a refusé de laisser cela l’arrêter.

Kelsey a poursuivi: “Ce n’est pas une mauvaise chose de rappeler aux gens comment aider les autres.

“Si j’avais accepté des dons et que je n’avais pas posté sur les réseaux sociaux pour les partager avec des amis, j’aurais été qualifié d’escroc ou quelque chose comme ça, donc dans tous les cas, vous en gagnez et en perdez.”

Elle a expliqué que les enfants “ne se souciaient pas de ce qu’elle portait” et étaient simplement reconnaissants pour sa générosité Crédit : Facebook