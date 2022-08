J’ai cru que j’allais mourir quand un passager a essayé d’ouvrir la porte de notre vol TUI et a crié “On se voit au paradis”

UNE maman TERRIFIÉE a dit qu’elle pensait qu’elle allait mourir quand un passager a essayé d’ouvrir la porte de l’avion EN MILIEU DE VOL en criant qu’il “les verrait tous au paradis”.

Mel Brown craignait pour la vie de sa famille lorsque l’homme perturbateur est devenu “très agressif et menaçant” sur son vol TUI de retour de vacances.

Mel Brown, une maman de deux enfants de Bolton, pensait qu’elle allait mourir dans l’avion Crédit : Kennedy News

L’avion a fait un atterrissage d’urgence et s’est dérouté vers Zagreb en Croatie Crédit : MEN Media

La maman de deux enfants s’envolait pour Manchester hier soir après avoir passé son escapade estivale à Paphos, à Chypre, lorsqu’elle a affirmé que tout l’enfer s’était soudainement déchaîné.

Mel a raconté comment un passager masculin, qui semblait ivre, est devenu bouleversé et a agi, essayant même d’ouvrir les portes de secours de l’avion.

Elle a dit qu’il avait commencé à prier bruyamment sur le sol et avait demandé aux autres passagers pétrifiés de faire de même.

Ensuite, le chaos aurait éclaté alors que les passagers paniqués courraient à l’arrière de l’avion dans la peur, saisissant leurs enfants, se précipitant sur les sièges et criant “Au secours, nous allons mourir”.

Dans ces moments dramatiques, Mel, 32 ans, pensait que toute sa famille était en danger.

Heureusement, de courageux passagers de l’avion, dont deux policiers en congé, ont réussi à retenir le fauteur de troubles délirant dans une lutte acharnée.

Le pilote a été contraint de faire un atterrissage d’urgence “terrifiant”, se détournant vers Zagreb, en Croatie.

C’est là que l’homme a été emmené hors de l’avion et accueilli par la police locale.

TUI a confirmé qu’en raison d’un passager “très perturbateur”, le vol a été “forcé de se dérouter” afin qu’il puisse être “déchargé” de l’avion.

Mel de Bolton, dans le Grand Manchester, a déclaré: “Honnêtement, je pensais que j’allais mourir et que je ne reverrais plus jamais ma famille ou mes enfants.

“Et je ne suis pas la seule personne à y avoir pensé.

“C’était affreux, il y avait tellement de femmes qui criaient et criaient à l’aide et criaient:” Oh mon Dieu, mes enfants “. Tous les enfants pleuraient et criaient dans l’avion.

“C’était terrifiant. Je pense que j’ai fini de pleurer maintenant, je ne peux plus pleurer.”

D’autres clients ont partagé des expériences similaires sur les réseaux sociaux, avec une dame nommée Kirsty disant que l’homme l’a pointée du doigt, elle et ses enfants, et leur a dit de “prier”.

Pendant ce temps, certains ont tweeté qu’ils étaient bloqués après qu’un passager “ait représenté une menace” pour les autres à bord.

Mel se souvint à quel point elle se méfiait du passager violent à cause de son comportement bizarre dans le terminal.

Elle a déclaré: “Quand nous faisions la queue pour monter dans l’avion et que quelques passagers parlaient d’un passager faisant la queue qui était assez tapageur et agissait de manière très étrange.

Je pensais honnêtement que j’allais mourir et que je ne reverrais plus jamais ma famille ou mes enfants Mel Brun

“Nous sommes tous montés dans l’avion et il agissait de manière assez étrange et j’avais déjà peur avant cela [incident] est arrivé.

“Nous avons décollé et deux heures et demie après le début du vol, il n’arrêtait pas de se lever de son siège, marchant dans les allées et disparaissant dans les toilettes.

“Il était perturbateur dans l’avion et rendait les gens assez agités et effrayés.

“Ma fille commençait à s’énerver et à s’énerver parce qu’on pouvait dire qu’il était en état d’ébriété, certainement parce qu’il se balançait et des trucs comme ça.

“Une hôtesse de l’air est venue nous voir et nous a dit ‘Nous avons des difficultés avec un passager dans l’avion, il fait des menaces’.

“C’était alors, tout le monde a commencé à être vraiment bouleversé et paniqué.”

Mel a affirmé qu’il devenait “vraiment agressif” envers les hôtesses de l’air et qu’il ne parlerait qu’à une seule directement.

Melissa a déclaré: “Et puis, tout d’un coup, il a juste sauté au milieu de l’avion près de la sortie de secours et a fait des signes de la main à tout le monde, priant très fort dans une langue différente.

Tout le monde a commencé à courir vers l’arrière de l’avion, à crier, à attraper leurs enfants et à sauter par-dessus les sièges alors qu’il priait encore par terre. Mel Brun

“En anglais, il disait des trucs comme : ‘Tout le monde doit commencer à prier, je vous verrai tous au paradis’.

“Il essayait les portes de sortie de secours pour essayer de sortir de l’avion et tout le monde a commencé à crier et à crier:” Au secours, nous allons mourir “.

“C’était comme s’il voulait tous nous tuer, c’était absolument terrifiant.

“Tout le monde a commencé à courir vers l’arrière de l’avion, à crier, à attraper leurs enfants et à sauter par-dessus les sièges alors qu’il priait encore par terre.

“La minute suivante, un homme s’est levé et l’a frappé à l’arrière de la tête et tous les hommes ont couru vers lui et l’ont retenu et il y avait deux policiers en congé dans l’avion et ils ont couru et l’ont barricadé dans un siège jusqu’à ce que nous avons atterri.

“Et le pilote a fait une descente très rapide vers un aéroport croate. Nous tombions littéralement du ciel, c’était vraiment traumatisant.”

Melissa a affirmé qu’elle avait finalement été emmenée dans un hôtel à Zagreb.

Elle devait initialement rentrer chez elle lundi, mais le vol a été reporté à hier – avant le drame du détournement.

TUI s’est excusé pour le retard et le détournement dus au passager “perturbateur” et a déclaré vouloir rassurer les clients sur le fait que de tels cas sont “extrêmement rares”.

Un porte-parole de TUI a déclaré: “Nous sommes vraiment désolés pour tous les clients touchés par le retard de TOM2731 et le détournement ultérieur dû à un passager perturbateur.

Nous adoptons une approche de tolérance zéro vis-à-vis des comportements perturbateurs sur nos vols Porte-parole de l’UIS

“Malheureusement, en raison des perturbations continues de l’écosystème de l’aviation, le vol initial a été retardé du jour au lendemain car l’équipage avait atteint ses heures réglementaires.

“Nos représentants TUI ont soutenu les clients tout au long de l’aéroport et le vol a décollé le lundi 15 août, dans la soirée.

“La santé et la sécurité de nos clients et de notre équipage sont toujours notre priorité absolue et en raison d’un passager perturbateur, le vol a été contraint de se dérouter vers Zagreb, en Croatie.

“Le passager a été débarqué, a été accueilli par la police et ne voyagera pas avec TUI lorsque le vol partira plus tard dans la journée. Nous adoptons une approche de tolérance zéro vis-à-vis des comportements perturbateurs sur nos vols.

“Nous comprenons à quel point ce retard supplémentaire sera frustrant pour nos clients et nous nous excusons pour le retard continu auquel ils sont actuellement confrontés.

“Nous avons une équipe TUI qui assiste les clients en Croatie, nous les avons tenus informés par des communications régulières, avons trouvé un logement et fourni des repas et des rafraîchissements.

“Nous remercions les clients pour leur compréhension et leur patience et tenons à rassurer les clients sur le fait que de tels cas sont extrêmement rares.”

Mel Brown craignait pour la vie de sa famille lors de son vol de retour de Chypre Crédit : Kennedy News