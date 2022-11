« J’ai cru que j’allais mourir » : des abus généralisés en Ukraine

KYSELIVKA, Ukraine (AP) – Pendant 10 jours, Alesha Babenko a été enfermée dans un sous-sol et régulièrement battue par des soldats russes. Ligoté, les yeux bandés et menacé de décharges électriques, le jeune homme de 27 ans les a suppliés d’arrêter.

“Je pensais que j’allais mourir”, a-t-il déclaré à l’Associated Press.

En septembre, Babenko et son neveu de 14 ans, Vitaliy Mysharskiy, ont été arrêtés par des soldats russes qui occupaient son village de Kyselivka dans la région de Kherson, au sud de l’Ukraine. Ils prenaient des photos de chars détruits et les envoyaient à l’armée ukrainienne.

Assis cette semaine sur un banc devant son domicile, Babenko a été visiblement ébranlé en racontant le traumatisme d’avoir été jeté dans une voiture, conduit à la ville de Kherson et interrogé jusqu’à ce qu’il avoue.

Alors que la violence s’intensifie en Ukraine, les abus perpétrés par la Russie se sont généralisés, selon les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l’homme. La situation est particulièrement préoccupante dans la région de Kherson, où des centaines de villages, dont la ville principale, ont été libérés de l’occupation russe début novembre. Ce fut l’un des plus grands succès de l’Ukraine dans la guerre de près de 9 mois, portant un autre coup dur au Kremlin.

L’ONU affirme qu’elle tente de vérifier les allégations de près de 90 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires à Kherson, et essaie de comprendre si l’ampleur des abus est plus importante que celle déjà documentée.

Les responsables ukrainiens ont ouvert plus de 430 affaires de crimes de guerre dans la région de Kherson et enquêtent sur quatre sites de torture présumés, a déclaré Denys Monastyrskyi, ministre ukrainien de l’Intérieur, à la télévision d’État.

Les autorités ont trouvé 63 corps portant des signes de torture près de Kherson, a déclaré Monastyrskyi. Il n’a pas précisé, affirmant que l’enquête sur les crimes de guerre potentiels dans la région ne faisait que commencer.

Mercredi, les journalistes de l’Associated Press ont vu l’intérieur de l’un de ces lieux de torture présumés dans un centre de détention géré par la police à Kherson.

Les soldats russes semblaient être partis précipitamment, laissant des drapeaux et des portraits du président russe Vladimir Poutine éparpillés sous des éclats de verre sur le sol. Les voisins ont décrit un flux constant de personnes menottées, avec des sacs sur la tête. Ceux qui ont été autorisés à partir sont sortis sans chaussures ni effets personnels.

Maksym Nehrov a passé son 45e anniversaire en prison, détenu par des Russes parce qu’il était un ancien soldat.

“La chose la plus terrifiante était d’entendre d’autres personnes être torturées toute la journée”, a-t-il déclaré.

Marchant le long du couloir de la prison maintenant vide, il s’est rappelé que chaque fois qu’il désobéissait d’une manière ou d’une autre aux Russes, ils le frappaient avec une décharge électrique au cou et à la tête.

Tout au long de la guerre, les villages ukrainiens libérés ont révélé des milliers d’atrocités contre les droits de l’homme perpétrées par des soldats russes. Des corps ont été éparpillés dans les rues de Bucha et Irpin, des banlieues de la capitale, Kyiv, après le retrait de la Russie en avril.

Les groupes de défense des droits disent qu’il est trop tôt pour savoir si les abus à Kherson étaient au même niveau que dans d’autres zones libérées, mais que c’est très probable.

« Dans toutes les zones occupées auxquelles nous avons pu accéder, nous avons documenté des cas de torture, d’exécutions extrajudiciaires et de torture. Et nous sommes très inquiets que Kherson ne soit pas différent », a déclaré Belkis Wille, chercheur principal sur les crises et les conflits à Human Rights Watch, à l’AP.

Le groupe a documenté des attaques illégales contre des civils, des actes de torture et des disparitions forcées de civils dans les zones occupées du pays.

Depuis que les forces russes se sont retirées le 10 novembre, les habitants de la ville indéfinissable de Kyselivka qui ont enduré des abus ont du mal à recoller les morceaux de leur vie.

Après que Babenko et son neveu soient rentrés chez eux – à une époque où son village était encore sous occupation russe – il était trop terrifié pour quitter la maison. Il était hanté par ce qu’il avait enduré. Pendant sa détention, des soldats russes l’ont interrogé à plusieurs reprises, lui donnant des coups de pied et de poing dans les côtes, le nez et le ventre presque quotidiennement, a-t-il déclaré.

Son jeune neveu a échappé à de tels abus, mais on lui a dit qu’il deviendrait citoyen russe et qu’il serait protégé. Les deux ont été libérés après avoir avoué ce qu’ils avaient fait sur vidéo, ont-ils déclaré.

Mais d’autres dans leur village n’ont pas eu autant de chance.

Il y a deux mois, le parrain du fils d’Alla Protsenko a été enlevé à son domicile par des soldats russes et n’a pas été revu depuis. Se promenant dans l’école partiellement détruite où elle enseignait avant que les Russes ne la transforment en base militaire, Protsenko a déclaré qu’elle avait ratissé le pays à sa recherche, en vain.

La dernière fois que la femme de 52 ans l’a vu, c’était le jour de son anniversaire, une semaine avant sa disparition.

“Je me souviens qu’il souriait comme pour dire : ‘Attendez, tout ira bien'”, a-t-elle déclaré. « Pour moi, il est toujours en vie. Je ne peux pas accepter que maintenant (peut-être), il soit parti.

___

Sam Mednick et Hanna Arhirova, Associated Press